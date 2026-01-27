newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ πλησιάζουν το Ιράν, αλλά ο Παχλαβί δεν θα το κυβερνήσει ποτέ
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 05:00

Τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ πλησιάζουν το Ιράν, αλλά ο Παχλαβί δεν θα το κυβερνήσει ποτέ

Ιρανοί ειδικοί στις ΗΠΑ εξηγούν γιατί στην πραγματικότητα ο βασιλόπαις Παχλαβί βλάπτει τους αντικυβερνητικούς του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Την ώρα που ο αμερικανικός στρατός κυκλώνει το Ιράν, ελληνικά και ξένα ΜΜΕ προβάλουν πρόσωπα που εναντιώνονται στην καθεστηκυία τάξη στο Ιράν, τασσόμενα με το μέρος των διαδηλωτών στις τελευταίες μαζικές διαμαρτυρίες. Ταυτόχρονα, όμως, δίνουν «βήμα» στον Ρεζά Παχλαβί, «κληρονόμο» της έκπτωτης δυναστείας των Παχλαβί με θετικό «νομιμοποιητικό» πρόσημο. Τα έργα και ημέρες του κληρονόμου, δείχνουν ότι πλανώνται πλάνη οικτρά.

Στο συμπέρασμα μάλιστα αυτό δεν καταλήγουν φορείς ή πράκτορες της σημερινής κυβέρνησης της Τεχεράνης, αλλά έρευνα του δικτύου Free Iran Scholars Network, ενός αντικαθεστωτικού φορέα που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ από το 2022.

Ειδικότερα, δύο Ιρανοί καθηγητές μέλη του δικτύου, διαπιστώνουν ότι στην πραγματικότητα, ο Ρεζά Παχλαβί όχι μόνο δεν είναι ο «σωτήρας» του Ιράν, αλλά μια απάτη, σχεδιασμένη να εμποδίζει την πορεία του Ιράν προς την ελευθερία.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κάνσας, Χοσείν Σαϊεντιάν, και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, Καζέμ Καζερουνιάν, σημείωναν μια σειρά αντιφατικών δηλώσεων του Παχλαβί, πλήρη έλλειψη στρατηγική, ακόμα και σχέσεις του με την διαβόητη SAVAK του σάχη, η οποία βασάνιζε συνεχώς ανθρώπους.

«Η άρνησή του να αποκηρύξει τις θηριωδίες της SAVAK ή να αποκόψει δεσμούς με πρόσωπα συνδεδεμένα με τους IRGC, σε συνδυασμό με έναν μιντιακό αντικατοπτρισμό που τροφοδοτείται από μέσα όπως το Iran International, προδίδει τις θυσίες ακτιβιστών που αντιμετωπίζουν θάνατο για τη δημοκρατία. Πουλώντας μοναρχικές αυταπάτες, διαιωνίζει έναν κύκλο διχασμού και ήττας, λειτουργώντας ως εργαλείο αποπροσανατολισμού αντί ως φάρος ελπίδας» αναφέρουν.

Στη συνέχεια τονίζουν ότι το μέλλον του Ιράν δεν χρειάζεται πρίγκιπα, ούτε στέμμα, ούτε ξεθωριασμένα άμφια ενός απαξιωμένου παρελθόντος. «Χρειάζεται ένα πειθαρχημένο, ενωμένο κίνημα, σφυρηλατημένο από το θάρρος εκείνων που αντιμετωπίζουν την τυραννία στο έδαφος: εργατικούς οργανωτές, φοιτητές και υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών που ρισκάρουν τα πάντα για την απελευθέρωση. Οι δικές τους φωνές -όχι η κενή ρητορική του Παχλαβί- πρέπει να ορίσουν τον αγώνα, αμόλυντες από δυνασικές αυταπάτες ή αυταρχικές σκιές».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (αριστερά), η σύζυγός του Σάρα (δεύτερη από αριστερά), ο εξόριστος Ιρανός πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί (τρίτος από αριστερά) και η υπουργός Πληροφοριών του Ισραήλ Γκίλα Γκαμλιέλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (αριστερά), η σύζυγός του Σάρα (δεύτερη από αριστερά), ο εξόριστος Ιρανός πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί (τρίτος από αριστερά) και η υπουργός Πληροφοριών του Ισραήλ Γκίλα Γκαμλιέλ (πηγή: ranintl)

