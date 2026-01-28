newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 22:16

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί,  προειδοποίησε ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», να απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση. Ωστόσο, είπε, η Τεχεράνη δεν αποκλείει την πιθανότητα διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η δήλωση αυτή έγινε αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν, λέγοντας ότι «μια τεράστια αρμάδα» πηγαίνει εκεί και τελειώνει ο χρόνος για συμφωνία. Αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποιου είδους δράση εναντίον του Ιράν.

«Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Αμπάς Αραγτσί έγραψε:

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες –με το δάχτυλο στη σκανδάλη– να απαντήσουν αμέσως και δυνατά σε κάθε επίθεση εναντίον του εδάφους μας, του εναέριου χώρου μας και των πολυαγαπημένων υδάτων μας».

Αμπάς Αραγτσί / IRIB/Handout via REUTERS

Και σημείωσε ότι «το Ιράν έβλεπε ανέκαθεν θετικά μια αμοιβαίως επωφελή, δίκαιη ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ –σε ισότιμη βάση, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό– που θα εγγυάται τα δικαιώματα του Ιράν στην ΕΙΡΗΝΙΚΗ πυρηνική τεχνολογία και θα διασφαλίζει την ΠΛΗΡΗ απουσία ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι τα πυρηνικά όπλα «δεν έχουν θέση στους υπολογισμούς μας για την ασφάλεια και δεν έχουμε ποτέ επιδιώξει να τα αποκτήσουμε».

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Προς το παρόν, δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ανταλλάσσονται έμμεσα μηνύματα. Εάν ισχυρίζονται ότι θέλουν διαπραγματεύσεις, πρέπει να σταματήσουν να απειλούν. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων δεν είναι προκαθορισμένα».

Διαρκής κλιμάκωση

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνεται διαρκώς, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αυξηθεί στην περιοχή. Παράλληλα, η πολεμική ρητορική του Αμερικανού προέδρου έχει στρέψει όλα τα βλέμματα στο Ιράν, καθώς ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει νέα μεγάλη κρίση.

Και η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή κάνει αναρτήσεις στα φαρσί στο Χ, με πληροφορίες για τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιεί στην περιοχή.


Πριν από τον Αραγτσί, ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε επίσης προχωρήσει σε απειλές.

Προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης, τότε οι ιρανικές δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρο τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και όσους τους στηρίζουν.

Η απειλή του Αλί Σαμχανί ήρθε ως απάντηση στις απειλές Τραμπ, που είπε ότι αν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη για τη χώρα.

Ιράν, όπως Βενεζουέλα;

Αυτήν τη στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στη Μέση Ανατολή ένα αεροπλανοφόρο και τα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η δύναμη αυτή του επιτρέπει να προχωρήσει σε κάποιου είδους επέμβαση, αν το αποφασίσει, καθώς η δύναμη πυρός είναι μεγάλη.


Η αρμάδα του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» είναι περίπου ίδιου μεγέθους με αυτήν που αναπτύχθηκε στην Καραϊβική πριν από την επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με τα τρία αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν και μαχητικά αεροσκάφη F-35C. Άλλα έξι αμερικανικά πλοία βρίσκονταν ήδη εκεί, τρία αντιτορπιλικά και τρία παράκτια περιπολικά (littoral combat ships).

Από τις διαδηλώσεις στα πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει πολλές φορές ότι θα έπληττε το Ιράν, λόγω της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Στη συνέχεια, φάνηκε να υπαναχωρεί, λέγοντας ότι η Τεχεράνη ματαίωσε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Τις τελευταίες όμως ημέρες έχει επαναφέρει το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπολύει και το Ισραήλ.

Δεν αποκλείει επίθεση ο Ρούμπιο

Η επέμβαση κατά της Βενεζουέλας και η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έδρασε χωρίς να ενημερώσει το νομοθετικό σώμα.

Κληθείς να δώσει εξηγήσεις για τη Βενεζουέλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε και για τα σχέδια για το Ιράν. Και φάνηκε να λειτουργεί «πυροσβεστικά» -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέμβουν στο Ιράν.

Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS/Jonathan Ernst

«Κανείς δεν ξέρει» ποιος θα αναλάβει την εξουσία εάν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απομακρυνθεί από την εξουσία, είπε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων ο Ρούμπιο. Αναγνώρισε ότι θα ήταν «πολύ πιο περίπλοκο» από την κατάσταση στη Βενεζουέλα και θα «απαιτούσε πολύ προσεκτική σκέψη».

Παρ’ όλα αυτά, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν προληπτικά στο Ιράν για να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Νομίζω ότι είναι σοφό και συνετό να υπάρχει μια θέση ισχύος στην περιοχή που θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Και ενδεχομένως, όχι απαραίτητα ότι θα συμβεί, αλλά εάν χρειαστεί, να αποτρέψει προληπτικά την επίθεση εναντίον χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή και των συμμάχων μας», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε επίσης πως ελπίζει «να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο». Ωστόσο, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συγκεντρώσει την ικανότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση.

Για τον Χαμενεΐ

Το ζήτημα της διάδοχης κατάστασης στο Ιράν είναι αυτό που φαίνεται να προβληματίζει τις ΗΠΑ.

Στην ερώτηση τι θα συμβεί εάν ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ απομακρυνθεί, ο Ρούμπιο είπε: «Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει τι θα επικρατήσει».

Επισήμανε ότι το σύστημα στο Ιράν «είναι χωρισμένο μεταξύ του ανώτατου ηγέτη και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, που αναφέρεται σε αυτόν» και «σχεδόν εκλεγμένων ατόμων» που «τελικά πρέπει να δίνουν λογαριασμό για ό,τι κάνουν στον ανώτατο ηγέτη».

«Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να δώσει μια απλή απάντηση για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ιράν εάν ο ανώτατος ηγέτης και το καθεστώς πέσουν», είπε ο Ρούμπιο. «Εκτός από την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια δυνατότητα να υπάρχει κάποιος μέσα στα συστήματά τους που θα μπορούσε να εργαστεί για μια παρόμοια μετάβαση», είπε.

«Φαντάζομαι ότι θα ήταν ακόμη πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που περιγράφουμε τώρα, επειδή μιλάμε για ένα καθεστώς που βρίσκεται σε ισχύ για πολύ καιρό», είπε ο Ρούμπιο. Συνεπώς, πρόσθεσε, «αυτό θα απαιτήσει πολύ προσεκτική σκέψη εάν ποτέ παρουσιαστεί αυτό το ενδεχόμενο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια

Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Business
AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Μιλάει ανοιχτά 28.01.26

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ
Champions League 28.01.26

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα
Champions League 28.01.26

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ
Champions League 28.01.26

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας
Champions League 28.01.26

LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας

LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Σλάβια Πράγας για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ
Champions League 28.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ

LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
Champions League 28.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γιουβέντους
Champions League 28.01.26

LIVE: Μονακό – Γιουβέντους

LIVE: Μονακό – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 28.01.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης
Πολιτική 28.01.26

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης

Τα απόνερα του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς και ο κίνδυνος όπως το κόμμα να οδηγηθεί σε περαιτέρω συρρίκνωση στο μέλλον. Οι βεβαιότητες, οι αμφιβολίες και το ζήτημα της αξιοπιστίας του χώρου της Αριστεράς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ
Champions League 28.01.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Τσέλσι
Champions League 28.01.26

LIVE: Νάπολι – Τσέλσι

LIVE: Νάπολι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη
Champions League 28.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

LIVE: Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.01.26

LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι
Champions League 28.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα
Ελλάδα 28.01.26

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» και «πολιτικούς απατεώνες» όσους καταγράφουν τα εργατικά δυστυχήματα και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Την διαψεύδουν με στοιχεία οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ
Champions League 28.01.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Καραμπάγκ
Champions League 28.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

LIVE: Λίβερπουλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Καραμπάγκ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 28.01.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες
CEV Cup 28.01.26

Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι στην Τσεχία, μετά την ήττα με 3-2 σετ από την Καρλοβάρσκο, οι οποίοι πήραν την πρόκριση για τους «8» τους CEV Cup.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός
Champions League 28.01.26

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
Culture Live 28.01.26

«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο
Inbox 28.01.26

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο

Φουλ για την πρώτη θέση του ομίλου πάει η ΑΕΚ αφού πέτυχε δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Καθοριστική συμβολή είχε και ο Χαραλαμπόπουλος που σταμάτησε στους 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο