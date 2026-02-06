newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 21:12

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Vita.gr
Spotlight

Την ώρα που το Ιράν έθεσε ως την «σημαντικότερη απαίτηση» στις διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Ομάν την «αποτελεσματική και επαληθεύσιμη άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων», οι ΗΠΑ απάντησαν με νέες κυρώσεις και οι δύο πλευρές παρέμειναν αμετακίνητες στις θέσεις τους. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν με την διαμεσολάβηση των διπλωματών του Ομάν, χωρίς απευθείας συνομιλίες.

Το Ιράν ζήτησε να εξεταστεί το «νόμιμο δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του», αποκαλώντας το ως «κόκκινη γραμμή». Οποιαδήποτε συζήτηση θα γίνονταν σε αυτή τη βάση, με τεχνικά μέτρα που να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επιδίωξε και κράτησε το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τις περιφερειακές δραστηριότητές της εκτός διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη επικροτεί την έναρξη ενός νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως αυτό να «σημαίνει ότι έχει επιλυθεί η βαθιά δυσπιστία» που απορρέει από την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ αφορούν 15 οντότητες, δύο άτομα και 14 τάνκερ του «σκιώδους στόλου» του Ιράν.

Αμετακίνητο το Ιράν – Αμετακίνητες και οι ΗΠΑ

Το Ιράν αρνήθηκε να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Μουσκάτ, διατηρώντας ένα βασικό σημείο διαφωνίας. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μετακινήθηκε από την αρχική της θέση, με την Τεχεράνη να απορρίπτει το αίτημα της Ουάσιγκτον να σταματήσει τον εμπλουτισμό ή να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο εξωτερικό.

Ο Αραγκτσί, ωστόσο, δήλωσε στα μέσα της Τεχεράνης ότι ήταν μια «καλή αρχή», και τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συναντηθούν ξανά. Οι δύο πλευρές δεν συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά πραγματοποίησαν εναλλασσόμενες συζητήσεις με διπλωμάτες του Ομάν. Κανείς από τους δύο δεν απομακρύνθηκε πολύ από την αρχική του θέση, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι και πολλοί αναλυτές είχαν χαμηλές προσδοκίες από τις συνομιλίες, δεδομένης της απροθυμίας του Ιράν να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και της επιμονής των ΗΠΑ να συμπεριλάβουν στις διαπραγματεύσεις το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και την υποστήριξή του προς τις περιφερειακές πολιτοφυλακές.

Από πλευράς Ουάσινγκτον συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Μπράντ Κούπερ διοικητής της Κεντρικής Δύναμης των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την Μέση Ανατολή. Από πλευράς Ιράν συμμετείχαν οι Αμπάς Αραγκτσί και οι αναπληρωτές του, Ματζίντ Ταχτ-Ραβάντσι, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι και Χαμίντ Κανμπάρι και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεΐ.

Θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσες για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων

Μιλώντας στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB στη Μουσκάτ, ο Αμπάς Αραγκτσί χαρακτήρισε τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών ως «καλή αρχή» και δήλωσε ότι η διαδικασία θα μπορούσε να συνεχιστεί. «Η απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις θα ληφθεί μετά από διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσες», δήλωσε μετά τις συνομιλίες.

Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, «φαίνεται ότι υπάρχει συναίνεση», ενώ τόνισε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα εξαρτώνται από διαβουλεύσεις στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον και από μια απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάνει δηλώσεις στο IRIB και σε έτερο μέσο.

«Πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε την επικρατούσα ατμόσφαιρα δυσπιστίας και μόνο τότε θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα πλαίσιο για έναν νέο διάλογο, που θα μπορεί να… διασφαλίσει τα συμφέροντα του ιρανικού λαού», επεσήμανε ο Αραγκτσί.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μουσκάτ ολοκληρώθηκαν με συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τη συνέχιση των συνομιλιών. Τα μέρη, ενώ εξήγησαν τις απόψεις και τα αιτήματά τους, κατέληξαν σε συμφωνία να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον επόμενο γύρο συνομιλιών σε συνεννόηση με τις πρωτεύουσές τους» έγραψε ο Ισμαήλ Μπαγκεΐ στην πλατφόρμα Χ.

Πολύ σοβαρές οι συνομιλίες λέει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν

Σε μια ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ σοβαρές».

«Ήταν χρήσιμο να αποσαφηνιστεί η σκέψη τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ και να προσδιοριστούν οι τομείς όπου είναι δυνατή η πρόοδος. Στόχος μας είναι να ξανασυναντηθούμε εν εύθετω χρόνο, με τα πρώτα αποτελέσματα να εξεταστούν προσεκτικά στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον», πρόσθεσε.

«Οι διαβουλεύσεις αυτές επικεντρώθηκαν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία τους ενόψει της δέσμευσης των μερών για την επιτυχία των συνομιλιών αυτών στην προώθηση της βιώσιμης ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν.

Ο Μπάντρ Αλμπουσαϊντι λειτούργησε ως ενδιάμεσος των Αραγκτσί, Γουίτκοφ και Κούσνερ, όπως έγινε σαφές από τις φωτογραφίες.

Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, με τον ομόλογό του του Ομάν Μπάντρ Αλμπουσαϊντι (δεξιά).

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Stream newspaper
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Νέα δημοσκόπηση - Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ στη Δυτική Ευρώπη μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
