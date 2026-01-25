Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Δραματική είναι αύξηση των νεκρών των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο περιοδικό TIME αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας στη χώρα. Δήλωσαν ότι μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου, οι νεκροί έφταναν τους 30.000 και πως ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων της καταστολής μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Οι πληροφορίες ήρθαν στο φως, την ώρα που ισχυρή αμερικανική στρατιωτική δύναμη κινείται προς τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την ανησυχία για επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Δρα Παραστά: «Πλησιάζουμε την πραγματικότητα. Αλλά υποθέτω ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι ακόμα πολύ υψηλότερα»

Το TIME επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, οι υγειονομικοί που μίλησαν στο περιοδικό είπαν ότι εκείνο το διήμερο ήταν τόσοι πολλοί οι νεκροί, ώστε το ιρανικό κράτος δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Εξαντλήθηκαν τα αποθέματα σε σάκους για νεκρούς, ενώ αντί για ασθενοφόρα, χρησιμοποιήθηκαν νταλίκες με 18 τροχούς.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο απολογισμό της ιρανικής κυβέρνησης, που στις 21 Ιανουαρίου ανακοίνωσε 3.117 νεκρούς. Επίσης, ο αριθμός 30.000 είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που δίνουν οι ακτιβιστές και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επιβεβαιώνουν λίγα-λίγα τα ονόματα των θυμάτων.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency δήλωσε το Σάββατο ότι είχε επιβεβαιώσει 5.459 θανάτους στο Ιράν. Επίσης ότι διερευνά 17.031 ακόμη.

30.304

Ωστόσο, το TIME επισημαίνει ότι ο αριθμός που δίνουν οι αξιωματούχοι για τις 8 και 9 Ιανουαρίου συμφωνεί περίπου με «κρυφή» καταμέτρηση που έκαναν γιατροί και ομάδες πρώτων βοηθειών και κοινοποιήθηκε επίσης στο TIME. Οι θάνατοι έως την Παρασκευή ανέρχονταν σε 30.304, σύμφωνα με τον Δρα Αμίρ Παραστά, έναν Γερμανο-Ιρανό οφθαλμίατρο που συνέταξε έκθεση των δεδομένων.

Ο Δρ Παραστά επισήμανε ότι αυτός ο αριθμός δεν αντικατοπτρίζει άλλους θανάτους που καταγράφηκαν σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Αυτές οι σοροί μεταφέρθηκαν απευθείας σε νεκροτομεία ή ανήκουν σε ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε τοποθεσίες που δεν έφτασε η έρευνα. Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 4.000 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Δρα Παραστά, «πλησιάζουμε την πραγματικότητα. Αλλά υποθέτω ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι ακόμα πολύ υψηλότερα».

Από τις 28 Δεκεμβρίου, που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στο Ιράν, οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν ορισμένες διαδηλώσεις, χρησιμοποιώντας κυρίως μη θανατηφόρα βία. Ωστόσο, το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου, που οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους. Οι ιρανικές αρχές έκλεισαν το διαδίκτυο και κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ελεύθεροι σκοπευτές σε στέγες και φορτηγά με βαριά πολυβόλα άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πλάνα από κινητά τηλέφωνα. Την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, ένας αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε στην κρατική τηλεόραση αυτούς που βγήκαν στους δρόμους: «Αν… σας βρει σφαίρα, μην παραπονιέστε».

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16.500 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί, σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση του Δρος Παραστά στο Μόναχο. Η ενημέρωση της Παρασκευής βασίστηκε σε αυτή την έρευνα, είπε.

Υποτιμημένοι αριθμοί

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το πόσο γρήγορα ολοκληρώθηκε αυτή η εργασία υπό εξαιρετικά περιορισμένες και επικίνδυνες συνθήκες», δήλωσε ο Πολ Μπ. Σπίγκελ, καθηγητής στη Διεθνή Σχολή Υγείας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Ο Σπίγκελ, όπως και ο Λες Ρόμπερτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξέφρασαμ επιφυλακτικότητα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα στοιχεία που παρείχαν τα νοσοκομεία.

Ο Λες Ρόμπερτς, που έχει ταξιδέψει σε εμπόλεμες ζώνες για να ερευνήσει τα ποσοστά θνησιμότητας αμάχων στο Ιράκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε: «Οι 30.000 επαληθευμένοι θάνατοι είναι σχεδόν σίγουρα υποτιμημένοι».