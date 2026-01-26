newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 23:00

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Οι ΗΠΑ αποστέλλουν μαχητικά αεροσκάφη, αεράμυνα και ένα αεροπλανοφόρο με χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, σε μια κίνηση που έχει οξύνει τις εντάσεις με το Ιράν και έχει αυξήσει την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετά την δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων από τις αρχές, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο Τραμπ πρόσφατα έκανε πίσω, ωστόσο δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Radio Free Europe.

Η στρατηγική εξάπλωση των ΗΠΑ

Οι ειδικοί λένε ότι η στρατιωτική ενίσχυση, μαζί με τις προγραμματισμένες ναυτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αυξάνει την πίεση στο Ιράν και παρέχει περισσότερες επιθετικές στρατιωτικές επιλογές αν η Ουάσιγκτον αποφασίσει να επιτεθεί.

«Αυτό μπορεί να είναι ένα μήνυμα προς το Ιράν ότι ‘είμαστε έτοιμοι, ότι οι δυνατότητές μας είναι σε θέση’», δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής της Ουάσιγκτον, στο Radio Farda του RFE/RL.

Ο Ναντίμι πρόσθεσε ότι οι πιθανότητες αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν είναι «πολύ υψηλές», επισημαίνοντας την «εμφανώς επιθετική» στρατιωτική ενίσχυση στον Περσικό Κόλπο.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τρία συνοδευτικά αντιτορπιλικά κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή μεταφέροντας πάνω από 5.000 στρατιώτες. Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε στις 25 Ιανουαρίου ότι θα ξεκινήσει μια πολυήμερη στρατιωτική άσκηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «για να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης αεροπορικής δύναμης» στην περιοχή.

Η δραστηριότητα αυτή θυμίζει την περσινή χρονιά, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στρατιωτικό υλικό στην περιοχή πριν το Ισραήλ και στη συνέχεια η Ουάσιγκτον πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο ελίτ κλάδος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, αντέδρασε αυξάνοντας τα επίπεδα συναγερμού και προτρέποντας τις ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ, τον Λίβανο και την Υεμένη να υποστηρίξουν την Τεχεράνη.

Ένας κλιμακούμενος κίνδυνος

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά του Ιράν — από μια παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες έως μέτριες και σε μεγάλο βαθμό συμβολικές επιθέσεις εναντίον των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν επίσης συζητηθεί μη στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων οικονομικών κυρώσεων. 

Οι ειδικοί λένε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι γεμάτη κινδύνους και θα μπορούσε να εμπλέξει ολόκληρη την περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ορκιστεί να χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ, καθώς και το Ισραήλ, έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ.

«Το κόστος είναι απρόβλεπτο – αντίποινα εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ και επιθέσεις στη ναυτιλία του Περσικού Κόλπου. Οι περιφερειακοί εταίροι δεν θέλουν να πληρώσουν αυτό το τίμημα», δήλωσε ο Μέχραντ Χανσάρι, Ιρανός πρώην διπλωμάτης, στο Radio Farda.

Οι χώρες της περιοχής έχουν παροτρύνει κατ’ ιδίαν την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, φοβούμενες ότι μια σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ο Χανσάρι υποστηρίζει ότι μια αεροπορική εκστρατεία από μόνη της, χωρίς εισβολή από ξηράς, δεν θα οδηγούσε σε αλλαγή καθεστώτος, στην οποία η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι αποσκοπεί.

Από την άλλη, η χερσαία εισβολή στο Ιράν, τη μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Μέσης Ανατολής, θεωρείται από πολλούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες ως αδύνατη.

«Διατηρεί το θέμα ανοιχτό – σαν το σπαθί του Δαμοκλή που κρέμεται πάνω από το καθεστώς – αλλά οι αεροπορικές επιθέσεις από μόνες τους δεν μπορούν να ανατρέψουν το καθεστώς ή να εξαλείψουν τις δυνάμεις ασφαλείας του», είπε, υποθέτοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις θα κρυφτούν απλώς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και θα επανεμφανιστούν μετά.

Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια επίθεση;

Ο Ναντίμι είπε ότι οι προγραμματισμένες στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κάλυψη για πραγματικές επιχειρήσεις.

Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοεπιθέσεις για να διαταράξουν τα ραντάρ και τα δίκτυα επικοινωνιών του Ιράν.

Στη συνέχεια, βομβαρδιστικά αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να διεισδύσουν στις αεροπορικές άμυνες σε ραδιοσιωπή, χτυπώντας κέντρα διοίκησης και βάσεις πυραύλων.

Ωστόσο, το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη διαθέτει πυραύλους κρουζ που μπορούν να απειλήσουν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στα περιορισμένα ύδατα του Περσικού Κόλπου, καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να χτυπήσουν περιφερειακές βάσεις.

Το Ιράν έχει μάλιστα υπαινιχθεί κάτι τέτοιο, τοποθετώντας το Σαββατοκύριακο μια μεγάλη αφίσα σε μια κεντρική πλατεία της Τεχεράνης που απεικονίζει ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ να χτυπιέται από μια βροχή πυραύλων.

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα

Η αφίσα δείχνει μια πανοραμική εικόνας ενός αεροπλανοφόρου με κατεστραμμένα μαχητικά αεροσκάφη. Το κατάστρωμα είναι γεμάτο πτώματα και λίμνες αίματος που ρέουν στο νερό πίσω από το πλοίο, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που θυμίζει τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας. Σε μια γωνία είναι γραμμένο το σύνθημα:

«Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα».

Ακόμα και αν η Ουάσιγκτον καταφύγει σε μια σε μεγάλου βαθμό συμβολική επίθεση, το Ιράν είναι πιθανό να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο, είπε ο Ναντίμι.

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

