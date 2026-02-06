Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε χθες Πέμπτη σε δημοσιογράφους πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν σήμερα Παρασκευή στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Nathan Howard).

«Ο Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο έχουν παρουσιάσει σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ένα πλαίσιο από βασικές αρχές που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Al Jazeera που γνωρίζουν τα των συνομιλιών, ανάμεσα στις αρχές που έχουν προταθεί είναι αυτή που αναφέρεται σε δέσμευση του Ιράν να μειώσει σημαντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πιθανή επίθεση

Με βάση όσα δήλωσαν οι πηγές στο AJ, μεταξύ των βασικών σημείων του προτεινόμενου πλαισίου περιλαμβάνονται επίσης περιορισμοί στη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και στον εξοπλισμό των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.

Το AJ σχολιάζει ότι αυτό το διπλωματικό παράθυρο ανοίγει τη στιγμή που η περιοχή προετοιμάζεται για πιθανή αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν μετά την εντολή Τραμπ για συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Αραβική Θάλασσα.