ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν

Ανώτατοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν την Παρασκευή συνομιλίες στο Πεντάγωνο εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν. Για τη συνάντηση μίλησαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Στο Πεντάγωνο συναντήθηκαν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Εγιάλ Ζαμίρ. Οι αξιωματούχου που μίλησαν στο Reuters δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στο ταξίδι του Ισραηλινού αξιωματούχου στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ναυτική τους παρουσία και την αεροπορική τους άμυνα στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτοξεύει επανειλημμένα απειλές για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Και παράλληλα πιέζει την Τεχεράνη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν. Η δήλωση έγινε λίγες ώρες μετά από προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».

Το Ισραήλ εξετάζει την «επιχειρησιακή ετοιμότητά του»

Το Ιράν έχει απειλήσει ότι, αν δεχθεί πλήγμα από τις ΗΠΑ, τότε θα ανταπαντήσει. Και πως το Ισραήλ θα είναι μεταξύ των στόχων του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, συναντήθηκε την Κυριακη με τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς επέστρεψε από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες του στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Κατς και Ζαμίρ εξέτασαν την κατάσταση στην περιοχή και την «επιχειρησιακή ετοιμότητα» του ισραηλινού στρατού για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο.