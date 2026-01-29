Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Μετά από δύο χρόνια άρνησης και παραπλάνησης, οι ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε για πρώτη φορά την Τετάρτη ότι πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ συνεχίζουν να αρνούνται την πείνα που προκάλεσε το Ισραήλ εμποδίζοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη λωρίδα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz και άλλα, ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις – IDF αποδέχονται την ακρίβεια του αριθμού των θυμάτων που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ο οποίος ανέρχεται επί του παρόντος σε τουλάχιστον 71.667, με περισσότερους από 171.000 άλλους τραυματίες και 9.500 αγνοούμενους που θεωρούνται νεκροί και θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των βομβαρδισμένων κτιρίων.

How many years did we spend screaming, with checked and re-checked figures, lists showing names and ID numbers, being told the numbers were completely fanciful despite rigorous, transparent verification, and now the IDF quietly accepts that they were correct all along. pic.twitter.com/sZpAk2ubc8 — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) January 29, 2026

Εμπειρογνώμονες —συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων πολλαπλών μελετών που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους στο έγκριτο βρετανικό ιατρικό περιοδικό The Lancet— ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί. Τον περασμένο Ιούνιο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature ανέφερε 84.000 θανάτους στη Γάζα.

After more than 2 years of Hasbara efforts to label journalists and NGOs as “useful idiots of Hamas” for using this data, the IDF has confirmed its accuracy. Yet with Gaza’s health system destroyed and long-standing aid restrictions, this estimate is only the tip of the iceberg. https://t.co/GDxppEr3ir — Breaking the Silence (@BtSIsrael) January 29, 2026

Άλλοι λένε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερος, με μια μελέτη του Economist να εκτιμά ότι μεταξύ 77.000 και 109.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

The IDF has announced that it «accepts» (!) the Palestinian estimate of 70000 dead over the last two years, not including those buried under the rubble. «Accepts» means that even the vast network of lies no longer holds. If the IDF «accepts» 70000, it has killed innumerably more. — Ori Goldberg (@ori_goldberg) January 29, 2026

Αν το Ισραήλ «αποδέχεται» τις 70.000, τότε έχει σκοτώσει αμέτρητα περισσότερους» λέει ακαδημαϊκός

«Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι αποδέχεται ή όχι ο IDF — αυτοί διέπραξαν τη γενοκτονία», δήλωσε ο Τζέικ Ρομ, εκπρόσωπος ΗΠΑ για το Ίδρυμα Hind Rajab, το οποίο παρακολουθεί ύποπτους εγκληματίες πολέμου του IDF. «Οι ανακοινώσεις τους εξυπηρετούν αυτό το σχέδιο».

«Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια παραδοχή που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να δυσφημίσει τον πραγματικό, πολύ υψηλότερο αριθμό θυμάτων, καθώς γίνεται γνωστή η κλίμακα της φρικαλεότητας», πρόσθεσε ο Ρομ.

Ο ισραηλινός ακαδημαϊκός Όρι Γκόλντμπεργκ ήταν επίσης επιφυλακτικός ως προς την παραδοχή του IDF, δηλώνοντας στο X: «Το «αποδέχεται» σημαίνει ότι ακόμη και το τεράστιο δίκτυο ψεμάτων δεν στέκει πλέον. Αν το IDF «αποδέχεται» τις 70.000, τότε έχει σκοτώσει αμέτρητα περισσότερους».

Αν και ο IDF αποδέχτηκε τον αριθμό των θυμάτων που ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, υποστήριξε ότι η πείνα στη Γάζα – η οποία επίσημα διήρκεσε από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων, το διεθνές πρότυπο πλαίσιο για την ταξινόμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού – δεν συνέβη, όπως σημείωσε το Common Dreams.

Το 83% των νεκρών για τους πρώτους 19 μήνες ήταν άμαχοι

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετώπισε κατηγορίες ως αρνητής της γενοκτονίας επειδή αμφισβήτησε τις εκθέσεις του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Ένας ανώτερος αξιωματικός του IDF δήλωσε στην εφημερίδα Times of Israel ότι ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία προσδιορισμού του αριθμού των νεκρών στη Γάζα που ήταν μέλη της Χαμάς ή άλλων μαχητικών ομάδων.

Ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των θανάτων αμάχων σε σχέση με τους μαχητές στη Γάζα είναι ιστορικά χαμηλός, απόρρητα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών του IDF που αποκτήθηκαν πέρυσι κατά τη διάρκεια έρευνας των Γιουβάλ Αμπραχάμ του +972 Magazine, της Local Call και της ανταποκρίτριας της Guardian Έμα Γκράχαμ Χάρισον αποκαλύφθηκε ότι 5 στους 6 Παλαιστινίους — ή το 83% — που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ κατά τους πρώτους 19 μήνες του πολέμου ήταν άμαχοι.

Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Χέρζι Χαλέβι, ο οποίος ηγήθηκε του IDF κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, αναγνώρισε μετά την αποστράτευσή του πέρυσι ότι «πάνω από το 10%» του πληθυσμού της Γάζας, ή περίπου 220.000 Παλαιστίνιοι, είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.