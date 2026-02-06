Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».
- Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
- Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
- Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε χθες Πέμπτη σε δημοσιογράφους πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν σήμερα Παρασκευή στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Nathan Howard).
«Ο Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»
Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο έχουν παρουσιάσει σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ένα πλαίσιο από βασικές αρχές που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με δύο πηγές του Al Jazeera που γνωρίζουν τα των συνομιλιών, ανάμεσα στις αρχές που έχουν προταθεί είναι αυτή που αναφέρεται σε δέσμευση του Ιράν να μειώσει σημαντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου.
Πιθανή επίθεση
Με βάση όσα δήλωσαν οι πηγές στο AJ, μεταξύ των βασικών σημείων του προτεινόμενου πλαισίου περιλαμβάνονται επίσης περιορισμοί στη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και στον εξοπλισμό των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.
Το AJ σχολιάζει ότι αυτό το διπλωματικό παράθυρο ανοίγει τη στιγμή που η περιοχή προετοιμάζεται για πιθανή αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν μετά την εντολή Τραμπ για συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Αραβική Θάλασσα.
- Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
- Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
- Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
- Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
- Αταμάν: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση – Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει»
- Σε τροχιά συρρίκνωσης ο πληθυσμός των ΗΠΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις