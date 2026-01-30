Το Ιράν είναι έτοιμο για επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αρχαγτσί, την ώρα που περιφερειακές δυνάμεις εργάζονται προκειμένου να αποτρέψουν μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι σχεδιάζει να μιλήσει με το Ιράν, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έστειλαν άλλο ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, ενώ ο επικεφαλής του Πενταγώνου είπε ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος να φέρει εις πέρας ό,τι κι αν αποφασίσει ο πρόεδρος.

Μία από τις κύριες απαιτήσεις των ΗΠΑ για την επανάληψη των συνομιλιών με το Ιράν είναι η περικοπή του πυραυλικού του προγράμματος, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ιράν απορρίπτει την απαίτηση αυτή.

«Αν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες», επανέλαβε ο Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Τούρκο ομόλογό του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχουν διευθετηθεί συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο»

Περιφερειακοί σύμμαχοι, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, εμπλέκονται σε διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν μια στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο Αραγτσί διεμήνυσε εκ νέου πως

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, που χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Χακάν Φιντάν «καλές και χρήσιμες», ανέφερε ακόμη πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εμπλακεί με χώρες της περιοχής για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.