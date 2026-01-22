newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ισραήλ μετακίνησε την Κίτρινη Γραμμή εκατοντάδες μέτρα μέσα στη Γάζα σύμφωνα με δορυφόρους
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 22:18

Το Ισραήλ μετακίνησε την Κίτρινη Γραμμή εκατοντάδες μέτρα μέσα στη Γάζα σύμφωνα με δορυφόρους

Η Κίτρινη Γραμμή στη Γάζα... προχώρησε κάποιες εκατοντάδες μέτρα εν μέσω νέων κατεδαφίσεων κατοικιών από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Tο Ισραήλ μετακίνησε τα μπλοκ που σηματοδοτούσαν τη γραμμή εκεχειρίας με τη Χαμάς πιο βαθιά σε μια γειτονιά της Γάζας τον Δεκέμβριο, κατέστρεψε δεκάδες κτίρια και εκτόπισε Παλαιστινίους, παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters και μαρτυρίες κατοίκων.

Σε περιοχές σε όλη τη Γάζα, το Ισραήλ έχει τοποθετήσει τα τσιμεντένια μπλοκ που προορίζονται να οριοθετήσουν τη «Κίτρινη Γραμμή» του δεκάδες ή μερικές φορές εκατοντάδες μέτρα μέσα στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς, και ο στρατός του έχει κατασκευάσει τουλάχιστον έξι οχυρώσεις για τη στάθμευση στρατευμάτων, όπως δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες.

Οι εικόνες απεικονίζουν το γεγονός πως το Ισραήλ μετατόπισε μονομερώς τη γραμμή ελέγχου του στη Γάζα – και απέκλεισε περισσότερη γη όπου θα μπορούσαν να ζουν Παλαιστίνιοι – ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ένα σχέδιο εκεχειρίας που απαιτεί περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Τα τσιμεντένια κίτρινα μπλοκ που νυχτοπερπατούν

Πουθενά αλλού η επέκταση της ζώνης ελέγχου του Ισραήλ δεν είναι πιο εμφανής από ό,τι στην Αλ-Τούφα, που κάποτε ήταν μια ιστορική συνοικία της πόλης της Γάζας, αλλά τώρα είναι μια ερημωμένη περιοχή με κατεστραμμένα κτίρια και παραμορφωμένα μέταλλα μετά από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρήκαν καταφύγιο εκεί μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, η οποία είχε ως στόχο την υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε μια κίτρινη γραμμή που σημειώνεται στους στρατιωτικούς χάρτες, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος της Γάζας και αγκαλιάζει την ανατολική άκρη της γειτονιάς.

Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες από την Αλ Τούφα που τραβήχτηκαν στις 2 και 13 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι το Ισραήλ αρχικά τοποθέτησε μπλοκ στην πλευρά της Κίτρινης Γραμμής που ελέγχεται από τη Χαμάς και στη συνέχεια τα μετακίνησε περίπου 200 μέτρα πιο μέσα.

Μετά τη μετακίνηση των κίτρινων μπλοκ, ο στρατός άρχισε να κατεδαφίζει την περιοχή, καταστρέφοντας τουλάχιστον 40 κτίρια, όπως δείχνει ανάλυση των εικόνων από το Reuters. Λίγα κτίρια παραμένουν όρθια μεταξύ των νέων μπλοκ και της Κίτρινης Γραμμής.

Το Ισραήλ θα εξετάσει τους ισχυρισμούς, γιατί δεν γνωρίζει

Δεν είναι σαφές πώς το Ισραήλ κατεδάφισε τα κτίρια. Στο παρελθόν, έχει χρησιμοποιήσει συνδυασμό αεροπορικών βομβαρδισμών, ελεγχόμενων εκρήξεων και μπουλντοζών για να κατεδαφίσει κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τους λόγους μετακίνησης των μπλοκ και καταστροφής των κτιρίων. Ο στρατός δήλωσε ότι συνέχισε τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς μετά την κατάπαυση του πυρός, μεταξύ άλλων στοχεύοντας το δίκτυο σηράγγων της κάτω από τη Γάζα.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να σημειωθεί η Κίτρινη Γραμμή ακριβώς όπως εμφανίζεται στους χάρτες, επειδή συχνά υπάρχουν σπίτια, κτίρια ή άλλα εμπόδια. Η πηγή περιέγραψε τις απεικονίσεις της Κίτρινης Γραμμής που δημοσίευσαν ο στρατός και η κυβέρνηση Τραμπ ως «εικονογραφήσεις».

Το σχέδιο των 20-σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο αποτελεί τη βάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ζητούσε την άμεση παύση των εχθροπραξιών, αναφέροντας: «Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών με πυροβολικό, θα ανασταλούν και οι γραμμές μάχης θα παραμείνουν παγωμένες έως ότου πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη σταδιακή απόσυρση».

Ο στρατός μετακίνησε τα μπλοκ, αναφέρουν το προφανές οι Παλαιστίνιοι

Η Μανάλ Αμπού Αλ-Κας είναι μία από τους εκατοντάδες Παλαιστινίους που λένε ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ανατολική Αλ-Τούφα, αφού το Ισραήλ μετακίνησε τα μπλοκ πέρα από το σημείο όπου ζούσαν.

