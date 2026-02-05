newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 09:07

ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, στον απόηχο των νέων απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Στις συνομιλίες από την πλευρά των ΗΠΑ θα είναι ο Στιβ Γουίτκοφ και από το Ιράν ο Αμπάς Αραγτσί

Διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο έχουν παρουσιάσει σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ένα πλαίσιο από βασικές αρχές που θα συζητηθούν στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Al Jazeera που γνωρίζουν τα των συνομιλιών, ανάμεσα στις αρχές που έχουν προταθεί είναι αυτή που αναφέρεται σε δέσμευση του Ιράν να μειώσει σημαντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Με βάση όσα δήλωσαν οι πηγές στο AJ, μεταξύ των βασικών σημείων του προτεινόμενου πλαισίου περιλαμβάνονται επίσης περιορισμοί στη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και στον εξοπλισμό των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.

Μεταξύ των πηγών συγκαταλέγεται ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των συνομιλιών.

Μια ιρανική πηγή δήλωσε ξεχωριστά στο Al Jazeera ότι οι συνομιλίες, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα πραγματοποιηθούν στο Ομάν και όχι στην Τουρκία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το AJ σχολιάζει ότι αυτό το διπλωματικό παράθυρο ανοίγει τη στιγμή που η περιοχή προετοιμάζεται για πιθανή αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν μετά την εντολή Τραμπ για συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση για τον εμπλουτισμό ουρανίου

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμευτεί να μην εμπλουτίζει ουράνιο για τρία χρόνια.

Μετά από αυτό το διάστημα, θα συμφωνήσει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό κάτω του 1,5%.

Τα τρέχοντα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο – συμπεριλαμβανομένων περίπου 440 κιλών που έχουν εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60% – θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα.

Το προτεινόμενο πλαίσιο δεν περιλαμβάνει μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τους διαμεσολαβητές να προτείνουν ότι το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να μη μεταφέρει όπλα και να ενισχύει τεχνολογικά τους περιφερειακούς, μη κρατικούς συμμάχους του.

Η Τεχεράνη θα δεσμευτεί επίσης να μην ξεκινήσει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο αυτό.

Το AJ σημειώνει ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα των ΗΠΑ να περιορίσει το Ιράν τον αριθμό και την εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του.

«Συμφωνία μη επίθεσης»

Από τους τρεις διαμεσολαβητές προτείνεται επίσης μια «συμφωνία μη επίθεσης» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε μία από τις πηγές.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πώς απάντησαν ΗΠΑ και Ιράν στο προτεινόμενο πλαίσιο.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυραύλους και τους συμμάχους – δορυφόρους του Ιράν.

Στο παρελθόν, το Ιράν ήταν πρόθυμο να συμβιβαστεί σε θέματα πυρηνικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων το 2015 όταν υπέγραψε το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), μια πυρηνική συμφωνία με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων.

Τρία χρόνια αργότερα, ωστόσο, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συζητήσει τον περιορισμό της υποστήριξής της προς μη κρατικούς συμμάχους στην περιοχή και τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων της.

Την Τετάρτη, το Ιράν εξακολουθούσε να διατηρεί σταθερή τη θέση του ότι θα συζητήσει «αποκλειστικά» το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η στάση του Αλί Χαμενεΐ

Το πλαίσιο των διαμεσολαβητών παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ και το Ιράν λίγο πριν ο Γουίτκοφ συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ εισέρχονται στις διαπραγματεύσεις έχοντας πλεονέκτημα, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει έναν άνευ προηγουμένου συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών πιέσεων, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, μαχητικά αεροσκάφη και αντιτορπιλικά του ναυτικού βρίσκονται τώρα στην Αραβική Θάλασσα, κάτι που αποτελεί μια σοβαρή στρατιωτική απειλή για την Τεχεράνη.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συγκλονίστηκε από πανεθνικές διαμαρτυρίες τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, οι οποίες κορυφώθηκαν με τα πιο βίαια επεισόδια που έχουν σημειωθεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με το AJ.

Ωστόσο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ διατηρεί μια ανυποχώρητη στάση και αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν θα είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί σε βασικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό δυσπιστίας που επικρατεί στην Τεχεράνη έναντι των ΗΠΑ.

Ο Αλί Χαμενεΐ.

Η επιστροφή της διπλωματίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχοι των ΗΠΑ και Ιράν συναντώνται σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1980.

Τον Ιούνιο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, για να συζητήσουν μια συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε όταν το Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν.

Οι ισραηλινές επιθέσεις πυροδότησαν έναν πόλεμο 12 ημερών, ο οποίος έληξε με τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και το Ιράν να πραγματοποιεί μια συμβολική επίθεση στη στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές δυνάμεις.

Έκτοτε, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι έχει ανανεώσει τα αποθέματά της σε βαλλιστικούς πυραύλους και έχει προειδοποιήσει ότι θα τους χρησιμοποιήσει σε περίπτωση επίθεσης.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί να περιορίσει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, διότι, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, ορισμένοι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να διαπεράσουν το πολυδιαφημισμένο αμυντικό σύστημα Iron Dome του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η ένταση παραμένει στο «κόκκινο».

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ κατέρριψαν ένα ιρανικό drone που είχε πλησιάσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Την ίδια μέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν παρενοχλήσει ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία και αμερικανικό πλήρωμα στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στον Κόλπο που είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Economy
Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο