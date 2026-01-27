ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Η αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (CENTCOM) προανήγγειλε τη διεξαγωγή πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στην περιοχή. Η ανακοίνωση ήρθε καθώς έχει γίνει γνωστό ότι έφτασε στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» και η αρμάδα του. Επίσης, σε περίοδο που έχει κορυφωθεί η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, με αφορμή την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πολλές φορές ότι θα πλήξει το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα, όμως φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Στην ανακοίνωσή της η CENTCOM αναφέρει ότι η άσκηση αυτή «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή. Επίσης ότι «η αμερικανική πολεμική αεροπορία υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην περιφερειακή άμυνα και ασφάλεια παράλληλα με τα έθνη-εταίρους. Αυτή η άσκηση ενισχύει την ειρήνη μέσω της ισχύος, παρέχοντας μια αξιόπιστη, έτοιμη για μάχη και υπεύθυνη παρουσία, σχεδιασμένη να αποτρέπει την επιθετικότητα, να μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και να διαβεβαιώνει τους εταίρους».

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί πού και πότε θα διεξαχθεί η άσκηση.

U.S. Air Forces Central will be conducting a multi-day readiness exercise to demonstrate the ability to deploy, disperse, and sustain combat airpower across the U.S. Central Command area of responsibility. Read more: https://t.co/F4rRENnVGD pic.twitter.com/ny80gdjuQU — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2026

Ισχυρή στρατιωτική παρουσία

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» διαθέτει αρκετές δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και σχεδόν 5.000 ναύτες. Συνοδεύεται από αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους που φέρουν συστήματα αεράμυνας για την προστασία της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου.

Σύμφωνα με την Washington Post, oι ΗΠΑ έχουν επίσης μετακινήσει στην περιοχή μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών F-15E Strike Eagle. Αυτά προέρχονται από την ίδια μονάδα που συμμετείχε στις επιθέσεις στο Ιράν τον Απρίλιο του 2024. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης μετακινήσει αεροσκάφη Typhoon στην περιοχή για «αμυντικούς σκοπούς».

Η συγκέντρωση των στρατιωτικών αυτών μέσων στη Μέση Ανατολή θυμίζει την αντίστοιχη στην Καραϊβική, όταν προετοιμαζόταν η επιχείρηση για την απαγωγή και ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στην Καραϊβική.

Απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Axios, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «μεγάλη αρμάδα δίπλα στο Ιράν. Μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα». Αλλά άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συνομιλίες. Υποστήριξε ότι το Ιράν «θέλει να κάνει μια συμφωνία. Το γνωρίζω. Τηλεφώνησαν επανειλημμένα. Θέλουν να μιλήσουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών. Φάνηκε να υπαναχωρεί αργότερα, ισχυριζόμενος ότι η χώρα είχε ανακαλέσει την απόφαση για τον απαγχονισμό 800 κρατούμενων διαδηλωτών. Αλλά από την περασμένη εβδομάδα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να αποστέλλεται στην περιοχή «για κάθε ενδεχόμενο».

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», είπε.

Με τους συμμάχους;

Η CENTCOM δήλωσε ότι θα διεξάγει τις ασκήσεις σε συνεργασία με έθνη στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ανακοίνωσε σχέδια για συνεργασία με το Μπαχρέιν σε μια αμυντική άσκηση που θα περιλαμβάνει εξάσκηση δυνατοτήτων κατάρριψης drones. Δηλαδή ένα σενάριο μιας απειλής αντεπίθεσης σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Ωστόσο, αυτή η ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία έχει προκαλέσει ανησυχία σε βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών υδάτων του για επίθεση στο Ιράν. Επισήμανε ότι θα διατηρήσει την ουδετερότητα και θα επιδιώξει να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα.