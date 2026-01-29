Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ
Ο αρχηγός του στρατού στο Ιράν, στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά την απόκτηση 1.000 στρατηγικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), όπως μετέδωσε την Πέμπτη η κρατική τηλεόραση.
«Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», διεμήνυσε ο Χαταμί.
Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Οι απειλές Τραμπ και η αμερικανική αρμάδα
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη το πρωί ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν.
«Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η αρμάδα είναι μεγαλύτερη από αυτή που στάλθηκε στη Βενεζουέλα και κάλεσε το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία.
Στο παρελθόν, ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο ιρανικό καθεστώς αν συνέχιζαν να σκοτώνονται διαδηλωτές.
Μάλιστα, αναφέρθηκε στην «Επιχείρηση Midnight Hammer», κατά την οποία οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν πέρυσι, λέγοντας ότι μια άλλη επίθεση θα ήταν χειρότερη.
