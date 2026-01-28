Τραμπ: Μεγάλη αμερικανική «αρμάδα» κινείται προς το Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη το πρωί ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν.

«Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», έγραψε ο Τραμπ στο TRUTH Social.

Ο Τραμπ είπε ότι η αρμάδα είναι μεγαλύτερη από αυτή που στάλθηκε στη Βενεζουέλα και κάλεσε το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία.

«Είναι ένας μεγαλύτερος στόλος, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα», συνέχισε η ανάρτησή του.

«Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί. Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «καθίσει στο τραπέζι» γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε εννέα πλοία που υποτίθεται ότι παραβίαζαν τους περιορισμούς στο ιρανικό πετρέλαιο.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο ιρανικό καθεστώς αν οι διαδηλωτές συνέχιζαν να σκοτώνονται.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην «Επιχείρηση Midnight Hammer», κατά την οποία οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν πέρυσι, λέγοντας ότι μια άλλη επίθεση θα ήταν χειρότερη.

«Όπως είπα μια φορά στο παρελθόν, ΚΆΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!» κατέληξε η ανάρτηση του Τραμπ.

«Δεν το έκαναν, και υπήρξε η ‘Επιχείρηση Midnight Hammer’, μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε να συμβεί ξανά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

«Αν προκληθούμε, θα αμυνθούμε» λέει η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.