Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», να απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση. Ωστόσο, είπε, η Τεχεράνη δεν αποκλείει την πιθανότητα διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η δήλωση αυτή έγινε αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν, λέγοντας ότι «μια τεράστια αρμάδα» πηγαίνει εκεί και τελειώνει ο χρόνος για συμφωνία. Αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποιου είδους δράση εναντίον του Ιράν.

«Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Αμπάς Αραγτσί έγραψε:

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες –με το δάχτυλο στη σκανδάλη– να απαντήσουν αμέσως και δυνατά σε κάθε επίθεση εναντίον του εδάφους μας, του εναέριου χώρου μας και των πολυαγαπημένων υδάτων μας».

Και σημείωσε ότι «το Ιράν έβλεπε ανέκαθεν θετικά μια αμοιβαίως επωφελή, δίκαιη ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ –σε ισότιμη βάση, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό– που θα εγγυάται τα δικαιώματα του Ιράν στην ΕΙΡΗΝΙΚΗ πυρηνική τεχνολογία και θα διασφαλίζει την ΠΛΗΡΗ απουσία ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι τα πυρηνικά όπλα «δεν έχουν θέση στους υπολογισμούς μας για την ασφάλεια και δεν έχουμε ποτέ επιδιώξει να τα αποκτήσουμε».

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Προς το παρόν, δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ανταλλάσσονται έμμεσα μηνύματα. Εάν ισχυρίζονται ότι θέλουν διαπραγματεύσεις, πρέπει να σταματήσουν να απειλούν. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων δεν είναι προκαθορισμένα».

Διαρκής κλιμάκωση

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνεται διαρκώς, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αυξηθεί στην περιοχή. Παράλληλα, η πολεμική ρητορική του Αμερικανού προέδρου έχει στρέψει όλα τα βλέμματα στο Ιράν, καθώς ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει νέα μεγάλη κρίση.

Και η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή κάνει αναρτήσεις στα φαρσί στο Χ, με πληροφορίες για τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιεί στην περιοχή.

روز یکشنبه، نیروهای ایالات متحده و نیروهای دفاعی بحرین در جریان یک رزمایش آموزشی در بحرین، از یک سامانه مقابله با پهپاد نصب‌شده روی خودرو برای درگیری با یک پهپاد بال‌ثابت استفاده کردند.

این رزمایش نشان‌دهنده شراکت نزدیک دفاعی میان ایالات متحده و بحرین در تقویت هم‌افزایی عملیاتی و… pic.twitter.com/lqHtanUitq — U.S. Central Command-Farsi (@CENTCOMFarsi) January 28, 2026



Πριν από τον Αραγτσί, ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε επίσης προχωρήσει σε απειλές.

Προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης, τότε οι ιρανικές δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρο τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και όσους τους στηρίζουν.

Η απειλή του Αλί Σαμχανί ήρθε ως απάντηση στις απειλές Τραμπ, που είπε ότι αν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη για τη χώρα.

نیروی هوایی فرماندهی مرکزی ایالات متحده #آمریکا(AFCENT) یک رزمایش آمادگی چندروزه برگزار خواهد کرد. هدف از این رزمایش، به نمایش گذاشتن توانایی استقرار، پراکندگی نیروها و پشتیبانی پایدار توان رزمی هوایی در سراسر حوزه تحت مسئولیت فرماندهی فرماندهی مرکزی آمریکا (#سنتکام) است.… pic.twitter.com/dypKKue5b4 — U.S. Central Command-Farsi (@CENTCOMFarsi) January 28, 2026

Ιράν, όπως Βενεζουέλα;

Αυτήν τη στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στη Μέση Ανατολή ένα αεροπλανοφόρο και τα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η δύναμη αυτή του επιτρέπει να προχωρήσει σε κάποιου είδους επέμβαση, αν το αποφασίσει, καθώς η δύναμη πυρός είναι μεγάλη.

