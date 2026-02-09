Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ καλεί τους Ιρανούς να δείξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις ξένες πιέσεις
Από το 1979, «οι ξένες δυνάμεις επεδίωκαν πάντα να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ - Τι είπε ο Αραγτσί για τις συνομιλίες με ΗΠΑ
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του να δείξουν «ανθεκτικότητα» με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης στο πλαίσιο των εντάσεων με τις ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα με νέα πλήγματα το Ιράν
Από το 1979, «οι ξένες δυνάμεις επεδίωκαν πάντα να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στην επιρροή τους υπό τον σάχη Παχλαβί, σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο οποίος εκδιώχθηκε από την εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση.
«Η δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται τόσο στους πυραύλους του και τα αεροσκάφη του όσο στη βούληση και την ανθεκτικότητα του λαού του», υπογράμμισε επίσης ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σημειώνοντας: «Να τη δείξετε ξανά και να ανατρέψετε τα σχέδια του εχθρού».
Ο Αραγτσί έκανε λόγο για «βαθιά δυσπιστία» ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια «βαθιά δυσπιστία» παραμένει ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, παρά την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.
«Επιθυμούμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι η απέναντι πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και θα είναι επίσης έτοιμη για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ενώπιον πρεσβευτών σε συνάντηση στην Τεχεράνη.
«Δυστυχώς, παραμένει μια βαθιά δυσπιστία, λόγω της συμπεριφοράς των ΗΠΑ τα τελευταία αυτά χρόνια», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ο οποίος διεξάγει για το Ιράν τις διαπραγματεύσεις.
