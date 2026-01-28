«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Απαντώντας στην απειλή στρατιωτικής επέμβασης του Τραμπ, η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε «διάλογο βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό», αλλά θα προβεί σε άνευ προηγουμένου αντίποινα αν χρειαστεί.

«Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ έμπλεξαν σε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχασαν περισσότερες από 7.000 αμερικανικές ζωές», ανέφερε η ιρανική αποστολή σε ανάρτησή της στο X.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα — ΑΛΛΑ ΑΝ ΠΙΕΣΤΕΙ, ΘΑ ΑΜΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ!».

Last time the U.S. blundered into wars in Afghanistan and Iraq, it squandered over $7 trillion and lost more than 7,000 American lives. Iran stands ready for dialogue based on mutual respect and interests—BUT IF PUSHED, IT WILL DEFEND ITSELF AND RESPOND LIKE NEVER BEFORE! pic.twitter.com/k3fVEv1rus — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 28, 2026

Η αμερικανική αρμάδα

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει διαπραγματεύσεις, αλλά με τους όρους της Αμερικής και με μηδενική ανοχή στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Προηγουμένως έγραψε στο Truth Social: «Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν.

Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Είναι ένας μεγαλύτερος στόλος, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα.

Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί».

Ο Τραμπ προέτρεψε την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί πριν να είναι πολύ αργά, τονίζοντας: «Ελπίζουμε ότι το Ιράν θα «καθίσει στο τραπέζι» γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη.

Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ουσιώδης! Όπως είπα στο Ιράν και πριν, ΚΆΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!»