Today, the U.S. confirmed the 4-ship Abraham Lincoln Carrier Strike Group chopped into U.S. 5th Fleet-CENTCOM AOR. The “most advanced air wing in the fleet” joins forward-deployed squadrons of USAF F-15E Strike Eagles, F-16 Fighting Falcons, & A-10 Warthogs. Details & sources: pic.twitter.com/a5a0EYxYaT — Ian Ellis (@ianellisjones) January 26, 2026



Η αρμάδα του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» είναι περίπου ίδιου μεγέθους με αυτήν που αναπτύχθηκε στην Καραϊβική πριν από την επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με τα τρία αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν και μαχητικά αεροσκάφη F-35C. Άλλα έξι αμερικανικά πλοία βρίσκονταν ήδη εκεί, τρία αντιτορπιλικά και τρία παράκτια περιπολικά (littoral combat ships).

Από τις διαδηλώσεις στα πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει πολλές φορές ότι θα έπληττε το Ιράν, λόγω της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Στη συνέχεια, φάνηκε να υπαναχωρεί, λέγοντας ότι η Τεχεράνη ματαίωσε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Τις τελευταίες όμως ημέρες έχει επαναφέρει το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπολύει και το Ισραήλ.

Δεν αποκλείει επίθεση ο Ρούμπιο

Η επέμβαση κατά της Βενεζουέλας και η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έδρασε χωρίς να ενημερώσει το νομοθετικό σώμα.

Κληθείς να δώσει εξηγήσεις για τη Βενεζουέλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε και για τα σχέδια για το Ιράν. Και φάνηκε να λειτουργεί «πυροσβεστικά» -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέμβουν στο Ιράν.

«Κανείς δεν ξέρει» ποιος θα αναλάβει την εξουσία εάν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απομακρυνθεί από την εξουσία, είπε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων ο Ρούμπιο. Αναγνώρισε ότι θα ήταν «πολύ πιο περίπλοκο» από την κατάσταση στη Βενεζουέλα και θα «απαιτούσε πολύ προσεκτική σκέψη».

Παρ’ όλα αυτά, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν προληπτικά στο Ιράν για να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Νομίζω ότι είναι σοφό και συνετό να υπάρχει μια θέση ισχύος στην περιοχή που θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Και ενδεχομένως, όχι απαραίτητα ότι θα συμβεί, αλλά εάν χρειαστεί, να αποτρέψει προληπτικά την επίθεση εναντίον χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή και των συμμάχων μας», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε επίσης πως ελπίζει «να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο». Ωστόσο, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συγκεντρώσει την ικανότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση.

Για τον Χαμενεΐ

Το ζήτημα της διάδοχης κατάστασης στο Ιράν είναι αυτό που φαίνεται να προβληματίζει τις ΗΠΑ.

Στην ερώτηση τι θα συμβεί εάν ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ απομακρυνθεί, ο Ρούμπιο είπε: «Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει τι θα επικρατήσει».

Επισήμανε ότι το σύστημα στο Ιράν «είναι χωρισμένο μεταξύ του ανώτατου ηγέτη και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, που αναφέρεται σε αυτόν» και «σχεδόν εκλεγμένων ατόμων» που «τελικά πρέπει να δίνουν λογαριασμό για ό,τι κάνουν στον ανώτατο ηγέτη».

«Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να δώσει μια απλή απάντηση για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ιράν εάν ο ανώτατος ηγέτης και το καθεστώς πέσουν», είπε ο Ρούμπιο. «Εκτός από την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια δυνατότητα να υπάρχει κάποιος μέσα στα συστήματά τους που θα μπορούσε να εργαστεί για μια παρόμοια μετάβαση», είπε.

«Φαντάζομαι ότι θα ήταν ακόμη πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που περιγράφουμε τώρα, επειδή μιλάμε για ένα καθεστώς που βρίσκεται σε ισχύ για πολύ καιρό», είπε ο Ρούμπιο. Συνεπώς, πρόσθεσε, «αυτό θα απαιτήσει πολύ προσεκτική σκέψη εάν ποτέ παρουσιαστεί αυτό το ενδεχόμενο».