Ισραήλ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας συζητά αν θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα
Το πέρασμα της Ράφα που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο είναι κλειστό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση στον θύλακα παρά την εκεχειρία
- Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη - Μετέφερε 36 μετανάστες
- Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
- Ποιος ο λόγος που οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη;
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα στη Γάζα, ενώ δημοσιεύματα στον Τύπο αφήνουν να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα κάνει κάτι τέτοιο εάν παραδοθούν τα λείψανα και του τελευταίου ομήρου στη Γάζα.
Το πέρασμα κοντά στη νότια πόλη της Ράφα που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο είναι κλειστό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση στον θύλακα παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από πέρυσι τον Οκτώβριο.
Το Ισραήλ εξετάζει αν θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα
Ο Αλί Σάαθ, επικεφαλής της νέας μεταβατικής διοίκησης που έχει επιφορτιστεί με την εποπτεία των προσπαθειών ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος την Πέμπτη.
Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να συνεχίζει να αντιτίθεται σε μια τέτοια κίνηση, ζητώντας πρώτα να παραδοθούν τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, όπως προβλέπεται στην «ειρηνευτική» συμφωνία στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Εκατοντάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους χθες βράδυ, μεταδίδει το ΑΠΕ, ζητώντας την επιστροφή των λειψάνων του Ραν Γκβίλι, του 24χρονου αστυνομικού που σκοτώθηκε στη διάρκεια των επιθέσεων υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.
Εκατοντάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους χθες βράδυ ζητώντας την επιστροφή του Ραν Γκβίλι, του 24χρονου αστυνομικού που σκοτώθηκε στη διάρκεια των επιθέσεων υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.
- Ισραήλ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας συζητά αν θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα
- LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
- Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
- Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
- 2026: Ποιοι είναι οι ιοί που μπορεί να «χτυπήσουν» τον πλανήτη το νέο χρόνο
- Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια στον «τελικό» με τον Άγιαξ
- Νικήτας Τσακίρογλου: «Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας»
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις