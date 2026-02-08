Το Ιράν συλλαμβάνει τρεις ηγετικές φιγούρες της παράταξης των μεταρρυθμιστών

Οι αρχές του Ιράν συνέλαβαν την Κυριακή τρεις μεταρρυθμιστές, μεταξύ των οποίων και την επικεφαλής της συμμαχίας του Μεταρρυθμιστικού Μετώπου του Ιράν, Αζάρ Μανσούρι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι μεταρρυθμιστές του Ιράν είναι μια πολιτική παράταξη που υποστηρίζει σταδιακές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιδιώκοντας γενικά την αλλαγή χωρίς την ανατροπή του συστήματος.

«Η Αζάρ Μανσούρι, ο Εμπραχίμ Ασγκαρζάντεχ και ο Μοχσέν Αμινζάντεχ συνελήφθησαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις δικαστικές αρχές», ανέφερε το πρακτορείο.

«Οι κατηγορίες εναντίον αυτών των ατόμων περιλαμβάνουν την υπονόμευση της εθνικής ενότητας, τη λήψη θέσης κατά του συντάγματος, τη συνεργασία με την εχθρική προπαγάνδα, την προώθηση της παράδοσης, την αποστροφή πολιτικών ομάδων και τη δημιουργία μυστικών ανατρεπτικών μηχανισμών», πρόσθεσε.

Το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online ανέφερε επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν την Κυριακή, αλλά δεν τους ταυτοποίησε.

«Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες ορισμένων σημαντικών πολιτικών στοιχείων που υποστηρίζουν το σιωνιστικό καθεστώς και την Αμερική, τέσσερα μέλη αυτής της ομάδας κατηγορήθηκαν για εγκλήματα και τα ενεργά στοιχεία που εργάζονται υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και της Αμερικής συνελήφθησαν», ανέφερε το Mizan.

Οι μεταρρυθμιστές και η καταγγελία του συστήματος

Η Μανσούρι, 60 ετών, ήταν σύμβουλος του μεταρρυθμιστή πρώην προέδρου Μοχάμαντ Χαταμί.

Μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στο Ιράν τον Δεκέμβριο, δημοσίευσε στο Instagram ότι «όταν όλες οι οδοί για να ακουστούν οι φωνές είναι κλειστές, οι διαμαρτυρίες βγαίνουν στους δρόμους», προσθέτοντας ότι «η καταστολή είναι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλωτές».

Αναφερόμενη στους θανάτους χιλιάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, είπε αργότερα:

«Δεν έχουμε πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, αλλά λέμε στις θλιμμένες οικογένειες: Δεν είστε μόνες».

Πρόσθεσε ότι «καμία δύναμη, καμία δικαιολογία και κανένας χρόνος δεν μπορεί να εξαγνίσει αυτή τη μεγάλη καταστροφή».

Η Μανσούρι είχε συλληφθεί στο παρελθόν μετά τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν τις ιρανικές προεδρικές εκλογές του 2009 και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για διατάραξη της δημόσιας τάξης και προπαγάνδα κατά του κράτους, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Το 2022, κατηγορήθηκε για «διάδοση ψεμάτων με σκοπό να βλάψει άλλους, (και) διατάραξη της κοινής γνώμης με τη δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο» και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ένα έτος και δύο μήνες φυλάκιση.

Από τον Ιούνιο του 2023, είναι ηγέτης του Ιρανικού Μετώπου Μεταρρυθμίσεων, μιας ομπρέλας μεταρρυθμιστών που παραδοσιακά ζητούν περισσότερες κοινωνικές ελευθερίες και την ίδρυση μιας κοινωνίας των πολιτών.

Ο Εμπραχίμ Ασγκαρζάντεχ είναι πρώην μέλος του κοινοβουλίου και ο Μοχσέν Αμινζάντεχ είναι πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.