Η Αμπού Αλ-Κας και ο σύζυγός της είπαν ότι δύο γιοι τους σκοτώθηκαν και θάφτηκαν στην Αλ-Τούφα μαζί με άλλους συγγενείς. Είπε ότι η οικογένεια ζούσε ευτυχισμένη εκεί, «μέχρι που έβαλαν αυτές τις κίτρινες πέτρες και αναγκαστήκαμε να φύγουμε» και έφυγε, μαζί με τον σύζυγό της και έναν άλλο γιο, οι οποίοι και οι δύο είχαν υποστεί ακρωτηριασμό των ποδιών.

Ο στρατός μετακίνησε τα μπλοκ στα μέσα Δεκεμβρίου και αποφάσισαν να φύγουν τον Ιανουάριο, είπε, προσθέτοντας: «Αν δεν έπεφταν βόμβες στα σπίτια μας, δεν θα είχαμε φύγει από το σπίτι μας». Πέρα από την Αλ Τούφα, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ισραήλ έχει τοποθετήσει τα μπλοκ σταθερά σε εδάφη που ελέγχονται από τη Χαμάς σε περιοχές σε όλη τη Γάζα.

Η περίπτωση της Χαν Γιουνίς

Στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας, ο στρατός τοποθέτησε τον Δεκέμβριο ένα μπλοκ περίπου 390 μέτρα πέρα από τη γραμμή, όπως δείχνουν οι εικόνες, και ένα άλλο περίπου 220 μέτρα πέρα από αυτήν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλά κτίρια καταστράφηκαν και δύο συγκροτήματα σκηνών που προορίζονταν για τη στέγαση εκτοπισμένων ατόμων αποσυναρμολογήθηκαν, όπως δείχνουν οι εικόνες.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ότι ο στρατός έχει κατασκευάσει τουλάχιστον έξι μεγάλες οχυρώσεις, όλες στην ισραηλινή πλευρά, σε απόσταση 700 μέτρων από τη γραμμή ελέγχου. Μία από αυτές, στο Μπεϊτ Χανούν, στη βόρεια Γάζα, βρίσκεται περίπου 264 μέτρα από τη γραμμή.

Ο στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την Χαν Γιουνίς και τις οχυρώσεις. Η στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι οι οχυρώσεις, κατασκευασμένες κυρίως από λάσπη και χώμα, ήταν προσωρινής φύσης και προορίζονταν για την προστασία των στρατευμάτων από εχθρικά πυρά.

Χιλιάδες κόσμου στριμωγμένοι σε μια στενή λωρίδα

Ο Χαζέμ Κασέμ, εκπρόσωπος της Χαμάς, δήλωσε ότι η επέκταση της Κίτρινης Γραμμής είχε αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να καταφύγουν προς τα δυτικά. «Αυτό σημαίνει επίσης ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας θα συμπιεστεί σε μια στενή λωρίδα στα δυτικά της Λωρίδας της Γάζας, σε μια περιοχή που καλύπτει λιγότερο από το 30% της έκτασης της Λωρίδας», δήλωσε ο Κασέμ.

Η συμφωνία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ προέβλεπε πλήρη κατάπαυση του πυρός, αλλά άφηνε το Ισραήλ να ελέγχει πάνω από το ήμισυ της Γάζας, με περαιτέρω αποσύρσεις στρατευμάτων να συνδέονται με τον αφοπλισμό της Χαμάς. Την Πέμπτη, ο Τραμπ εγκαινίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του, μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η συμφωνία στην επόμενη φάση.

Σχεδόν και οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν αναγκαστεί να ζουν σε μια στενή παράκτια λωρίδα όπου η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο και όπου οι περισσότεροι ζουν σε σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια. Αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για μια de facto διαίρεση του εδάφους, με την ανοικοδόμηση να περιορίζεται πιθανώς στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ χτυπά συχνά άμαχους πλησίον της Κίτρινης Γραμμής

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πυροβολήσει ανθρώπους σε περιοχές γύρω από την Κίτρινη Γραμμή από την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, κατηγορώντας συχνά τους μαχητές ότι προσπαθούν να περάσουν τη γραμμή ή να επιτεθούν σε στρατεύματα.

Στο Αλ Τούφα, βίντεο που τραβήχτηκαν στις αρχές Ιανουαρίου και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν το Ισραήλ να πετάει τετρακόπτερα, ή μικρά drones, πάνω από κτίρια περίπου 500 μέτρα μέσα στην Κίτρινη Γραμμή, καθώς περιπολεί την περιοχή. Ο στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τη χρήση των τετρακόπτερων.

Περισσότεροι από 460 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του Οκτωβρίου, σύμφωνα με γιατρούς της Γάζας, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
Μπάσκετ 22.01.26

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 υπογράμμισε τη σημασία της νίκης και παράλληλα, στάθηκε στην κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League

Η Άστον Βίλα πέρασε με 1-0 από την Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε και η Λιόν «καθάρισε» με 1-0 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουτρέχτη – Γκενκ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Στουτγκάρδη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι.

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο