Το Ισραήλ μετακίνησε την Κίτρινη Γραμμή εκατοντάδες μέτρα μέσα στη Γάζα σύμφωνα με δορυφόρους

Tο Ισραήλ μετακίνησε τα μπλοκ που σηματοδοτούσαν τη γραμμή εκεχειρίας με τη Χαμάς πιο βαθιά σε μια γειτονιά της Γάζας τον Δεκέμβριο, κατέστρεψε δεκάδες κτίρια και εκτόπισε Παλαιστινίους, παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters και μαρτυρίες κατοίκων.

Σε περιοχές σε όλη τη Γάζα, το Ισραήλ έχει τοποθετήσει τα τσιμεντένια μπλοκ που προορίζονται να οριοθετήσουν τη «Κίτρινη Γραμμή» του δεκάδες ή μερικές φορές εκατοντάδες μέτρα μέσα στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς, και ο στρατός του έχει κατασκευάσει τουλάχιστον έξι οχυρώσεις για τη στάθμευση στρατευμάτων, όπως δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες.

Οι εικόνες απεικονίζουν το γεγονός πως το Ισραήλ μετατόπισε μονομερώς τη γραμμή ελέγχου του στη Γάζα – και απέκλεισε περισσότερη γη όπου θα μπορούσαν να ζουν Παλαιστίνιοι – ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ένα σχέδιο εκεχειρίας που απαιτεί περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Τα τσιμεντένια κίτρινα μπλοκ που νυχτοπερπατούν

Πουθενά αλλού η επέκταση της ζώνης ελέγχου του Ισραήλ δεν είναι πιο εμφανής από ό,τι στην Αλ-Τούφα, που κάποτε ήταν μια ιστορική συνοικία της πόλης της Γάζας, αλλά τώρα είναι μια ερημωμένη περιοχή με κατεστραμμένα κτίρια και παραμορφωμένα μέταλλα μετά από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρήκαν καταφύγιο εκεί μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, η οποία είχε ως στόχο την υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε μια κίτρινη γραμμή που σημειώνεται στους στρατιωτικούς χάρτες, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος της Γάζας και αγκαλιάζει την ανατολική άκρη της γειτονιάς.

Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες από την Αλ Τούφα που τραβήχτηκαν στις 2 και 13 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι το Ισραήλ αρχικά τοποθέτησε μπλοκ στην πλευρά της Κίτρινης Γραμμής που ελέγχεται από τη Χαμάς και στη συνέχεια τα μετακίνησε περίπου 200 μέτρα πιο μέσα.

Μετά τη μετακίνηση των κίτρινων μπλοκ, ο στρατός άρχισε να κατεδαφίζει την περιοχή, καταστρέφοντας τουλάχιστον 40 κτίρια, όπως δείχνει ανάλυση των εικόνων από το Reuters. Λίγα κτίρια παραμένουν όρθια μεταξύ των νέων μπλοκ και της Κίτρινης Γραμμής.

Το Ισραήλ θα εξετάσει τους ισχυρισμούς, γιατί δεν γνωρίζει

Δεν είναι σαφές πώς το Ισραήλ κατεδάφισε τα κτίρια. Στο παρελθόν, έχει χρησιμοποιήσει συνδυασμό αεροπορικών βομβαρδισμών, ελεγχόμενων εκρήξεων και μπουλντοζών για να κατεδαφίσει κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τους λόγους μετακίνησης των μπλοκ και καταστροφής των κτιρίων. Ο στρατός δήλωσε ότι συνέχισε τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς μετά την κατάπαυση του πυρός, μεταξύ άλλων στοχεύοντας το δίκτυο σηράγγων της κάτω από τη Γάζα.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να σημειωθεί η Κίτρινη Γραμμή ακριβώς όπως εμφανίζεται στους χάρτες, επειδή συχνά υπάρχουν σπίτια, κτίρια ή άλλα εμπόδια. Η πηγή περιέγραψε τις απεικονίσεις της Κίτρινης Γραμμής που δημοσίευσαν ο στρατός και η κυβέρνηση Τραμπ ως «εικονογραφήσεις».

Το σχέδιο των 20-σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο αποτελεί τη βάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ζητούσε την άμεση παύση των εχθροπραξιών, αναφέροντας: «Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών με πυροβολικό, θα ανασταλούν και οι γραμμές μάχης θα παραμείνουν παγωμένες έως ότου πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη σταδιακή απόσυρση».

Ο στρατός μετακίνησε τα μπλοκ, αναφέρουν το προφανές οι Παλαιστίνιοι

Η Μανάλ Αμπού Αλ-Κας είναι μία από τους εκατοντάδες Παλαιστινίους που λένε ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ανατολική Αλ-Τούφα, αφού το Ισραήλ μετακίνησε τα μπλοκ πέρα από το σημείο όπου ζούσαν.