«Ο δρόμος προς ένα ελεύθερο Ιράν βρίσκεται με όσους τολμούν να αγωνιστούν, να οργανώσουν και να θυσιαστούν για μια κοσμική, δημοκρατική δημοκρατία. Η δυναστική αποτυχία του Παχλαβί, σημαδεμένη από ευθυγράμμιση με πρόσωπα της SAVAK και των IRGC και ενισχυμένη από νοσταλγικά μέσα, πρέπει να παραμεριστεί ώστε να ενδυναμωθεί η πραγματική αντίσταση. Μόνο με τη δική τους ακλόνητη αποφασιστικότητα θα σπάσει το Ιράν τα δεσμά της τυραννίας, ανακτώντας ένα μέλλον ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας για όλους».

«Η σημαία της SAVAK αποτελεί συχνό θέαμα στις αραιά συμμετοχικές συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Ρεζά Παχλαβί. Ενώ οι Ιρανοί στους δρόμους φωνάζουν «Κάτω ο δικτάτορας, είτε είναι Σάχης είτε Ανώτατος Ηγέτης», ο Παχλαβί παραμένει αποκομμένος: ένας θεατής του οποίου το κληρονομικό στάτους επισκιάζει τις θυσίες των ακτιβιστών που αντιμετωπίζουν φυλάκιση, βασανιστήρια και θάνατο για να γκρεμίσουν την τυραννία».

Παρά 48 χρόνια εξορίας, επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες, πρόσβαση στα μέσα και σημαντικό κληρονομικό πλούτο, ο Ρεζά Παχλαβί δεν έχει χτίσει πολιτικό θεσμό, δεν έχει συγγράψει πολιτικό οδικό χάρτη, ούτε έχει δεσμευθεί σε οποιοδήποτε πολιτικό δόγμα. Η «καριέρα» του, συντηρημένη από τα ξεθωριασμένα άμφια της μοναρχίας και νοσταλγικές παραμορφώσεις, έχει οριστεί όχι από ηγεσία ή θυσία, αλλά από επίμονη άρνηση να αποκηρύξει την αυταρχική κληρονομιά του πατέρα του ή να αποκοπεί από πρόσωπα συνδεδεμένα με τη SAVAK, τους IRGC και καθεστωτικούς κύκλους, υπονομεύοντας τις δημοκρατικές προσδοκίες του Ιράν.

Η πιο διαρκής «κληρονομιά» του Ρεζά Παχλαβί ίσως δεν βρίσκεται σε όσα έκανε, αλλά σε όσα απέτρεψε. Αντί να προσφέρει ηγεσία, όραμα ή δημοκρατικό οδικό χάρτη, προώθησε μια σειρά παθητικών, απατηλών στρατηγικών που εμπόδισαν την πραγματική αντίσταση και δίχασαν την αντιπολίτευση. Κεντρική ανάμεσά τους είναι η φαντασίωσή του περί αλλαγής καθεστώτος «από μέσα» — ιδίως μέσω των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και άλλων κατασταλτικών μηχανισμών. Αυτή η αυταπάτη, μαζί με την απουσία του σε κρίσιμες εξεγέρσεις και τη συνήθειά του να εκδίδει αντιφατικές ή κατευναστικές δηλώσεις στις κορυφώσεις της αντίστασης, έχει προκαλέσει μετρήσιμη ζημιά στον δημοκρατικό αγώνα του Ιράν.

Χρήσιμος ηλίθιος

Το Free Iran Scholars Network έχει εντοπίσει μάλιστα και πολλές ενδείξεις ότι τμήματα του ιρανικού καθεστώτος έχουν ενεργά προωθήσει τον Ρεζά Παχλαβί ως συμβολική, μη απειλητική φιγούρα της αντιπολίτευσης. Αυτή η τακτική εξυπηρετεί το καθεστώς δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πολιτικής πολυφωνίας, ενώ διασφαλίζει ότι οι πραγματικές απειλές —ιδίως όσοι προωθούν οργανωμένη, κοσμική ρεπουμπλικανική αλλαγή— παραμένουν στο περιθώριο.

