Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ, άνοιξε σήμερα Κυριακή, τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, όμως θα επιτρέπεται να τη διασχίζουν αποκλειστικά και μόνο πεζοί και υπό πολύ αυστηρούς όρους. Το πέρασμα έχει παραμείνει ερμητικά κλειστό, ουσιαστικά από τον Μάιο του 2024.

«Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας», η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, ξανάνοιξε σήμερα «για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων», ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές» πρόσθεσε η Cogat.

Rafah Crossing – UPDATE: The Rafah crossing has reopened for movement of people only. Today, a pilot is underway to test and assess the operation of the crossing. The movement of residents in both directions, entry and exit to and from Gaza, is expected to begin tomorrow. pic.twitter.com/m0SFdAUXbj — COGAT (@cogatonline) February 1, 2026

Ο ΟΗΕ και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις περίμεναν με ανυπομονησία το άνοιγμα της διέλευσης–αλλά οι όροι που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός απέχουν παρασάγγας από όσα αξίωναν.

Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα με φόντο τις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Η επαναλειτουργία της διέλευσης αυτής, που προβλεπόταν στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το οποίο δέχτηκε η ισραηλινή κυβέρνηση τον Οκτώβριο, γίνεται με φόντο τις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν χθες Σάββατο 32 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε πως διεξήγαγε πλήγματα εξαιτίας παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.

Σήμερα εξάλλου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή με drone βορειοδυτικά της Ράφα, σύμφωνα με πηγή στο Nasser Medical Complex, μεταδίδει το Al Jazeera.

Η διέλευση στη Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου στον και εξόδου από τον παλαιστινιακό θύλακο που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Έκλεισε όταν την κυρίευσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τον Μάιο του 2024, με μόνη εξαίρεση την παρένθεση του ανοίγματός της στις αρχές του 2015, στο πλαίσιο προηγούμενης κατάπαυσης του πυρός, η οποία κατέρρευσε τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Η διέλευση ανοίγει σήμερα «δοκιμαστικά» για να διέλθουν μερικοί τραυματίες που χρειάζονται ιατρική διακομιδή εκτός παλαιστινιακού θυλάκου πριν από την κανονική λειτουργία της από αύριο Δευτέρα, ανέφεραν τρεις πηγές στο AFP.

«Δεν έχει συναφθεί μέχρι στιγμής καμιά συμφωνία για τον αριθμό των Παλαιστινίων που θα επιτρέπεται να εισέρχονται και να εξέρχονται», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.