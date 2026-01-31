Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι, οι μισοί από αυτούς παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από τα ξημερώματα, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το Σάββατο σε μια σκηνή που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην περιοχή αλ-Μαουάσι στα βορειοδυτικά της πόλης Χαν Γιουνίς σκότωσε τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

Στην πόλη της Γάζας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε μια πολυκατοικία στη γειτονιά Ρεμάλ στα δυτικά της πόλης.

Οκτώ Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν επίσης σε ισραηλινό βομβαρδισμό μιας πολυκατοικίας στη γειτονιά Νταράτζ της πόλης της Γάζας.

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας αναφέρει ότι τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου.

Επαναλειτουργία της Ράφα

Οι κάτοικοι της συνοριακής πόλης Ράφα ανέφεραν επίσης αρκετές αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο. Το Ισραήλ πρόκειται να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα, το οποίο συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο, την Κυριακή για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024.

Το άνοιγμα του βασικού σημείου εισόδου αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Επρόκειτο να ανοίξει κατά την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά το Ισραήλ αρνήθηκε να το κάνει μέχρι να βρεθεί η σορός του τελευταίου εναπομείναντος αιχμαλώτου.

Το Ισραήλ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιτρέψει μόνο μια «περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων» που έχουν λάβει άδεια ασφαλείας από το Ισραήλ για είσοδο και έξοδο. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος βοήθειας ή ανθρωπιστικών προμηθειών.

«Μόνο όσοι διέφυγαν τα τελευταία δύο χρόνια επιτρέπεται να επιστρέψουν», εξήγησε ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera. «Όσοι γεννήθηκαν εκτός της Λωρίδας της Γάζας δεν θα επιτρέπεται να επιστρέψουν».

Η Χαμάς απάντησε στην ανακοίνωση καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την κυκλοφορία εντός και εκτός της Γάζας «χωρίς περιορισμούς» και το κάλεσε να τηρήσει όλες τις πτυχές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Περισσότεροι από 71.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ΗΠΑ προμηθεύουν το Ισραήλ με επιθετικά ελικόπτερα

κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση 30 επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού και υπηρεσιών στο Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Το τίμημα της εν λόγω αγοραπωλησίας προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