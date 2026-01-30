newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 11:34

Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Αραβικά και μουσουλμανικά κράτη καταβάλλουν προσπάθειες να αποτρέψουν μία ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν ενώ στην περιοχή έχουν φτάσει ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και οι προσπάθειές τους έχουν ενταθεί μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Τετάρτη που απείλησε το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Από την άλλη εκτιμούν ότι οι όροι που θέτουν οι ΗΠΑ στο Ιράν για περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων του, προκειμένου να αποφύγει μία νέα επίθεση, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από το καθεστώς της Τεχεράνης, καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με παράδοση τη στιγμή μάλιστα που η ηγεσία της χώρας βρίσκεται σε αδύναμη θέση μετά την εξέγερση που συγκλόνισε τη χώρα και την αιματηρή καταστολή της.

Τουρκία και Πακιστάν στηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών του κόλπου για αποκλιμάκωση με τον ιρανό ΥΠΕΞ να μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα.

Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ με ολοένα και πιο πολεμική ρητορική και δηλώνει προετοιμασμένη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση με πιο αποφασιστικό τρόπο από την επίθεση του Ιουνίου στην αμερικανική βάση του Κατάρ, αλλά φροντίζει να υπενθυμίζει ότι προκρίνει την επιλογή του διαλόγου.

Οι όροι του Τραμπ ισοδυναμούν με παράδοση για το Ιράν

Ο Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει οριστικά κάθε εμπλουτισμό ουρανίου, να αποδεχτεί περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και να τερματίσει την υποστήριξη προς τις περιφερειακές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, δήλωσαν διπλωμάτες και αναλυτές.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος», δήλωσε ένας διπλωμάτης στους Financial Times.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές υπηρεσίες είναι έτοιμες να υλοποιήσουν τις εντολές του προέδρου. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές εάν η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει για ένα σχέδιο δράσης.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μία επίθεση θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και να αναγκάσει την Τεχεράνη να στοχεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο.

Ιράν

FILE PHOTO: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth speaks next to President Donald Trump during a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C., U.S., January 29, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Επιπλέον μία νέα ανάφλεξη στην περιοχή την ώρα που τα αραβικά κράτη έχουν μπει στο διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα όλες τις προσπάθειες να «κλείσει» το παλαιστινιακό, καθώς το συμφωνημένο σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα παραμένει ακόμα αρκετά θολό ως προς την υλοποίησή του.

Ένα κρίσιμο εμπόδιο για τη διπλωματία είναι ότι η Τεχεράνη θεωρεί τους όρους των ΗΠΑ ως ισοδύναμους με παράδοση, κάτι που ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης και ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, δεν θα ανεχόταν.

Σε ευάλωτη θέση το Ιράν

«Το γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία συνεχίζει να στέλνει μηνύματα ότι είναι ανοιχτή στη διπλωματία δείχνει ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά δεν δείχνει ακόμη ότι είναι έτοιμη να αποδεχτεί ότι δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση αλλά για υποταγή», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια Μέσης Ανατολής στο Chatham House.

Η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται στην πιο ευάλωτη φάση της εδώ και δεκαετίες, με την ηγεσία να έχει αποδυναμωθεί και τις άμυνές της να έχουν εξασθενήσει σοβαρά από τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο οι ΗΠΑ συμμετείχαν για λίγο για να βομβαρδίσουν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων που αντιμετωπίστηκε από τις αρχές με πρωτοφανή βιαιότητα και είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς φαίνεται να έχει υποχωρήσει υπό το βάρος της καταστολής αλλά και των πολεμικών απειλών των ΗΠΑ, που έδωσαν στον Χαμενεΐ τη δυνατότητα να επιτεθεί στους διαδηλωτές επικαλούμενος την εθνική ενότητα και την απειλή από το εξωτερικό.

Πολλοί αναλυτές όμως επισημαίνουν ότι η φθορά του καθεστώτος από τις διαδηλώσεις είναι μη αναστρέψιμη. Σε αυτές τις συνθήκες το Ιράν δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών απέναντι στις ΗΠΑ καθώς η υποχώρηση στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον θα φανέρωνε ανεπίτρεπτη αδυναμία της κυβέρνησης.

Μπαράζ διπλωματικών επαφών

Οι επαφές ιρανών αξιωματούχων με τα κράτη της περιοχής είναι συνεχείς τις τελευταίες ημέρες. Ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έχει συνεχείς επικοινωνίες με ομολόγους του ενώ διατηρεί ένα κανάλι επικοινωνίας με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ,

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ωστόσο ότι τις τελευταίες ημέρες δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Ξεχωριστά ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την κρίση.

Ο Σαλμάν είπε στον Πεζεσκιάν ότι το βασίλειο δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος ή το έδαφός του για επίθεση στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Τα ΗΑΕ έχουν λάβει παρόμοια στάση.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, αδελφός του πρίγκιπα Μοχάμεντ, έφτασε στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Ελβετοί, οι οποίοι ενεργούν ως εκπρόσωποι των ΗΠΑ στην Τεχεράνη επειδή δεν υπάρχει αμερικανική πρεσβεία, έχουν επίσης επιδιώξει να εμπλακούν σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας πρότεινε τη διοργάνωση τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Τραμπ και του Πεζεσκιάν.

Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες περιπλέκονται περαιτέρω από την απόφαση του Τραμπ να υποστηρίξει τον πόλεμο του Ισραήλ τον Ιούνιο και την αμερικανική επίθεση παραμονές τις έναρξης συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αυτό εμβάθυνε την τεράστια δυσπιστία του Ιράν απέναντι στις ΗΠΑ αλλά προκάλεσε και την ανησυχία των συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Εάν ο Τραμπ αποφασίσει να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα ξεμπλέξει σε δύο ώρες όπως προγραμματίζει, καθώς ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης είναι τώρα ακόμα μεγαλύτερος.

Με πληροφορίες από Financial Times, Al Arabiya

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο