13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 11:32

Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Spotlight

Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή σε δεύτερο αεροπλανοφόρο και στα πλοία που το συνοδεύουν να προετοιμαστούν για ανάπτυξη στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Πέμπτη, το Ιράν για συνέπειες «πολύ τραυματικές» αν δεν αποδεχθεί μια συμφωνία, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε έναν «κάποιον σκεπτικισμό» σχετικά με τις πιθανότητες να συναφθεί η εν λόγω συμφωνία.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία θα ολοκληρωθούν μέσα σε ένα μήνα.

«Θα τους μιλάω για όσο καιρό θέλουν», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσει στη «δεύτερη φάση», η οποία θα είναι «πολύ σκληρή» για τους Ιρανούς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προετοιμαστεί για μια στρατιωτική επέμβαση στην περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο θα σταλεί μετά το USS Abraham Lincoln που βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν από τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν για συνέπειες «πολύ τραυματικές» αν δεν αποδεχθεί μια συμφωνία

Το Πεντάγωνο δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για επικοινωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν είχαν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημά του για σχολιασμό εκτός ωραρίου εργασίας.

Το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική πάει στον Κόλπο

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που βρίσκεται τώρα στην Καραϊβική, θα σταλεί στον Κόλπο, όπου βρίσκεται το Abraham Lincoln.

«Το πλήρωμα του πλοίου ενημερώθηκε για την απόφαση χθες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που ζήτησαν να μην κατονομαστούν», ανέφεραν οι New York Times.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου Ford μετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Ήδη από την Τετάρτη, η Wall Street Journal είχε γράψει πως ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο ενδέχετο να αναπτυχθεί στην περιοχή.

Το CBS News μετέδωσε επίσης αυτήν την πληροφορία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

World
ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Θλίψη 13.02.26

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του

Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

