Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτήν τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

«Αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν) θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν άσχημα πράγματα»

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου.

Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (…) Αυτήν τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν άσχημα πράγματα», συμπλήρωσε.

Trump on Iran: We are talking to Iran right now, if we can work something out, that would be great. If we can’t, probably bad things will happen. pic.twitter.com/kEegJFy7Xp — Clash Report (@clashreport) February 2, 2026

Προετοιμάζεται για συνομιλίες

Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

Πηγή: ΑΠΕ