Τραμπ: Αρμάδα μεγαλύτερη από της Βενεζουέλας κατευθύνεται στο Ιράν
Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από αυτήν την Καραϊβικής κατευθύνεται προς το Ιράν.
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
- Μία ακόμη έκκληση από τον πατέρα του αγνοούμενου γιατρού: «Να βρεθεί είτε έτσι, είτε αλλιώς»
- «Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
- Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Μια αρμάδα, μεγαλύτερη από αυτήν που αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα, κατευθύνεται στο Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε εκ νέου και για πολλοστή φορά απειλές κατά της Τεχεράνης, την οποία πιέζει να δεχθεί τους όρους του για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι «αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν), αυτό είναι καλό… Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί». Η απειλή προς το Ιράν ήταν σαφής.
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές ικανότητες της χώρας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις χθες, Πέμπτη, είπε ότι σχεδιάζει να μιλήσει με το Ιράν, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έστειλαν άλλο ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος να φέρει εις πέρας στο Ιράν ό,τι κι αν αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ.
Μία από τις κύριες απαιτήσεις των ΗΠΑ για την επανάληψη των συνομιλιών με το Ιράν είναι η περικοπή του πυραυλικού του προγράμματος, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ιράν απορρίπτει την απαίτηση αυτή.
- Τραμπ: Αρμάδα μεγαλύτερη από της Βενεζουέλας κατευθύνεται στο Ιράν
- Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
- Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του με τη Βικτόρια Πλζεν
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δημοσιεύει νέες σελίδες από τα αρχεία Έπσταϊν
- Ξεπέρασαν τα 110 χλμ την ώρα οι ριπές ανέμου – Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σάββατο
- Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς
- Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις