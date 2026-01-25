newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 18:50

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Δραματική είναι αύξηση των νεκρών των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο περιοδικό TIME αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας στη χώρα. Δήλωσαν ότι μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου, οι νεκροί έφταναν τους 30.000 και πως ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων της καταστολής μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Οι πληροφορίες ήρθαν στο φως, την ώρα που ισχυρή αμερικανική στρατιωτική δύναμη κινείται προς τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την ανησυχία για επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Δρα Παραστά: «Πλησιάζουμε την πραγματικότητα. Αλλά υποθέτω ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι ακόμα πολύ υψηλότερα»

Το TIME επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, οι υγειονομικοί που μίλησαν στο περιοδικό είπαν ότι εκείνο το διήμερο ήταν τόσοι πολλοί οι νεκροί, ώστε το ιρανικό κράτος δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Εξαντλήθηκαν τα αποθέματα σε σάκους για νεκρούς, ενώ αντί για ασθενοφόρα, χρησιμοποιήθηκαν νταλίκες με 18 τροχούς.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο απολογισμό της ιρανικής κυβέρνησης, που στις 21 Ιανουαρίου ανακοίνωσε 3.117 νεκρούς. Επίσης, ο αριθμός 30.000 είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που δίνουν οι ακτιβιστές και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επιβεβαιώνουν λίγα-λίγα τα ονόματα των θυμάτων.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency δήλωσε το Σάββατο ότι είχε επιβεβαιώσει 5.459 θανάτους στο Ιράν. Επίσης ότι διερευνά 17.031 ακόμη.

30.304

Ωστόσο, το TIME επισημαίνει ότι ο αριθμός που δίνουν οι αξιωματούχοι για τις 8 και 9 Ιανουαρίου συμφωνεί περίπου με «κρυφή» καταμέτρηση που έκαναν γιατροί και ομάδες πρώτων βοηθειών και κοινοποιήθηκε επίσης στο TIME. Οι θάνατοι έως την Παρασκευή ανέρχονταν σε 30.304, σύμφωνα με τον Δρα Αμίρ Παραστά, έναν Γερμανο-Ιρανό οφθαλμίατρο που συνέταξε έκθεση των δεδομένων.

Ο Δρ Παραστά επισήμανε ότι αυτός ο αριθμός δεν αντικατοπτρίζει άλλους θανάτους που καταγράφηκαν σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Αυτές οι σοροί μεταφέρθηκαν απευθείας σε νεκροτομεία ή ανήκουν σε ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε τοποθεσίες που δεν έφτασε η έρευνα. Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 4.000 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Δρα Παραστά, «πλησιάζουμε την πραγματικότητα. Αλλά υποθέτω ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι ακόμα πολύ υψηλότερα».

Από τις 28 Δεκεμβρίου, που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στο Ιράν, οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν ορισμένες διαδηλώσεις, χρησιμοποιώντας κυρίως μη θανατηφόρα βία. Ωστόσο, το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου, που οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους. Οι ιρανικές αρχές έκλεισαν το διαδίκτυο και κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ελεύθεροι σκοπευτές σε στέγες και φορτηγά με βαριά πολυβόλα άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πλάνα από κινητά τηλέφωνα. Την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, ένας αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε στην κρατική τηλεόραση αυτούς που βγήκαν στους δρόμους: «Αν… σας βρει σφαίρα, μην παραπονιέστε».

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16.500 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί, σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση του Δρος Παραστά στο Μόναχο. Η ενημέρωση της Παρασκευής βασίστηκε σε αυτή την έρευνα, είπε.

Υποτιμημένοι αριθμοί

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το πόσο γρήγορα ολοκληρώθηκε αυτή η εργασία υπό εξαιρετικά περιορισμένες και επικίνδυνες συνθήκες», δήλωσε ο Πολ Μπ. Σπίγκελ, καθηγητής στη Διεθνή Σχολή Υγείας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Ο Σπίγκελ, όπως και ο Λες Ρόμπερτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξέφρασαμ επιφυλακτικότητα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα στοιχεία που παρείχαν τα νοσοκομεία.

Ο Λες Ρόμπερτς, που έχει ταξιδέψει σε εμπόλεμες ζώνες για να ερευνήσει τα ποσοστά θνησιμότητας αμάχων στο Ιράκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε: «Οι 30.000 επαληθευμένοι θάνατοι είναι σχεδόν σίγουρα υποτιμημένοι».

  • Με στοιχεία από το TIME

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Γλίτωσε τη ρήξη – Χωρίς αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου
Συνέδριο 25.01.26

Γλίτωσε τη ρήξη η Νέα Αριστερά – Χωρίς αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου

Βήμα πίσω από πλειοψηφία και ηγεσία για να αποφευχθεί η διάσπαση στη Νέα Αριστερά. Χρυσή τομή μεταξύ συνεργασιών και ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 25.01.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για τον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός

LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Παναιτωλικός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός Β' πέτυχε μια επική ανατροπή επί του Αιγάλεω, νίκησε 2-1 και κατέλαβε την 4η θέση της βαθμολογίας στον νότιο όμιλο της Super League 2, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πλέι-οφ.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο