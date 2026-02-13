Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ στέλνει και δεύτερο αεροπλανοφόρο με την συνοδεία του, το USS Gerald R. Ford, στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης και τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, μια κίνηση που ασκεί πίεση στο Ιράν, ακόμη και αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν.

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο· είναι η πιο εξελιγμένη πλωτή αεροπορική βάση που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Με κόστος που ξεπέρασε τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια και εκτόπισμα 100.000 τόνων, το πλοίο αυτό αντιπροσωπεύει το πρώτο σημαντικό άλμα στον σχεδιασμό αεροπλανοφόρων εδώ και 40 χρόνια, αντικαθιστώντας σταδιακά την κλάση Nimitz.

Οι πολεμικές του δυνατότητες δεν βασίζονται μόνο στο μέγεθος, αλλά στην τεχνολογική υπεροχή που του επιτρέπει να προβάλλει ισχύ σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η κύρια επιθετική ισχύς του USS Gerald R. Ford προέρχεται από την αεροπορική του πτέρυγα (Carrier Air Wing), η οποία μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα από 75 αεροσκάφη. Το μείγμα περιλαμβάνει:

F-35C Lightning II: Μαχητικά 5ης γενιάς με stealth χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν στο πλοίο να διεισδύει σε εχθρικές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων.

F/A-18E/F Super Hornets: Τα αξιόπιστα «εργαλεία» πολλαπλών ρόλων για αερομαχίες και βομβαρδισμούς.

E-2D Advanced Hawkeye: Ιπτάμενα ραντάρ που λειτουργούν ως τα «μάτια» του στόλου, συντονίζοντας τις επιχειρήσεις.

EA-18G Growlers: Για ηλεκτρονικό πόλεμο και καταστολή της εχθρικής αεράμυνας.

Η μεγαλύτερη καινοτομία που επηρεάζει άμεσα τη μάχη είναι το Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS). Σε αντίθεση με τους παλιούς καταπέλτες ατμού, το EMALS χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες για να επιταχύνει τα αεροσκάφη. Αυτό προσφέρει δύο κρίσιμα πλεονεκτήματα:

Ρυθμός Εξόδων (Sortie Generation Rate): Το πλοίο μπορεί να απογειώνει αεροσκάφη κατά 33% γρηγορότερα σε σχέση με την κλάση Nimitz. Αυτό σημαίνει περισσότερες βόμβες στον στόχο και περισσότερα αεροσκάφη στον αέρα σε λιγότερο χρόνο.

Ευελιξία: Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια για να εκτοξεύσει από βαριά φορτωμένα μαχητικά μέχρι ελαφρά μη επανδρωμένα drones (UAVs), ανοίγοντας τον δρόμο για το μέλλον του αεροπορικού πολέμου.

Αν και προστατεύεται πάντα από μια ομάδα κρούσης (αντιτορπιλικά, υποβρύχια), το ίδιο το Ford διαθέτει τρομακτική αυτονομία στην άμυνα.

Είναι εξοπλισμένο με το Dual Band Radar (DBR), το πιο προηγμένο ραντάρ του Αμερικανικού Ναυτικού, ικανό να εντοπίζει και να παρακολουθεί πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα, από πυραύλους cruise μέχρι αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας.

Για την εξουδετέρωση απειλών διαθέτει:

Πυραύλους ESSM (Evolved SeaSparrow Missile) για προστασία από πυραύλους υψηλής ταχύτητας.

Πυραύλους RAM (Rolling Airframe Missile) για εγγύς άμυνα.

Συστήματα Phalanx CIWS (πολυβόλα υψηλής ταχυβολίας) ως τελευταία γραμμή άμυνας.

Στην καρδιά του πλοίου χτυπούν δύο νέοι πυρηνικοί αντιδραστήρες A1B, οι οποίοι παράγουν 250% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τους προκατόχους τους.

Αυτό το τεράστιο πλεόνασμα ενέργειας δεν είναι μόνο για τα τωρινά συστήματα· έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει μελλοντικά όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας (όπλα λέιζερ) και ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα (railguns), καθιστώντας το πλοίο μάχιμο για τα επόμενα 50 χρόνια.

Εν κατακλείδι, το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο, αλλά ένα αυτόνομο, κινητό φρούριο που μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία.