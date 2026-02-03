Ο Τραμπ απειλεί με «άσχημα πράγματα» το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία
«Αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν άσχημα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ, απειλώντας για μια ακόμη φορά το Ιράν.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτήν τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.
Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου.
Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».
«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (…) Αυτήν τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν άσχημα πράγματα», συμπλήρωσε.
Προετοιμάζεται για συνομιλίες
Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.
