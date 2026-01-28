Και δεύτερη αρμάδα στη Μέση Ανατολή στέλνει ο Τραμπ – «Ελπίζω ότι το Ιράν θα κάνει συμφωνία»
«Παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια άλλη όμορφη αρμάδα που πλέει προς το Ιράν αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ στη διάρκεια ομιλίας του
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια άλλη αμερικανική «αρμάδα» κινείται προς το Ιράν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.
«Παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια άλλη όμορφη αρμάδα που πλέει προς το Ιράν αυτή τη στιγμή. Οπότε θα δούμε. Ελπίζω να κάνουν μια συμφωνία. Ελπίζω να κάνουν μια συμφωνία», είπε σε ομιλία του.
Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε ενώ το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο Lincoln μαζί με τα πλοία συνοδείας του έφθασε στην περιοχή «ευθύνης» του, η οποία συμπεριλαμβάνει το Ιράν.
«Ρευστή» η κατάσταση με το Ιράν
Καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν–ιδίως ναυτικούς και άλλους–στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ότι η κατάσταση όσον αφορά το Ιράν είναι «ρευστή».
Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ως τώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τη σκληρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην οποία, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.
Σύμφωνα με πηγές στην κυβέρνησή του που μίλησαν στον Axios υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο κ. Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.
Κατά τις ίδιες πηγές, εντός της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες στρατιωτικές «επιλογές» στον ρεπουμπλικάνο από τους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.