Η Αμπού Αλ-Κας και ο σύζυγός της είπαν ότι δύο γιοι τους σκοτώθηκαν και θάφτηκαν στην Αλ-Τούφα μαζί με άλλους συγγενείς. Είπε ότι η οικογένεια ζούσε ευτυχισμένη εκεί, «μέχρι που έβαλαν αυτές τις κίτρινες πέτρες και αναγκαστήκαμε να φύγουμε» και έφυγε, μαζί με τον σύζυγό της και έναν άλλο γιο, οι οποίοι και οι δύο είχαν υποστεί ακρωτηριασμό των ποδιών.

Ο στρατός μετακίνησε τα μπλοκ στα μέσα Δεκεμβρίου και αποφάσισαν να φύγουν τον Ιανουάριο, είπε, προσθέτοντας: «Αν δεν έπεφταν βόμβες στα σπίτια μας, δεν θα είχαμε φύγει από το σπίτι μας». Πέρα από την Αλ Τούφα, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ισραήλ έχει τοποθετήσει τα μπλοκ σταθερά σε εδάφη που ελέγχονται από τη Χαμάς σε περιοχές σε όλη τη Γάζα.



Η περίπτωση της Χαν Γιουνίς

Στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας, ο στρατός τοποθέτησε τον Δεκέμβριο ένα μπλοκ περίπου 390 μέτρα πέρα από τη γραμμή, όπως δείχνουν οι εικόνες, και ένα άλλο περίπου 220 μέτρα πέρα από αυτήν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλά κτίρια καταστράφηκαν και δύο συγκροτήματα σκηνών που προορίζονταν για τη στέγαση εκτοπισμένων ατόμων αποσυναρμολογήθηκαν, όπως δείχνουν οι εικόνες.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ότι ο στρατός έχει κατασκευάσει τουλάχιστον έξι μεγάλες οχυρώσεις, όλες στην ισραηλινή πλευρά, σε απόσταση 700 μέτρων από τη γραμμή ελέγχου. Μία από αυτές, στο Μπεϊτ Χανούν, στη βόρεια Γάζα, βρίσκεται περίπου 264 μέτρα από τη γραμμή.

Ο στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την Χαν Γιουνίς και τις οχυρώσεις. Η στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι οι οχυρώσεις, κατασκευασμένες κυρίως από λάσπη και χώμα, ήταν προσωρινής φύσης και προορίζονταν για την προστασία των στρατευμάτων από εχθρικά πυρά.

Χιλιάδες κόσμου στριμωγμένοι σε μια στενή λωρίδα

Ο Χαζέμ Κασέμ, εκπρόσωπος της Χαμάς, δήλωσε ότι η επέκταση της Κίτρινης Γραμμής είχε αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να καταφύγουν προς τα δυτικά. «Αυτό σημαίνει επίσης ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας θα συμπιεστεί σε μια στενή λωρίδα στα δυτικά της Λωρίδας της Γάζας, σε μια περιοχή που καλύπτει λιγότερο από το 30% της έκτασης της Λωρίδας», δήλωσε ο Κασέμ.

Η συμφωνία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ προέβλεπε πλήρη κατάπαυση του πυρός, αλλά άφηνε το Ισραήλ να ελέγχει πάνω από το ήμισυ της Γάζας, με περαιτέρω αποσύρσεις στρατευμάτων να συνδέονται με τον αφοπλισμό της Χαμάς. Την Πέμπτη, ο Τραμπ εγκαινίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του, μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η συμφωνία στην επόμενη φάση.

Σχεδόν και οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν αναγκαστεί να ζουν σε μια στενή παράκτια λωρίδα όπου η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο και όπου οι περισσότεροι ζουν σε σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια. Αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για μια de facto διαίρεση του εδάφους, με την ανοικοδόμηση να περιορίζεται πιθανώς στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ χτυπά συχνά άμαχους πλησίον της Κίτρινης Γραμμής

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πυροβολήσει ανθρώπους σε περιοχές γύρω από την Κίτρινη Γραμμή από την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, κατηγορώντας συχνά τους μαχητές ότι προσπαθούν να περάσουν τη γραμμή ή να επιτεθούν σε στρατεύματα.

Στο Αλ Τούφα, βίντεο που τραβήχτηκαν στις αρχές Ιανουαρίου και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν το Ισραήλ να πετάει τετρακόπτερα, ή μικρά drones, πάνω από κτίρια περίπου 500 μέτρα μέσα στην Κίτρινη Γραμμή, καθώς περιπολεί την περιοχή. Ο στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τη χρήση των τετρακόπτερων.

Περισσότεροι από 460 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του Οκτωβρίου, σύμφωνα με γιατρούς της Γάζας, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας.