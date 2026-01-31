Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει από τα ξημερώματα τις επιθέσεις του στη Γάζα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 6 παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός δεν σταμάτησε ποτέ να επιτίθεται στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που συμφωνήθηκε εκεχειρία, αλλά ο αριθμός των σημερινών επιθέσεων και των θυμάτων είναι ο μεγαλύτερος εδώ και καιρό σε διάστημα λίγων ωρών.

Παράλληλα το Ισραήλ στόχευσε με drone αυτοκίνητο στην πόλη Rab el-Thalathin στον νότιο Λίβανο σκοτώνοντας έναν άνθρωπο. Ο στρατός υποστήριξε ότι στόχος του ήταν μέλος της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία εκεχειρίας που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2024 με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο παραβιάζεται από τις IDF σε καθημερινή βάση ενώ ο στρατός δεν έχει αποχωρήσει ακόμα από τμήματα στα νότια της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, είναι απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του, μαζί με την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών, στόχευσαν άτομα που περιέγραψε ως διοικητές και μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι οκτώ άτομα που αναγνώρισε ως μαχητές εθεάθησαν να βγαίνουν από αυτό που περιέγραψε ως υπόγειες υποδομές στην ανατολική Ράφα και δήλωσε ότι αργότερα πραγματοποίησε επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι έπληξε αυτό που περιέγραψε ως εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων, ένα εργοστάσιο κατασκευής όπλων και δύο σημεία εκτόξευσης στην κεντρική Γάζα, χωρίς να παράσχει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Τι απαντά η Χαμάς

Οι ισραηλινοί ισχυρισμοί «δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κραυγαλέα και αξιολύπητη προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι φρικτές σφαγές εναντίον αμάχων», δήλωσε η Χαμάς.

«Αυτοί οι αβάσιμοι ισχυρισμοί επιβεβαιώνουν την περιφρόνηση της ισραηλινής κατοχής για τους μεσολαβητές, τα κράτη-εγγυητές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτό που ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης»», δήλωσε ο εκπρόσωπος Χαζέμ Κασέμ.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έρχονται μία ημέρα πριν το προγραμματισμένο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα που το Ισραήλ φαίνεται να έχει αποδεχτεί διατηρώντας όμως τον έλεγχο για το ποιοι θα μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν της Λωρίδας.

Η κλιμάκωση έρχεται επίσης εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον αμερικανικό στρατό να έχει συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή και τον Τραμπ να απειλεί με στρατιωτικό χτύπημα.