To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έλαβε αναφορές των μυστικών υπηρεσιών που επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν «αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αδυναμία του από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979», με διαμαρτυρίες που επεκτείνονται διαστρωματικά, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που στήριζαν την Τεχεράνη. Παρόλα αυτά μια αμερικανική επίθεση περισσότερο θα συσπειρώσει, παρά θα διχάσει.

Την ίδια στιγμή το Ιράν δημοσιεύει βίντεο με τον μεγαλύτερο φόβο των ΗΠΑ: πυραύλους, θαλάσσιες δυνάμεις και κυρίως drones. Οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές είναι βέβαιοι πως το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσει κίνδυνο βύθισης από τα ιρανικά drones.

U.S. Air Forces Central will be conducting a multi-day readiness exercise to demonstrate the ability to deploy, disperse, and sustain combat airpower across the U.S. Central Command area of responsibility. Read more: https://t.co/F4rRENnVGD pic.twitter.com/ny80gdjuQU — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2026

Αυτό συμπίπτει με την ανακοίνωση ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν έχει εισέλθει στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ – CENTCOM στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας το ενδεχόμενο μιας επίθεσης κατά του Ιράν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ένα ιρανικό αναγνωριστικό drone παρατηρήθηκε να πετάει πάνω από το Στενό του Ορμούζ και στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, όπου βρίσκεται επί του παρόντος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν και η ομάδα κρούσης του, σύμφωνα με πληροφορίες σε αποστολή συλλογής πληροφοριών.

Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ παραμένουν σε ύψιστη ετοιμότητα, περιμένοντας την επίθεση στο Ιράν

Η εφημερίδα σημείωσε επίσης ότι τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αντανακλώντας το επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας των ΗΠΑ ενόψει των εξελίξεων στο Ιράν.

Σε δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας στη The Wall Street Journal, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο πλέει παράλληλα με τρία αντιτορπιλικά του αμερικανικού ναυτικού ικανά να εκτοξεύουν πυραύλους Tomahawk.

Η ίδια πηγή και επίσημα διασταυρωμένα στοιχεία ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη F-15E σε μια βάση στην Ιορδανία και μεταφέρουν συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot και THAAD στην περιοχή για να ενισχύσουν την προστασία των αμερικανικών εγκαταστάσεων και των συμμάχων τους από τυχόν αντεπιθέσεις από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πολυήμερες ασκήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πολυήμερες στρατιωτικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν μια μεγάλη ναυτική δύναμη με επικεφαλής το Έιμπραχαμ Λίνκολν, κλιμακώνοντας τις εντάσεις με το Ιράν και τοποθετώντας τη χώρα σε εμβέλεια επίθεσης.

Η CENTCOM δήλωσε ότι οι ασκήσεις έχουν ως στόχο να επιδείξουν την ικανότητα της Ουάσιγκτον να προβάλλει και να διατηρήσει την αεροπορική της δύναμη σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την ανάπτυξη ως μια τεράστια «αρμάδα» που βρίσκεται «κοντά στο Ιράν».

Η συγκέντρωση περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και βρετανικά αεροσκάφη, ενισχύοντας την στρατιωτική πίεση εν μέσω των συνεχιζόμενων πολιτικών αναταραχών στο Ιράν.

Το Ιράν παρακολουθούσε και πέρσι τις κινήσεις του αεροπλανοφόρου