Αυτό δεν είναι απλή εικασία. Σε δημόσια παραδοχή, ο Χασάν Αμπασί που συνεργαζόταν στενά με τους φρουρούς της επανάστασης, αποκάλυψε ότι το πλέον δημοφιλές σύνθημα «Ρεζά Σάχη, ας αναπαυθείς εν ειρήνη / η ψυχή σου ας είναι χαρούμενη», που κάποτε φαινόταν ως αυθόρμητη έκφραση νοσταλγίας, στην πραγματικότητα κατασκευάστηκε σκόπιμα από καθεστωτικούς. Ο Αμπασί είπε: «Εμείς δημιουργήσαμε το σύνθημα “Ρεζά Σάχη, roohat shad” για να αλλάξουμε την κατεύθυνση των διαμαρτυριών».

Αυτή η παραδοχή ενισχύεται περαιτέρω από άρθρο του Φεβρουαρίου 2025 στην καθεστωτική εφημερίδα Vatan Emrouz, όπου ο πολιτικός επιστήμονας Μοχσέν Ρανταντί περιγράφει τον μοναρχισμό ως «αδύναμο και χωρίς ρίζες κίνημα» που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του καθεστώτος.

ήξεις αφήξεις

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι υπεκφυγές του Παχλεβί να αναλάβει ευθύνες για την οργάνωση των αντιφρονούντων, έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν του: «Προβάλλουν ευελιξία ενώ αποφεύγουν τη λογοδοσία. Επικαλούμενος διαρκώς «τη βούληση του λαού» χωρίς να την ορίζει ή να την οργανώνει, ο Παχλαβί δημιουργεί την ψευδαίσθηση δημοκρατικής αρχής, διατηρώντας ταυτόχρονα προσωπική ασάφεια».

Αυτό που ίσως αποκάλυψε πιο ωμά το κενό της στάσης του είναι η δική του παραδοχή ότι δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τίποτα στον αγώνα για την ελευθερία. Σε συνέντευξη το 2024 δήλωσε: «Τώρα είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος και δεν είμαι πρόθυμος να είμαι το πρώτο θύμα αυτής της ελευθερίας», έχοντας μάλιστα επαναλάβει ότι «σε καμία περίπτωση δεν είμαι πρόθυμος να θυσιάσω τη δική μου ελευθερία στον αγώνα για την ελευθερία του λαού».

Σε άλλη συνέντευξη στο Aparat, ο Παχλαβί θα έλεγε: «Ακόμη κι αν μια μέρα ο λαός του Ιράν θελήσει να επαναφέρει τη συνταγματική μοναρχία και εγώ γίνω βασιλιάς, και πάλι δεν θέλω να ζήσω στο Ιράν… Για να σας πω την αλήθεια, η ζωή μου τα τελευταία 40 χρόνια ήταν εδώ στην Αμερική. Τα παιδιά μου ζουν εδώ. Οι φίλοι μου είναι εδώ. Όλοι όσους γνωρίζω είναι εδώ… Οι άνθρωποι έχουν αυτή την ιδέα ότι ίσως θέλω να επιστρέψω και να γίνω κάτι. Αλλά σε τι να επιστρέψω; Σε τι να επιστρέψω;».

Ίσως ο πιο κραυγαλέος δείκτης της ακαταλληλότητας του Ρεζά Παχλαβί ως πολιτικού ηγέτη, σημειώνουν οι δύο Ιρανοί επιστήμονες, είναι η αποτυχία του Παχλεβί να εγκαθιδρύσει οποιαδήποτε μορφή οργάνωσης, συμμαχίας ή θεσμικού μηχανισμού. «Τα τελευταία τριάντα χρόνια, ο Ρεζά Παχλαβί ίδρυσε ή ηγήθηκε πολλών πολιτικών οργανώσεων που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν απήχηση, ορατότητα, αξιοπιστία ή διάρκεια, συχνά καταρρέοντας μέσα σε μήνες ή ακόμη και εβδομάδες λόγω έλλειψης διαφάνειας, δομής, ή ικανής και συμπεριληπτικής ηγεσίας». Από το Council of Iranian Solidarity της δεκαετίας του 1990 μέχρι το National Collaboration Campaign το 2025, όλα απέτυχαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Wall Street
Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
Μπάσκετ 26.01.26

O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γάμπα και τόνισε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»
Ελλάδα 26.01.26

Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Παραμένουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τα χιόνια να περιορίζονται στα πολύ ορεινά

Σύνταξη
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»
Μπάσκετ 26.01.26

Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, ωστόσο η υγεία του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που ο ίδιος έδωσε υπόσχεση ότι στις 20 Μαρτίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο