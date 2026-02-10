Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

Την ανησυχία του, ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πηγαίνει στις ΗΠΑ για να εκτρέψει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε το Ιράν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι σε εξέλιξη, ταξιδεύει εσπευσμένα για την Ουάσιγκτον.

Το ταξίδι του Νετανιάχου

Δήλωσε ότι θα αναλύσει στον Ντόναλντ Τραμπ «την οπτική του Ισραήλ» για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να μη διαπραγματευτεί συμφωνία, εάν αυτή αποκλείει τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Επίσης, θέλει η συμφωνία να περιλαμβάνει όρους η Τεχεράνη να σταματήσει να στηρίζει δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και άλλους «πληρεξούσιους» του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει μιλήσει πολλές φορές για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Μια συμφωνία των ΗΠΑ με την Τεχεράνη δεν θα ευνοήσει τα σχέδιά του. Φέρεται ότι ανησυχεί πως οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Μια συμφωνία που θα περιορίζει το εύρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτό δεν θα περιορίσει τη μακροπρόθεσμη απειλή που θέτει η Τεχεράνη για τη χώρα του.

Το Ιράν εξέφρασε την οργή του για την παρέμβαση του Ισραήλ. Ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του οργάνου που επιβλέπει τη διαπραγματευτική στρατηγική της Τεχεράνης, δήλωσε: «Οι Αμερικανοί θα πρέπει να σκεφτούν σοφά και να μην του επιτρέψουν, με την στάση του, να δημιουργήσει την εντύπωση πριν από την πτήση του ότι πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καθορίσει το πλαίσιο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση σχετικά με τον καταστροφικό ρόλο του Ισραήλ».

Οι συναντήσεις Ιράν-ΗΠΑ

Ο ανώτατος σύμβουλος ασφαλεία του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, συναντήθηκε με τους μεσολαβητές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στο Μουσκάτ, για να συζητήσουν την ατζέντα για περαιτέρω συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου: «Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Εναπόκειται στην Αμερική να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις πιέσεις και τις καταστροφικές επιρροές που είναι επιζήμιες για την περιοχή».

Η ανησυχία του Ισραήλ για μια πιθανή συμφωνία που υπονομεύει τις φιλοδοξίες του για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη έχει αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά τις έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στο Ομάν την περασμένη Παρασκευή.

Η ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές προκλήσεις στο εσωτερικό, με περισσότερες μεταρρυθμιστικές ομάδες και ακαδημαϊκούς να εκδίδουν δηλώσεις διαμαρτυρόμενες για την καταστολή της διαφωνίας και, ιδίως, τη σύλληψη ηγετών του Μεταρρυθμιστικού Μετώπου.

Το μέτωπο υποστήριξε ότι αυτές οι ενέργειες «ενδυναμώσουν τις βίαιες και πολεμοχαρείς παρατάξεις που υποστηρίζουν το Ισραήλ». Και κάλεσε τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να παρέμβει επειγόντως για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση της ηγεσίας του.

Όλα δύσκολα

Η κατάσταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν κινείται σε πολύ λεπτή γραμμή. Ακόμα και αν ο προγραμματισμένος δεύτερος γύρος συνομιλιών περιοριστεί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως θέλει η Τεχεράνη, δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας.

Το Ιράν επιμένει να διατηρήσει το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο ως καύσιμο για πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κάτι που οι ΗΠΑ επέτρεψαν βάσει της συμφωνίας του 2015. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να το αποκλείει.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη στείλει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και τρία συνοδευτικά πολεμικά πλοία, τα οποία είναι ικανά να χτυπήσουν ένα τεράστιο φάσμα ιρανικών στρατιωτικών και οικονομικών στόχων. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενισχύσει την αεράμυνα των αμερικανικών βάσεων σε όλη την περιοχή.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ξανά την Τεχεράνη «να κάνει συμφωνία», γιατί διαφορετικά «θα συμβούν πολύ σκληρά πράγματα». Και απείλησε να στείλει κι άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.