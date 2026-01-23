Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα μέσω των συνόρων με την Αίγυπτο, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα επιτρέπεται η έξοδος περισσότερων ατόμων από ό,τι η είσοδος, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα πριν από την αναμενόμενη άνοιξη των συνόρων την επόμενη εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της μεταβατικής παλαιστινιακής επιτροπής που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για την προσωρινή διοίκηση της Γάζας, Αλί Σαάθ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα – ουσιαστικά η μόνη οδός εισόδου ή εξόδου από τη Γάζα για σχεδόν όλους τους περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί – θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Το σύνορο έπρεπε να είχε ανοίξει κατά την αρχική φάση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι το σχέδιο έχει πλέον περάσει στη δεύτερη φάση, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ αναμένεται να αποσύρει περαιτέρω τα στρατεύματά του από τη Γάζα και η Χαμάς να παραδώσει τον έλεγχο της διοίκησης του εδάφους.

Η πλευρά της Γάζας του συνοριακού σταθμού βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από το 2024.

Οι τρεις πηγές, οι οποίες μίλησαν αποκλειστικά στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι δεν είναι ακόμη σαφές πώς το Ισραήλ σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα από την Αίγυπτο, ή ποια αναλογία εξόδων προς εισόδους επιδιώκει να επιτύχει.

Don’t forget that the gate is closed by Egypt. Israel doesn’t have any right on the border between Egypt and Gaza. It’s only because Egypt is actively participating in the blockade that nothing is passing through Rafah. pic.twitter.com/vzucqVpLWs — kerotan (@moribito2) January 2, 2026

Προσπάθεια εθνοκάθαρσης

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνούνται ότι σκοπεύουν να μεταφέρουν τον πληθυσμό με τη βία. Οι Παλαιστίνιοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε υπόδειξη ότι οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούσαν να εκδιωχθούν ή ότι όσοι φύγουν προσωρινά θα μπορούσαν να απαγορευτεί να επιστρέψουν.

Το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να στελεχωθεί από Παλαιστινίους που συνδέονται με την Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα τη Ραμάλα και να παρακολουθείται από προσωπικό της ΕΕ, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης, εβδομάδων εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις αρχές του περασμένου έτους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με αυτό το θέμα και ο στρατός παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην κυβέρνηση, αρνούμενος να σχολιάσει.

Rafah border crossing may reopen within days amid Gaza recovery push 🔗https://t.co/qhYraEcChA pic.twitter.com/HLOVwE1EdI — DD India (@DDIndialive) January 23, 2026

Απόλυτος έλεγχος του Ισραήλ

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε θα ανοίξει τα σύνορα και ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα μπορούν να φύγουν ή να εισέλθουν στη Γάζα χωρίς την έγκριση του Ισραήλ.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ θέλει επίσης να δημιουργήσει ένα στρατιωτικό σημείο ελέγχου εντός της Γάζας κοντά στα σύνορα, από το οποίο θα πρέπει να περνούν όλοι οι Παλαιστίνιοι που εισέρχονται ή εξέρχονται και να υποβάλλονται σε ισραηλινούς ελέγχους ασφαλείας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν ήταν σαφές πώς θα αντιμετωπίζονταν τα άτομα που θα εμποδιζόταν από τον ισραηλινό στρατό να περάσουν από το σημείο ελέγχου, ιδίως εκείνα που εισέρχονται από την Αίγυπτο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στο άνοιγμα των συνόρων, με ορισμένους αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η Χαμάς πρέπει πρώτα να επιστρέψει τη σορό ενός ισραηλινού αστυνομικού που κρατείται στη Γάζα, τα τελευταία ανθρώπινα λείψανα ενός ομήρου που πρέπει να μεταφερθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας.

Ωστόσο, αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ιδιωτικά ότι η Ουάσιγκτον, και όχι το Ισραήλ, είναι η κινητήρια δύναμη της εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου.