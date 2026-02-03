newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 09:30
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν έδωσε εντολή για άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026, 07:12

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν έδωσε εντολή για άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Οι συζητήσεις ΗΠΑ - Ιράν, θα διεξαχθούν στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Spotlight

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, θα μπορούσαν να διεξαχθούν ήδη την Παρασκευή στην Τουρκία.

«Ζήτησα από τον υπουργό μου των Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το κατάλληλο κλίμα χωρίς απειλές ή παράλογες απαιτήσεις, να διεξαγάγει δίκαιες διαπραγματεύσεις (…) στο πλαίσιο των εθνικών μας συμφερόντων», επεσήμανε ο Πεζεσκιάν στο Χ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, πεπεισμένος ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, έπειτα από πολλές ημέρες που οι δύο χώρες αντάλλασσαν απειλές.

«Την Παρασκευή στην Τουρκία οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ -Ιράν»

Πηγή σε αραβική χώρα που έχει ενημερωθεί για την υπόθεση δήλωσε στο AFP ότι οι συζητήσεις αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν – όπως επεσήμανε η πηγή—χάρη στη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ομάν και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί θα εκπροσωπήσει την Τεχεράνη, ενώ την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει στις συνομιλίες ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ.

Από τις αρχές Ιανουαρίου αυξάνεται η πίεση στην Τεχεράνη, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αφού απείλησε να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν και έστειλε δεκάδες αμερικανικά πλοία στον Κόλπο, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει «να καταλήξει σε συμφωνία» με το Ιράν.

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ. «Έχουμε ανταλλάξει διάφορες απόψεις και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, η οποία ελπίζουμε να αποφέρει αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο» των συνομιλιών, πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβουλεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Ιορδανία.

Όχι πυρηνικά όπλα

Οι χώρες της Δύσης κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήχθησαν την άνοιξη του 2025, πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε τον Ιούνιο το Ισραήλ, αλλά είχαν προσκρούσει στο ζήτημα του εμπλουτισμού του ουρανίου.

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να πράξει λέγοντας ότι είναι δικαίωμά της να διαθέτει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, βάσει της συμφωνίας μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ‘όχι πυρηνικά όπλα’ και εμείς συμφωνούμε απόλυτα με αυτό (…) Φυσικά, σε αντάλλαγμα αναμένουμε την άρση των κυρώσεων. Αυτή η συμφωνία είναι κατά συνέπεια εφικτή. Δεν μιλάμε για ανέφικτα πράγματα», επέμεινε την Κυριακή ο Αραγτσί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ωστόσο η Τεχεράνη αποκλείει να συζητήσει τις αμυντικές και βαλλιστικές της ικανότητες.

Το Ιράν είχε συνάψει το 2015 συμφωνία η οποία πλαισίωνε αυστηρά τις πυρηνικές του δραστηριότητες, αλλά οι ΗΠΑ αποχώρησαν από αυτή το 2018 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Business
ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

inWellness
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Ουκρανία 03.02.26

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες περιοχές

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
Σουδάν: Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας
Τρία χρόνια πολέμου 03.02.26

Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο Σουδάν

Πλήγματα με drones ανταλλάσσουν στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα
18% 03.02.26

Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα

Η Ινδία μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δασμοί θα υποχωρήσουν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»
Τι είπε η Δημογλίδου 03.02.26

Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»

Η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει επιβεβαιωθεί - Θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν
Ανεξάρτητες Αρχές 03.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη – Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη - Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Οι δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025

Σύνταξη
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας
Ελλάδα 03.02.26

Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας

Το νησί βρίσκεται πάνω από ενάμιση μήνα χωρίς καθαρό νερό, εξαιτίας νέας σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος μοιάζει με... Γεφύρι της Αρτας – χωρίς, μάλιστα σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην «κανονικότητα»

Γεωργία Κακή
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο