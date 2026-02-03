Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου, η Τεχεράνη, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ειδικά για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρα. «Αν καταλήξουνε σε συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι «πιθανόν θα γίνουν άσχημα πράγματα». Για κάποιους αναλυτές όμως, ο πόλεμος είναι προδιαγεγραμμένος και το Ιράν δεν έχει τίποτα να χάσει, παρά να διεξάγει ολοκληρωτικό πόλεμο.

Όσο υποτίθεται θα διεξάγονται όμως διαπραγματεύσεις, η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων συνεχίζεται με μαχητικά F-35A, EA-18 Growler -που τυφλώνουν τα συστήματα αεράμυνας- αντιαεροπορικά THAAD και όχι μόνο.

Για τον Ρώσο αναλυτή Αλεξάντερ Τιμόχιν, όμως, το παραπάνω τελεσίγραφο του Τραμπ είναι ψέμα.

«Οι ΗΠΑ θα επιτεθούν έτσι κι αλλιώς, απλώς αργότερα» λέει σε ανάλυσή του στη ρωσική πλην φιλοκυβερνητική εφημερίδα Vzglyad.

«Δυστυχώς, το Ιράν βρέθηκε σε απελπιστική κατάσταση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αμερικανικής προσέγγισης είναι ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις διαπραγματεύσεις ως όπλο ή ως τρόπο να παρατείνουν τον πόλεμο, ως τρόπο να εξαπατήσουν έναν ανόητο αντίπαλο, αλλά ποτέ ως πραγματικές διαπραγματεύσεις».

Απελπιστική κατάσταση για Ιράν

Ο ίδιος περιγράφει μια απελπιστική κατάσταση για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, η οποία όμως μπορεί να αποτελέσει και ισχυρό χαρτί στον πόλεμο.

Πως όμως;

Αρχικά εκτιμά ότι το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιφέρει μια αποφασιστική ήττα. Ο πυραυλικός πόλεμος που διεξήγαγε το καλοκαίρι του 2025 απαιτεί τεράστιο αριθμό πυραύλων και ο Ρώσος ειδικός εκτιμά ότι το Ιράν, αν και διαθέτει τις τεχνολογικές δυνατότητες, δεν θα έχει αρκετό χρόνο για να ξεκινήσει.

«Για να προκληθεί σοβαρή ζημιά στις ΗΠΑ, χρειάζεται μεγάλο απόθεμα τέτοιων πυραύλων, και ένα πλήγμα σε έναν ή περισσότερους αμερικανικούς στόχους θα προκαλέσει μόνο οργή».

Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι τα επιθετικά drones, όπως το Shahed-136, είναι αποτελεσματικά εναντίον ενός αντιπάλου όπως η Ουκρανία, όχι απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στον Πόλεμο των 12 Ημερών «οι Ισραηλινοί κατέρριψαν σχεδόν όλα αυτά τα drones χρησιμοποιώντας μικρό αριθμό επιθετικών ελικοπτέρων. Ένα μαζικό πλήγμα των Shahed μπορεί να λειτουργήσει εναντίον αμερικανικών βάσεων, αλλά πρέπει να εκτοξευθεί ένα πραγματικά μεγάλο σμήνος αυτών των drones — περισσότερα από όσα μπορεί να καταρρίψει ο αντίπαλος».

Φαντασιώσεις

Επίσης, ο Ρώσος αναλυτής είναι πεπεισμένος ότι τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας είναι άχρηστα απέναντι σε αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. «Το Ιράν μπορεί να μπορέσει να χρησιμοποιήσει μαχητικά, αλλά μόνο όπου μπορούν να κρυφτούν στις πτυχές του εδάφους όταν πετούν προς την περιοχή επιχειρήσεων. Σε μικρές ποσότητες, με χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας και με τον υψηλότερο κίνδυνο απώλειας. Και ακόμη κι αν το Ιράν καταρρίψει κάποια εχθρικά αεροσκάφη, αυτό δεν θα επηρεάσει την πορεία των εχθροπραξιών».

Επιπλέον θεωρεί φαντασιώσεις ότι ιρανικά drones ή υποβρύχια θα πλήξουν ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο. «Τέτοιες κινήσεις εναντίον του αμερικανικού ναυτικού είναι άχρηστες και θα οδηγήσουν σε τίποτα άλλο παρά σε απώλειες» λέει θυμίζοντας πως όταν «οι Ιρανοί πολέμησαν τους Αμερικανούς στη θάλασσα το 1988 και κατασφάχτηκαν από γελοία μικρές αμερικανικές δυνάμεις».

Τέλος, εντοπίζει σοβαρότατες αδυναμίες στην ιρανική διοίκηση, η οποία λαμβάνει αποφάσεις εκ των προτέρων, καθιστώντας τις ίδιες προβλέψιμες. Το Ιράν μπορεί μόνο να ονειρεύεται μια δυτική προσέγγιση στη στρατιωτική διοίκηση, όπου οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ξαφνικά δεν κρύβεται, αλλά αμέσως διατυπώνεται και αρχίζει να επιλύεται.

Οπότε όλα έχουν τελειώσει για το Ιράν;

Τι διαθέτει το Ιράν

Το ισχυρότερο όπλο του Ιράν είναι πρωτίστως του πυραυλικό του οπλοστάσιο, σύμφωνα με τον Τιμόχιν.

«Όσο αποτελεσματικά κι αν είναι τα αμερικανικά πλοία ως μέσο αεράμυνας, μπορεί κανείς είτε να τα κατακλύσει με σμήνος πυραύλων, είτε να λάβει άλλα μέτρα για να δυσκολέψει την πυραυλική άμυνα. Εκτός από βαλλιστικούς πυραύλους, το Ιράν διαθέτει και έναν αριθμό πυραύλων κρουζ» λέει.

Το δεύτερο πλεονέκτημα, συνεχίζει ο ίδιος είναι ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος να θυσιαστεί, διεξάγοντας ακόμα και επικίνδυνες αποστολές αυτοκτονίας, κυρίως μέσω των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). «Το Ιράν διαθέτει στρατό οργανωμένο και εκπαιδευμένο όχι όπως οι στρατιώτες του IRGC, αλλά σύμφωνα με δυτικές μεθόδους. Και αυτός ο στρατός έχει καλά εκπαιδευμένες ειδικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων βατραχανθρώπων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δολιοφθορά σε εχθρικούς στόχους».

Μαζικά πυραυλικά πλήγματα

Στην συνέχεια, η ανάλυση της Vzglyad υπογραμμίζει ουσιαστικά πως οι χερσαίες εγκαταστάσεις αντιπλοϊκών πυραύλων του Ιράν και οι πληρεξούσιες δυνάμεις στο Ιράκ αποτελούν έναν συνδυασμό εξαιρετικά επικίνδυνο για τους Αμερικανούς-Ισραηλινούς.

Έτσι, μπορεί πρώτον να πλήξει με μαζικά πλήγματα τις αμερικανικές βάσεις. «Για να το κάνει, πρέπει να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερους πυραύλους εκτός κινδύνου εκ των προτέρων, να τους διασπείρει και να τους καμουφλάρει, ώστε να μην μπορούν να καταστραφούν από πολλαπλά αεροπορικά πλήγματα. Έπειτα να επιτεθεί σε όλες τις διαθέσιμες αμερικανικές βάσεις, χρησιμοποιώντας πυραύλους σε τέτοιες ποσότητες ώστε οι Αμερικανοί να μην μπορούν να τους καταρρίψουν».

Δεύτερον, οι επιθέσεις των Shahed πρέπει να συγχρονιστούν με τα πυραυλικά πλήγματα. «Ο αντίπαλος πρέπει να βρεθεί μπροστά στην επιλογή σε ποιο πλήγμα να δώσει προτεραιότητα».

Τρίτον, προτείνει, δολιοφθορές σε εχθρικό έδαφος, σε γειτονικές χώρες. «Μπορεί να είναι μικρής κλίμακας, αλλά θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να επιβαρυνθεί και να σπαταλήσει ενέργεια στην αντιμετώπισή τους» λέει. Για παράδειγμα, η οργάνωση Kataib Hezbollah στο Ιράκ «πρέπει να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, κάτι που θα έδινε σε αυτούς τους σχηματισμούς τη δυνατότητα να πλήττουν αμερικανικά στρατεύματα από μεγάλη απόσταση και, μόλις αρχίσουν οι εχθροπραξίες, να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον αμερικανικών βάσεων».

Παντού νάρκες

Τέταρτον, το Ιράν πρέπει να αρχίσει να ποντίζει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, μπλοκάροντας τις προμήθειες πετρελαίου προς την παγκόσμια αγορά και εκτοξεύοντας τις τιμές. Αυτό θα καταστήσει την αμερικανική επιχείρηση εξαιρετικά τοξική για όλους τους καταναλωτές πετρελαίου στον κόσμο και θα δημιουργήσει σοβαρή πίεση στις ΗΠΑ. «Το Ιράν διαθέτει εκατοντάδες μικρά ταχύπλοα σκάφη ως μέρος των ναυτικών δυνάμεων του IRGC, τα πληρώματά τους είναι εκπαιδευμένα να ποντίζουν θαλάσσιες νάρκες, και το Ιράν έχει πολλές από αυτές τις νάρκες».

Μπορεί η ναρκοθέτηση να κοστίσει ανθρώπινες ζωές και στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά ο Αλεξάντερ Τιμόχιν, επικαλούμενο της αυτοθυσία των Ιρανών τονίζει πως «όσο κι αν βυθίζονται μηχανοκίνητα σκάφη φορτωμένα με νάρκες, περισσότερα πρέπει να επιστρέφουν στη θάλασσα».

Καθώς ο πόλεμος ναρκοθέτησης θα αναγκάσει τις αμερικανικές δυνάμεις να λάβουν μέτρα ναρκαλιείας, και να διέρχονται από σημεία που θέλουν οι Ιρανοί, δηλαδή εκεί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντιπλοϊκούς πυραύλους από την ακτή. «Αν το στενό μπλοκαριστεί, ιρανικά μίνι-υποβρύχια θα μπορούν να διασχίσουν τον Περσικό Κόλπο, διασφαλίζοντας ενέργειες δολιοφθορέων και επίσης ποντίζοντας κρυφά νάρκες».

Μια άλλη δυνατότητα, σύμφωνα με τον Ρώσο, είναι να εμπορικό πλοίο του Ιράν να εξοπλιστεί με πολλά drones και ομάδα ειδικών δυνάμεων και να χτυπήσει τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεκανό μόλις αρχίσουν οι εχθροπραξίες. «Και εδώ, προσωπικό έτοιμο να θυσιαστεί θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο».

Με τέτοια μέτρα, καταλήγει ο ειδικός, θα είναι δυνατό να ελεγχθεί η κλιμάκωση του πολέμου, παραχωρώντας στις ΗΠΑ την υπεροχή στον αέρα και χωρίς τις νικήσει.

Κοντολογίς, όλοι μπορεί να χάσουν, αλλά κανείς δεν θα κερδίσει τον πόλεμο. «Το Ιράν δεν έχει επιλογή, θα πρέπει να πολεμήσει. Και επειδή δεν έχει τίποτα να χάσει, καλύτερα να ανεβάσει το διακύβευμα στα όρια και να μετατρέψει τον πόλεμο σε ολοκληρωτικό».