Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
«Χειμερινές εκπτώσεις» Τραμπ προς το Ιράν – Άφησε μόνο τα πυρηνικά στο τραπέζι [βίντεο]
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 05:30

«Χειμερινές εκπτώσεις» Τραμπ προς το Ιράν – Άφησε μόνο τα πυρηνικά στο τραπέζι [βίντεο]

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει απαντώντας σε ερώτηση του τύπου ότι μίλησε με το Ιράν: «Τους είπα όχι πυρηνικά και σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Spotlight

Σε απάντηση στο ερώτημα αν θα συμφωνούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι σκοπεύει να «κάνει περαιτέρω συνομιλίες» με τους Ιρανούς. Ωστόσο, ο Πρόεδρος πρόσθεσε και απείλησε: «Έχουμε πολλά ισχυρά πλοία καθ’ οδόν προς το Ιράν.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ή καλύτερα ισχυρίστηκε, ότι είχε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες: «Είχα συνομιλίες μαζί τους και σκοπεύω να κάνω συνομιλίες. Είπα στους Ιρανούς δύο πράγματα: όχι πυρηνικά και δεύτερον σταματήστε να σκοτώνετε τους διαδηλωτές. Τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες. Σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν δύο εβδομάδες. Θα πρέπει να κάνουν κάτι».

Την δεδομένη στιγμή με τις διαδηλώσεις να έχουν τερματιστεί εδώ και εβδομάδες, τα πυρηνικά είναι ο ένας και μοναδικός όρος που απομένει στο τραπέζι.

Το Ιράν έχει διαψεύσει πως είχαν άτομα προς εκτέλεση

Το Ιράν έχει απορρίψει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι «σταμάτησε τις εκτελέσεις»: «Δεν δεχόμαστε εντολές από ξένους παράγοντες» δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ.

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι «σταμάτησε 837 απαγχονισμούς» απειλώντας με νέες ισχυρές επιθέσεις κατά του Ιράν είναι «εντελώς ψευδής. Ούτε υπάρχει τέτοιος αριθμός, ούτε έχει λάβει τέτοια απόφαση η Δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο Αζάντ, όπως μετέδωσε το PressTV.

«Η Δικαιοσύνη είναι ένας πλήρως ανεξάρτητος θεσμός που δεν υποκύπτει σε εξωτερικές πιέσεις», δήλωσε ο Αζάντ, προσθέτοντας ότι εκτός από τον σαφή διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ των αρχών εντός του Ιράν, ο θεσμός «δεν δέχεται εντολές από ξένους παράγοντες».

Το πλαίσιο της ερώτησης που τέθηκε τον Τραμπ σε σχέση με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν θα συμφωνούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων και φόβων για αμερικανική επίθεση στο Ιράν. «Έχουμε πολλά ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν υπέροχο αν δεν τα χρησιμοποιούσαμε», είπε ο Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, πηγές ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Kann ότι, υπό το φως των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, οι οποίες συνδυάζονται με τη μεταφορά αμερικανικών στρατιωτικών πόρων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων αεροπορικής άμυνας, μπορεί να υποτεθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να αφήσουν την κατάσταση στο Ιράν ως έχει. Το κατεστημένο ασφαλείας είναι σε ετοιμότητα για άμυνα και επίθεση σε περίπτωση που το Ισραήλ δεχθεί επίθεση.

O Τραμπ έκανε εκπτώσεις στους όρους προς το Ιράν

Αρχικά, όπως είχε μεταδώσει η Wall Street Journal, o Τραμπ είχε θέσει ως όρους στους Ιρανούς για να μην επιτεθεί πως πρέπει να πρέπει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, να περιορίσει την εμβέλεια και τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων του και πως πρέπει να σταματήσει κάθε μορφή υποστήριξης προς τους «αντιπροσώπους» του ή τα κινήματα αντίστασης, συμπεριλαμβανομένων της Χάμας, της Χεζμπολάχ και της Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι).

Το Ιράν αρνήθηκε σε όλους τους όρους που έθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πλέον ο Τραμπ βγάζει από το τραπέζι την στήριξη του Ιράν στους περιφερειακούς συμμάχους του και το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων που είναι ο όρος που «έκαιγε» το Ισραήλ. Να μην έχει το Ιράν τόσους πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας οι οποίοι δρουν αποτρεπτικά στην ισχύ του Ισραήλ στην περιοχή.

Οι Ιρανοί είχαν αρνηθεί αρχικά, αλλά…

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μίλησε την Τετάρτη με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγκτσί, σχετικά με τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αραγκτσί αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να επαναδιαπραγματευτεί το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς ήταν πάντα η εξής: Κλείστε τα ζητήματα με το Ιράν ένα προς ένα. Ξεκινήστε με το πυρηνικό, κλείστε το, και μετά προχωρήστε στα άλλα. Αν τα παρουσιάσετε όλα μαζί, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς φίλους μας να τα αφομοιώσουν και να τα επεξεργαστούν, και μπορεί ακόμη και να το θεωρήσουν ταπεινωτικό σε ορισμένες περιπτώσεις».

Το Ιράν υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία την πολιτική δεκαετιών του: ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις υπό πίεση για να υπογράψει αποτελέσματα που έχουν προκαθοριστεί από τις ΗΠΑ. Δεν θα παραιτηθεί από αυτό που αποκαλεί δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί περιορισμούς στο ισχυρό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του.

Commodities
googlenews

World
inWellness
inTown
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
