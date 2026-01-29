Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης: Το Ιράν «στα όπλα» ενώ η αμερικανική αρμάδα πλησιάζει

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις κρισιμότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η ρητορική πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετατρέπεται πλέον σε άμεση προετοιμασία για στρατιωτική αναμέτρηση.

Οι σημερινές δηλώσεις του Ιρανού αντιπροέδρου, Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας: η Ισλαμική Δημοκρατία τίθεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Αρέφ, μιλώντας ενώπιον των αυξανόμενων απειλών για αμερικανική επέμβαση. Παρότι έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να ξεκινήσει μια σύγκρουση, η προειδοποίησή του ήταν σαφής: «Εάν ο πόλεμος μας επιβληθεί, θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ισχύ». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το εσωτερικό του Ιράν φλέγεται από τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και μαζικές συλλήψεις σε μυστικά κρατητήρια.

Η αμερικανική αρμάδα λαμβάνει τις τελικές θέσεις μάχης

Την ίδια στιγμή, η πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ κλιμακώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μια τεράστια αμερικανική αρμάδα, με επικεφαλής το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, βρίσκεται ήδη σε απόσταση βολής από τις ιρανικές ακτές.

«Ο χρόνος τελειώνει. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι βίαιες», διεμήνυσε ο Αμερικανός ηγέτης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η Ουάσινγκτον φαίνεται να έχει θέσει δύο «κόκκινες γραμμές» για την έναρξη αεροπορικών πληγμάτων: τη συνέχιση των εκτελέσεων διαδηλωτών και την άρνηση της Τεχεράνης να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με αναφορές του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις με μαχητικά F-35 και F-22 εντός του ιρανικού εναέριου χώρου, δοκιμάζοντας την ιρανική αεράμυνα.

Ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυνατά, η Τουρκία επιχειρεί έναν ρόλο διαμεσολαβητή της ύστατης ώρας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μετέβη σήμερα εκτάκτως στην Άγκυρα για συνομιλίες με την τουρκική ηγεσία.

Οι Τούρκοι διπλωμάτες προσπαθούν να πείσουν την Τεχεράνη να προχωρήσει σε οδυνηρές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθεί ένα πλήγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του καθεστώτος.

Ωστόσο, το κλίμα είναι βαρύ και στο εσωτερικό της χώρας. Ο ιστορικός ηγέτης της αντιπολίτευσης, Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, κάλεσε σήμερα την ηγεσία να παραδώσει την εξουσία, χαρακτηρίζοντας την καταστολή των διαδηλώσεων ως «μαύρη σελίδα στην ιστορία του έθνους».

Ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης

Η απειλή δεν περιορίζεται στα σύνορα των δύο χωρών. Ο λεγόμενος «Άξονας της Αντίστασης» προειδοποιεί με αντίποινα.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν αποτελεί κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης και απειλούν με πλήγματα σε όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ, αν και πιο προσεκτική στις διατυπώσεις της, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραμείνει ουδέτερη εάν στοχοποιηθεί ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κίνηση που δείχνει τον φόβο για γενίκευση της σύγκρουσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Με τον πληθωρισμό στο Ιράν να αγγίζει το 60% και την κοινωνική συνοχή να διαρρηγνύεται, η Τεχεράνη βρίσκεται σε μια μέγγενη μεταξύ εξέγερσης εκ των έσω και στρατιωτικής συντριβής εκ των έξω.

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται καθοριστική, καθώς η αμερικανική αρμάδα λαμβάνει τις τελικές θέσεις μάχης, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αν η διπλωματία θα καταφέρει να αποτρέψει το μοιραίο.