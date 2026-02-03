Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε ιρανικό drone που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα.

Την πληροφορίες μετέδωσε το Reuters, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσων προσπαθειών για επίλυση της κρίσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και ενώ αναμένεται ότι την Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει το Ιράν με στρατιωτικά πλήγματα, στην περίπτωση που δεν δεχθεί να κάνει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει προειδοποιήσει ότι, αν δεχθεί επίθεση, η απάντηση θα είναι πολύ σκληρή. Καθώς και ότι θα στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Ισραήλ.

Το Ιράν ζητά αλλαγές στο πρόγραμμα της διαπραγμάτευσης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, το Ιράν φέρεται να έχει απαιτήσει αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Το Axios επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, εάν οι νέες απαιτήσεις ματαιώσουν τις συνομιλίες της Παρασκευής, υπάρχει κίνδυνος να να απομακρυνθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τη διπλωματική οδό. Και πιθανόν να στραφεί προς τη στρατιωτική επιλογή.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι Ιρανοί αποσύρονται από όσα συμφωνήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αφού αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Οι Ιρανοί θέλουν να μεταφέρουν τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

Επίσης, τώρα θέλουν να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, μόνο με τις ΗΠΑ. Και να μη συμμετέχουν αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ως παρατηρητές.