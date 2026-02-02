Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, πιθανόν να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος είναι να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του σχεδιασμού, που μίλησαν στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios. Παρ’ όλα αυτά, η απειλή των ΗΠΑ παραμένει.

Μια τρίτη πηγή, ωστόσο, ήταν περισσότερο επιφυλακτική. Δήλωσε ότι η συνάντηση «είναι το καλύτερο σενάριο» και πως τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να συμβεί.

Αν τελικά Γουίτκοφ-Αραγτσί συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων από την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εν μέσω στρατιωτικών απειλών από τις ΗΠΑ, που έχουν συγκεντρώσει σημαντικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή. Επίσης, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι μια γρήγορη συμφωνία είναι το μόνο που μπορεί να αποτρέψει τις στρατιωτικές ενέργειες.

Διπλωματικές ενέργειες

Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση, αν επιτευχθεί, είναι αποτέλεσμα των διπλωματικών προσπαθειών Τουρκίας, Αιγύπτου και Κατάρ.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ. Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για διπλωματία. «Αλλά η διπλωματία είναι ασυμβίβαστη με την πίεση, τον εκφοβισμό και τη βία. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά της θα γίνουν σύντομα εμφανή», πρόσθεσε.

Ωστόσο, στην περίπτωση που καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι, υπάρχει ένα χάσμα στις θέσεις των δύο πλευρών.

Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί η συμφωνία να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πυραυλικό πρόγραμμα και τις περιφερειακές δυνάμεις που στηρίζει. Η Τεχεράνη επιμένει ότι στο τραπέζι βρίσκεται μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα ταξίδια του Γουίτκοφ

Όπως ανακοινώθηκε, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συναντήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη. Η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Νετανιάχου, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί επίσης με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ. Ο Ζαμίρ έχει μόλις επιστρέψει από ταξίδι Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν. Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερώσει ο Εγιάλ Ζαμίρ για τα αμυντικά και επιθετικά σχέδια του Ισραήλ σε ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν.

Ακολούθως, ο Αμερικανός απεσταλμένος θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι για τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Τετάρτη και την Πέμπτη. Από εκεί, αναμένεται να μεταβεί στην Τουρκία για συνομιλίες με τον υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.