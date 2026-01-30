Τραμπ: Αρμάδα μεγαλύτερη από της Βενεζουέλας κατευθύνεται στο Ιράν

Μια αρμάδα, μεγαλύτερη από αυτήν που αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα, κατευθύνεται στο Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε εκ νέου και για πολλοστή φορά απειλές κατά της Τεχεράνης, την οποία πιέζει να δεχθεί τους όρους του για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι «αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν), αυτό είναι καλό… Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί». Η απειλή προς το Ιράν ήταν σαφής.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές ικανότητες της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις χθες, Πέμπτη, είπε ότι σχεδιάζει να μιλήσει με το Ιράν, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έστειλαν άλλο ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος να φέρει εις πέρας στο Ιράν ό,τι κι αν αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ.

Μία από τις κύριες απαιτήσεις των ΗΠΑ για την επανάληψη των συνομιλιών με το Ιράν είναι η περικοπή του πυραυλικού του προγράμματος, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ιράν απορρίπτει την απαίτηση αυτή.