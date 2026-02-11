Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έφτασε «διακριτικά» την Τρίτη, λίγο πριν από τις 18.00 (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο, για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε ένα χρόνο.

Σε αυτή τη συνάντηση, που δεν είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, ο Νετανιάχου αναμένεται ότι θα επιχειρήσει να πείσει τον Τραμπ να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στο Ιράν, ούτως ώστε η Τεχεράνη να βάλει τέλος στο βαλλιστικό και το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να επισημοποιήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Τι θέλει ο Νετανιάχου από το Ιράν

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και το «πάγωμα», εκ μέρους της Τεχεράνης, της στήριξής της σε περιφερειακές οργανώσεις (Χεζμπολάχ, Χούθι). Υποστηρίζει επίσης ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιλυθεί δια παντός το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Το βράδυ της Τρίτης, στην Ουάσινγκτον, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας όμως στο τηλεοπτικό κανάλι Fox Business, o Τραμπ είπε την Τρίτη ότι «θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία» με το Ιράν, προσθέτοντας πως «οι Ιρανοί θα ήταν ηλίθιοι» αν αρνούνταν την προσφορά του.