Στα ύψη η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Οι κινήσεις που ζωντανεύουν τον εφιάλτη του πολέμου
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Στα ύψη η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Οι κινήσεις που ζωντανεύουν τον εφιάλτη του πολέμου

Η «αρμάδα» του Τραμπ, η επιχείρηση «Midnight Hammer» και οι απειλές του Ιράν για αντίποινα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο χείλος του γκρεμού, με την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε ίσως την πιο αυστηρή προειδοποίηση μέχρι σήμερα, διαμηνύοντας στην Τεχεράνη ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί, ενώ μια τεράστια αμερικανική ναυτική δύναμη πλέει ήδη προς τον Περσικό Κόλπο με εντολές να δράσει αποφασιστικά.

Σε μια σειρά εμπρηστικών δηλώσεων που έχουν σημάνει συναγερμό στις διπλωματικές πρωτεύουσες, ο Πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η αρμάδα που κατευθύνεται προς την περιοχή -με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln- είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει την αποστολή της με ταχύτητα και βία, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο».

Στο κατάστρωμα πτήσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln

Περιγράφοντας τη ναυτική δύναμη ως «μεγαλύτερη από εκείνη που στάλθηκε στη Βενεζουέλα», ο Τραμπ τόνισε: «Ελπίζω το Ιράν να έρθει γρήγορα στο τραπέζι και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλες τις πλευρές. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να ανακαλέσει στη μνήμη την καταστροφική στρατιωτική σύγκρουση του περασμένου καλοκαιριού, χρησιμοποιώντας την ως μοχλό πίεσης.

«Όπως είπα στο Ιράν και την προηγούμενη φορά, ΚΑΝΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν, και ακολούθησε η “Επιχείρηση Midnight Hammer” (Σφυρί του Μεσονυκτίου), μια μεγάλη καταστροφή για το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς του Ιουνίου 2025 κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό και τη Νατάνζ.

Η προειδοποίησή του για το μέλλον ήταν σαφής και δυσοίωνη: «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί ξανά».

Διπλωματία υπό την απειλή όπλων

Παρά την πολεμική ρητορική, παρασκηνιακά επιχειρείται μια ύστατη διπλωματική προσπάθεια. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, μιλώντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, επέμεινε ότι μια συμφωνία είναι επιβεβλημένη, θέτοντας όμως αυστηρούς όρους που αγγίζουν τον πυρήνα της ιρανικής στρατηγικής.

Μιλώντας στο CNBC, ο Γουίτκοφ ξεκαθάρισε: «Προφανώς, η συμφωνία πρέπει να αφορά τους πυραύλους. Πρέπει να αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Πρέπει να αφορά τους πληρεξούσιους (proxies) μη κρατικούς δρώντες. Και φυσικά, το ίδιο το υλικό [τα αποθέματα πυρηνικού υλικού του Ιράν]».

Η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές απειλές ήταν άμεση και οξεία, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς εκβιασμού. Το ιρανικό καθεστώς διεμήνυσε ότι είναι έτοιμο να ανταποδώσει οποιοδήποτε χτύπημα.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για συνομιλίες, δηλώνοντας: «Η διπλωματία μέσω στρατιωτικών απειλών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Κανείς δεν μπορεί να μιλά για διαλόγους σε μια ατμόσφαιρα εκφοβισμού».

H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα

Ο Αραγτσί τόνισε ότι εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν πραγματικά διαπραγματεύσεις, πρέπει να εγκαταλείψουν τις «υπερβολικές απαιτήσεις» και τα «παράλογα ζητήματα», προσθέτοντας με νόημα πως «το Ιράν δεν επεδίωξε αυτές τις συνομιλίες».

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η στάση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Ανώτερος διοικητής του σώματος προχώρησε σε ευθεία απειλή προς τις γειτονικές χώρες του Κόλπου, προειδοποιώντας τες να μην επιτρέψουν τη χρήση των εδαφών τους από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Οποιαδήποτε χώρα της οποίας το έδαφος, ο εναέριος χώρος ή τα χωρικά ύδατα χρησιμοποιηθούν για επίθεση εναντίον του Ιράν, θα θεωρηθεί εχθρική», δήλωσε ο διοικητής, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπό άλλες συνθήκες το Ιράν θεωρεί τους γείτονές του «φίλους».

Η Σαουδική Αραβία έσπευσε ήδη να δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους της για επίθεση κατά του Ιράν, προσπαθώντας να αποφύγει την εμπλοκή στη διαφαινόμενη σύρραξη.

Με την αμερικανική αρμάδα να πλησιάζει και την Τεχεράνη να θέτει τις δυνάμεις της σε μέγιστη ετοιμότητα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η «ώρα μηδέν» για μια νέα, καταστροφική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα.

Κεντρική φωτογραφία: To αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)

Γιορτινό σκηνικό στήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την ιστορική νίκη στην Ολλανδία, που σήμανε μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. «Παρών» και ο Μπάμπης Κωστούλας!

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
