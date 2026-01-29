newspaper
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 23:10

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Μετά από δύο χρόνια άρνησης και παραπλάνησης, οι ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε για πρώτη φορά την Τετάρτη ότι πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ συνεχίζουν να αρνούνται την πείνα που προκάλεσε το Ισραήλ εμποδίζοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη λωρίδα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz και άλλα, ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις – IDF αποδέχονται την ακρίβεια του αριθμού των θυμάτων που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ο οποίος ανέρχεται επί του παρόντος σε τουλάχιστον 71.667, με περισσότερους από 171.000 άλλους τραυματίες και 9.500 αγνοούμενους που θεωρούνται νεκροί και θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των βομβαρδισμένων κτιρίων.

Εμπειρογνώμονες —συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων πολλαπλών μελετών που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους στο έγκριτο βρετανικό ιατρικό περιοδικό The Lancet— ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί. Τον περασμένο Ιούνιο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature ανέφερε 84.000 θανάτους στη Γάζα.

Άλλοι λένε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερος, με μια μελέτη του Economist να εκτιμά ότι μεταξύ 77.000 και 109.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Αν το Ισραήλ «αποδέχεται» τις 70.000, τότε έχει σκοτώσει αμέτρητα περισσότερους» λέει ακαδημαϊκός

«Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι αποδέχεται ή όχι ο IDF — αυτοί διέπραξαν τη γενοκτονία», δήλωσε ο Τζέικ Ρομ, εκπρόσωπος ΗΠΑ για το Ίδρυμα Hind Rajab, το οποίο παρακολουθεί ύποπτους εγκληματίες πολέμου του IDF.  «Οι ανακοινώσεις τους εξυπηρετούν αυτό το σχέδιο».

«Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια παραδοχή που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να δυσφημίσει τον πραγματικό, πολύ υψηλότερο αριθμό θυμάτων, καθώς γίνεται γνωστή η κλίμακα της φρικαλεότητας», πρόσθεσε ο Ρομ.

Ο ισραηλινός ακαδημαϊκός Όρι Γκόλντμπεργκ ήταν επίσης επιφυλακτικός ως προς την παραδοχή του IDF, δηλώνοντας στο X: «Το «αποδέχεται» σημαίνει ότι ακόμη και το τεράστιο δίκτυο ψεμάτων δεν στέκει πλέον. Αν το IDF «αποδέχεται» τις 70.000, τότε έχει σκοτώσει αμέτρητα περισσότερους».

Αν και ο IDF αποδέχτηκε τον αριθμό των θυμάτων που ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, υποστήριξε ότι η πείνα στη Γάζα – η οποία επίσημα διήρκεσε από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων, το διεθνές πρότυπο πλαίσιο για την ταξινόμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού – δεν συνέβη, όπως σημείωσε το Common Dreams.

Γιγαντοπανό σε παραλία της Βαρκελώνης στην μνήμη της Χιντ Ρατζάμπ, στην επέτειο των δύο χρόνων από το θάνατό της στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Το 83% των νεκρών για τους πρώτους 19 μήνες ήταν άμαχοι

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετώπισε κατηγορίες ως αρνητής της γενοκτονίας επειδή αμφισβήτησε τις εκθέσεις του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Ένας ανώτερος αξιωματικός του IDF δήλωσε στην εφημερίδα Times of Israel ότι ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία προσδιορισμού του αριθμού των νεκρών στη Γάζα που ήταν μέλη της Χαμάς ή άλλων μαχητικών ομάδων.

Ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των θανάτων αμάχων σε σχέση με τους μαχητές στη Γάζα είναι ιστορικά χαμηλός, απόρρητα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών του IDF που αποκτήθηκαν πέρυσι κατά τη διάρκεια έρευνας των Γιουβάλ Αμπραχάμ του +972 Magazine, της Local Call και της ανταποκρίτριας της Guardian Έμα Γκράχαμ Χάρισον αποκαλύφθηκε ότι 5 στους 6 Παλαιστινίους — ή το 83% — που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ κατά τους πρώτους 19 μήνες του πολέμου ήταν άμαχοι.

Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Χέρζι Χαλέβι, ο οποίος ηγήθηκε του IDF κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, αναγνώρισε μετά την αποστράτευσή του πέρυσι ότι «πάνω από το 10%» του πληθυσμού της Γάζας, ή περίπου 220.000 Παλαιστίνιοι, είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Σύνταξη
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

