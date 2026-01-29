newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 09:20

Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων

Οι κινήσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν πιο αξιόπιστο δείγμα για τις προθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Spotlight

Οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή και απειλούν με πλήγματα το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδίδεται για ακόμα μία φορά σε μπαράζ αντικρουόμενων δηλώσεων για τις προθέσεις του.

Χθες ανέφερε ότι ακόμα μία αρμάδα κινείται προς το Ιράν, αλλά ζήτησε από την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο είναι συνηθισμένη πρακτική από τότε που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κινηθεί αρκετές φορές με τη «μέθοδο»… χτυπάμε και βλέπουμε.

Οι κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από την άλλη είναι ίσως ασφαλέστερο κριτήριο για να εκτιμήσει κανείς πώς σκοπεύουν να κινηθούν οι ΗΠΑ στον νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το Ιράν, το οποίο απειλεί με «άνευ προηγουμένου αντίποινα».

Αντιαεροπορική θωράκιση της αμερικανικής βάσης του Κατάρ

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη 50.000 στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή. Περίπου 10.000 από αυτούς βρίσκονται στη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, την οποία η Τεχεράνη έπληξε με πυραύλους, τον Ιούνιο, ως απάντηση για το πλήγμα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν επίσης βάσεις στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρει το BBC, δεκάδες επιπλέον αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη φτάνουν στην περιοχή.

Δορυφορικές φωτογραφίες της αεροπορικής βάσης al-Udeid, που τραβήχτηκαν την Κυριακή, δείχνουν μια σειρά από νέες κατασκευές, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι πρόκειται για νέες αντιαεροπορικές άμυνες.

Το BBC Verify μπόρεσε ακόμα να καταγράψει την άφιξη μαχητικών αεροσκαφών F-15 και ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιων.

Drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη P-8 Poseidon έχουν θεαθεί να επιχειρούν κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο στον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar24.

Υπήρξε επίσης άφιξη μεταγωγικών αεροσκαφών, μερικά από τα οποία εκτιμάται ότι μεταφέρουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν μέτρα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τους συμμάχους τους στον Κόλπο από πιθανά αντίποινα, εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση στο Ιράν.

Η Βρετανία, επίσης, έχει στείλει μια μοίρα αεροσκαφών Typhoon στην περιοχή «για να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια».

«Οι επιθέσεις θα έρθουν νωρίτερα»

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διεξάγει μια σημαντική άσκηση στην περιοχή, την Επιχείρηση Agile Spartan, «για να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ».

Ο Stefan Watkins, ο οποίος καταγράφει τις κινήσεις πλοίων, ανέφερε πρόσφατα την άφιξη ορισμένων αμερικανικών αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και κατασκοπείας που ήταν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επίθεσης στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις «θα έρθουν νωρίτερα παρά αργότερα».

Εξίσου σημαντική είναι η άφιξη μιας ομάδας κρούσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Αεροπλανοφόρο

Το USS Abraham Lincoln βρισκόταν στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού όταν έλαβε εντολή να γυρίσει πίσω και να κατευθυνθεί προς τον Κόλπο.

Ενώ το αεροπλανοφόρο δεν έχει μεταδώσει δημόσια την τοποθεσία του για περισσότερο από μία εβδομάδα, τη Δευτέρα, το σύστημα παρακολούθησης ενός αεροσκάφους Osprey εθεάθη στο FlightRadar24 να προσγειώνεται στο Ομάν μετά την αναχώρησή του από μια υπεράκτια τοποθεσία στον Κόλπο. Αυτό υποδηλώνει ότι το Lincoln θα μπορούσε να επιχειρεί κάπου κοντά στο Ομάν.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, με μια αεροπορική πτέρυγα περίπου 70 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων  stealth αεροσκαφών F-35, ικανά να αποφεύγουν τα εχθρικά ραντάρ.

Η ομάδα κρούσης διαθέτει επίσης τρία αντιτορπιλικά φορτωμένα με πυραύλους κρουζ Tomahawk και συνήθως συνοδεύεται από ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο βάλλει με το ίδιο όπλο.

Αυτά είναι επιπλέον των δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Ο Matthew Savill, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών στο αμυντικό think tank Rusi, σημειώνει ότι με την τρέχουσα στρατιωτική τους θέση στην περιοχή, οι ΗΠΑ «πιθανώς θα μπορούσαν να πάνε σχεδόν οπουδήποτε στο Ιράν και να χτυπήσουν σχεδόν οτιδήποτε, εκτός από τις πιο βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις» – κάτι που πιθανότατα θα απαιτούσε βομβαρδιστικά B-2.

Πιθανοί στόχοι

Ο Savill, ο οποίος συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Ιράν, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν μια σειρά από επιλογές όσον αφορά τους πιθανούς στρατιωτικούς στόχους.

Η πρώτη θα μπορούσε να είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, «όπως η απειλή βαλλιστικών πυραύλων ή οι παράκτιες συστοιχίες πυραύλων του». Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει το καθεστώς να αντιδράσει, υποστηρίζει ο ίδιος.

Το Ιράν εξακολουθεί να έχει σημαντικά αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας. Αυτό κάνει ορισμένους από τους συμμάχους της Αμερικής στον Κόλπο νευρικούς. Κάποιοι έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να στοχεύσουν το καθεστώς, αν και ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο και ριψοκίνδυνο εγχείρημα. Μία επιλογή μπορεί να είναι τα κέντρα στρατιωτικής ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
Κόσμος 29.01.26

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
Ελλάδα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Europa League 29.01.26

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
Τραγωδία 29.01.26

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Σύνταξη
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
Κόσμος 29.01.26

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
