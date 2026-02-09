newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ καλεί τους Ιρανούς να δείξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις ξένες πιέσεις
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:20

Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ καλεί τους Ιρανούς να δείξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις ξένες πιέσεις

Από το 1979, «οι ξένες δυνάμεις επεδίωκαν πάντα να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ - Τι είπε ο Αραγτσί για τις συνομιλίες με ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του να δείξουν «ανθεκτικότητα» με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης στο πλαίσιο των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα με νέα πλήγματα το Ιράν

Από το 1979, «οι ξένες δυνάμεις επεδίωκαν πάντα να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στην επιρροή τους υπό τον σάχη Παχλαβί, σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο οποίος εκδιώχθηκε από την εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση.

«Η δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται τόσο στους πυραύλους του και τα αεροσκάφη του όσο στη βούληση και την ανθεκτικότητα του λαού του», υπογράμμισε επίσης ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σημειώνοντας: «Να τη δείξετε ξανά και να ανατρέψετε τα σχέδια του εχθρού».

Ο Αραγτσί έκανε λόγο για «βαθιά δυσπιστία» ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια «βαθιά δυσπιστία» παραμένει ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, παρά την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.

Ο Αμπάς Αραγτσί (αριστερά στη φωτογραφία).

«Επιθυμούμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι η απέναντι πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και θα είναι επίσης έτοιμη για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ενώπιον πρεσβευτών σε συνάντηση στην Τεχεράνη.

«Δυστυχώς, παραμένει μια βαθιά δυσπιστία, λόγω της συμπεριφοράς των ΗΠΑ τα τελευταία αυτά χρόνια», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ο οποίος διεξάγει για το Ιράν τις διαπραγματεύσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Woman 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
