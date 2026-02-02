Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι περιφερειακός πόλεμος» δήλωσε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ο ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απαντώντας στις απειλές για ενδεχόμενη επίθεση. Αν σήμερα εξαπέλυε η Αμερική επίθεση, τα αποτελέσματα θα ήταν περιορισμένα σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματικούς. Οι λόγοι αποκαλύπτονται από την έντονη κινητικότητα τα 24ωρα του Λευκού Οίκου να κάνει τους ουρανούς της Μέσης Ανατολής αδιαπέραστους.

Το είδος της επίθεσης που ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον στρατό να προετοιμάσει θα προκαλούσε πιθανότατα τέτοια απάντηση από το Ιράν, ώστε θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ να διαθέτουν ισχυρή αεράμυνα για την προστασία τόσο του Ισραήλ όσο και των αμερικανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Βασική ένδειξη ότι οι Αμερικανοί προετοιμάζονται για επίθεση στο Ιράν είναι η ανάπτυξη περισσότερων συστημάτων THAAD.

Ο στρατός διαθέτει ήδη συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αντιτορπιλικών ικανών να καταρρίπτουν εναέριες απειλές. Ωστόσο, το Πεντάγωνο αναπτύσσει επιπλέον μία συστοιχία THAAD και συστήματα Patriot σε βάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα σε όλη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αξιωματούχους άμυνας, δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες.

«Η μετακίνηση Patriot και THAAD είναι δαπανηρή. Με τόση κινητικότητα, αυξάνεται η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν», δήλωσε ο Σεθ Τζόουνς, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Τα συστήματα THAAD μπορούν να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, ενώ τα Patriot προστατεύουν από απειλές χαμηλότερου ύψους και μικρότερης εμβέλειας. Στην περιοχή διαθέτουν διαθέτουν μόλις 7 επιχειρησιακές συστοιχίες THAAD και οι μονάδες αυτές είναι ήδη υπερφορτωμένες

Κάθε συστοιχία THAAD μπορεί να φέρει 48 αναχαιτιστικούς πυραύλους σε έξι εκτοξευτές και χρειάζεται περίπου 100 στρατιώτες για επαναγέμιση, ανάλυση δεδομένων, συντήρηση και συνεχή λειτουργία. Ενώ οι ΗΠΑ διέθεταν ήδη Patriot σε ορισμένες τοποθεσίες στον Κόλπο, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι επιπλέον συστοιχία Patriot εγκαταστάθηκε την τελευταία εβδομάδα στη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Τα THAAD έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προστασία ισραηλινών αστικών κέντρων από ιρανικές επιθέσεις το καλοκαίρι, ιδίως όταν το Ισραήλ άρχισε να ξεμένει από τους δικούς του αναχαιτιστές Arrow, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Τι φοβούνται οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί

Ωστόσο, για να κρατήσουν οι Αμερικανοί το Ισραήλ «όρθιο» κατανάλωσαν πυρομαχικά με φρενήρεις ρυθμούς, εκτοξεύοντας περισσότερους από 150 πυραύλους. περίπου το 1/4 όλων των αναχαιτιστών που έχει ποτέ αγοράσει το Πεντάγωνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αν και το Πεντάγωνο και η Lockheed Martin υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για τετραπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας ετησίως, και άλλη μια για αύξηση της παραγωγής αναχαιτιστών Patriot, καμία από τις δύο δεν αναμένεται να κάνει ουσιαστική διαφορά αν ξεσπάσει σύγκρουση τις επόμενες εβδομάδες.

Η μεταφορά επιπλέον συστημάτων αεράμυνας σε άλλες βάσεις της περιοχής θα βοηθήσει στην καλύτερη προστασία των αμερικανικών εγκαταστάσεων και πληθυσμιακών κέντρων, αλλά θα μπορούσε επίσης να επιβαρύνει τις μονάδες και τα αποθέματα αν ξεσπάσει ευρύτερη σύγκρουση, προειδοποιούν αναλυτές.

«Ο αμερικανικός στρατός προφανώς έχει πεπερασμένους πόρους, αλλά η αεράμυνα είναι το τέλειο παράδειγμα τομέα όπου οι πόροι είναι ακόμη πιο περιορισμένοι», δήλωσε η Μάρα Κάρλιν, η οποία εργάστηκε στο Πεντάγωνο στις κυβερνήσεις Μπους, Ομπάμα και Μπάιντεν. «Είναι απίστευτα πολύτιμοι. Κάθε διοικητής θέλει περισσότερους».

Ιρανική αντίδραση: Θα είναι διαφορετικοί

Εξάλλου, όπως τονίζεται στο αμερικανικό δημοσίευμα, οι Ιρανοί θα κάνουν και οι ίδιοι τις δικές τους προετοιμασίες. «Οι Ιρανοί θα μάθουν από το Midnight Hammer. Θα μάθουν από το Rising Lion», είπε ο Άρμαγκοστ, χρησιμοποιώντας τις ονομασίες για τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. «Θα κατανοήσουν τα πράγματα διαφορετικά και θα προσαρμοστούν… Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι(…)».

«Το ζήτημα της αεράμυνας είναι καθοριστικό — σε ποιον βαθμό διαθέτουμε επαρκές υλικό ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα στρατεύματα και τα μέσα μας στην περιοχή θα προστατευθούν από κάποιου είδους ιρανικά αντίποινα», δήλωσε η Σούζαν Μαλόνεϊ, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πολιτική έναντι του Ιράν στις κυβερνήσεις Μπους και Ομπάμα.

Ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους του έναντι του Ιράν. Όμως, μια ευρύτερη και πιο παρατεταμένη σειρά αμερικανικών επιθέσεων -με στόχο να αποτρέψει το ιρανικό καθεστώς από τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών, να το εξαναγκάσει να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου ή ακόμη και να το ανατρέψει- θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή τη φορά σε πολύ ισχυρότερη ιρανική αντίδραση.

«Το Midnight Hammer ήταν μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή», δήλωσε ο αντιπτέραρχος Τζέισον Άρμαγκοστ, υπαρχηγός της Διοίκησης Στρατηγικών Πλήγματος της Πολεμικής Αεροπορίας. «Ήταν σαν μία φάση μέσα σε έναν αγώνα. Δεν ήταν ολόκληρος ο αγώνας».

Αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε μια μεγάλη αεροπορική εκστρατεία, λένε η Σούζαν Μαλόνεϊ και άλλοι αναλυτές, η Τεχεράνη θα απαντούσε με όση ισχύ διαθέτει, χρησιμοποιώντας το οπλοστάσιό της από βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών θέσεων.

Θα κινητοποιούσε επίσης τις δυνάμεις-πληρεξούσιούς της, δίνοντας εντολή σε σιιτικές πολιτοφυλακές να εξαπολύσουν επιθέσεις στην περιοχή. Το Ισραήλ έχει πλήξει σφοδρά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και έχει νικήσει τη Χαμάς στη Γάζα. Ωστόσο, η Τεχεράνη θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους Χούθι στην Υεμένη να στοχεύσουν δεξαμενόπλοια και να εκτοξεύσουν drones και πυραύλους κατά πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών, ενώ ιρακινές πολιτοφυλακές και εξτρεμιστικές ομάδες στη Συρία θα μπορούσαν επίσης να εξαπολύσουν επιθέσεις.