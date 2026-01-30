Σε απάντηση στο ερώτημα αν θα συμφωνούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι σκοπεύει να «κάνει περαιτέρω συνομιλίες» με τους Ιρανούς. Ωστόσο, ο Πρόεδρος πρόσθεσε και απείλησε: «Έχουμε πολλά ισχυρά πλοία καθ’ οδόν προς το Ιράν.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ή καλύτερα ισχυρίστηκε, ότι είχε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες: «Είχα συνομιλίες μαζί τους και σκοπεύω να κάνω συνομιλίες. Είπα στους Ιρανούς δύο πράγματα: όχι πυρηνικά και δεύτερον σταματήστε να σκοτώνετε τους διαδηλωτές. Τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες. Σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν δύο εβδομάδες. Θα πρέπει να κάνουν κάτι».

Την δεδομένη στιγμή με τις διαδηλώσεις να έχουν τερματιστεί εδώ και εβδομάδες, τα πυρηνικά είναι ο ένας και μοναδικός όρος που απομένει στο τραπέζι.

Το Ιράν έχει διαψεύσει πως είχαν άτομα προς εκτέλεση

Το Ιράν έχει απορρίψει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι «σταμάτησε τις εκτελέσεις»: «Δεν δεχόμαστε εντολές από ξένους παράγοντες» δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ.

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι «σταμάτησε 837 απαγχονισμούς» απειλώντας με νέες ισχυρές επιθέσεις κατά του Ιράν είναι «εντελώς ψευδής. Ούτε υπάρχει τέτοιος αριθμός, ούτε έχει λάβει τέτοια απόφαση η Δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο Αζάντ, όπως μετέδωσε το PressTV.

«Η Δικαιοσύνη είναι ένας πλήρως ανεξάρτητος θεσμός που δεν υποκύπτει σε εξωτερικές πιέσεις», δήλωσε ο Αζάντ, προσθέτοντας ότι εκτός από τον σαφή διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ των αρχών εντός του Ιράν, ο θεσμός «δεν δέχεται εντολές από ξένους παράγοντες».

<br />

Το πλαίσιο της ερώτησης που τέθηκε τον Τραμπ σε σχέση με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν θα συμφωνούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων και φόβων για αμερικανική επίθεση στο Ιράν. «Έχουμε πολλά ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν υπέροχο αν δεν τα χρησιμοποιούσαμε», είπε ο Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, πηγές ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Kann ότι, υπό το φως των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, οι οποίες συνδυάζονται με τη μεταφορά αμερικανικών στρατιωτικών πόρων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων αεροπορικής άμυνας, μπορεί να υποτεθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να αφήσουν την κατάσταση στο Ιράν ως έχει. Το κατεστημένο ασφαλείας είναι σε ετοιμότητα για άμυνα και επίθεση σε περίπτωση που το Ισραήλ δεχθεί επίθεση.

O Τραμπ έκανε εκπτώσεις στους όρους προς το Ιράν

Αρχικά, όπως είχε μεταδώσει η Wall Street Journal, o Τραμπ είχε θέσει ως όρους στους Ιρανούς για να μην επιτεθεί πως πρέπει να πρέπει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, να περιορίσει την εμβέλεια και τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων του και πως πρέπει να σταματήσει κάθε μορφή υποστήριξης προς τους «αντιπροσώπους» του ή τα κινήματα αντίστασης, συμπεριλαμβανομένων της Χάμας, της Χεζμπολάχ και της Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι).

Το Ιράν αρνήθηκε σε όλους τους όρους που έθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πλέον ο Τραμπ βγάζει από το τραπέζι την στήριξη του Ιράν στους περιφερειακούς συμμάχους του και το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων που είναι ο όρος που «έκαιγε» το Ισραήλ. Να μην έχει το Ιράν τόσους πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας οι οποίοι δρουν αποτρεπτικά στην ισχύ του Ισραήλ στην περιοχή.

Οι Ιρανοί είχαν αρνηθεί αρχικά, αλλά…

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μίλησε την Τετάρτη με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγκτσί, σχετικά με τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αραγκτσί αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να επαναδιαπραγματευτεί το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς ήταν πάντα η εξής: Κλείστε τα ζητήματα με το Ιράν ένα προς ένα. Ξεκινήστε με το πυρηνικό, κλείστε το, και μετά προχωρήστε στα άλλα. Αν τα παρουσιάσετε όλα μαζί, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς φίλους μας να τα αφομοιώσουν και να τα επεξεργαστούν, και μπορεί ακόμη και να το θεωρήσουν ταπεινωτικό σε ορισμένες περιπτώσεις».

Το Ιράν υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία την πολιτική δεκαετιών του: ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις υπό πίεση για να υπογράψει αποτελέσματα που έχουν προκαθοριστεί από τις ΗΠΑ. Δεν θα παραιτηθεί από αυτό που αποκαλεί δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί περιορισμούς στο ισχυρό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του.