Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 16:01

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Spotlight

Το Ιράν είναι έτοιμο για επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αρχαγτσί, την ώρα που περιφερειακές δυνάμεις εργάζονται προκειμένου να αποτρέψουν μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι σχεδιάζει να μιλήσει με το Ιράν, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έστειλαν άλλο ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, ενώ ο επικεφαλής του Πενταγώνου είπε ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος να φέρει εις πέρας ό,τι κι αν αποφασίσει ο πρόεδρος.

Μία από τις κύριες απαιτήσεις των ΗΠΑ για την επανάληψη των συνομιλιών με το Ιράν είναι η περικοπή του πυραυλικού του προγράμματος, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ιράν απορρίπτει την απαίτηση αυτή.

«Αν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες», επανέλαβε ο Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Τούρκο ομόλογό του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχουν διευθετηθεί συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο»

Περιφερειακοί σύμμαχοι, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, εμπλέκονται σε διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν μια στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο Αραγτσί διεμήνυσε εκ νέου πως

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, που χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Χακάν Φιντάν «καλές και χρήσιμες», ανέφερε ακόμη πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εμπλακεί με χώρες της περιοχής για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
