Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ πρέπει να «ανησυχεί πολύ», καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην περιοχή.

«Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ, ναι, πρέπει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. «Όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μαζί μας».

Ο Τραμπ έχει στείλει μια αρμάδα κρούσης των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία αποτελείται από το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν μαζί με τα πλοία συνοδείας, η οποία τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά της Υεμένης κοντά στο νησί Σοκότρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αποκλείσει νέα στρατιωτική δράση μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι το Ιράν είχε σκοπό να δημιουργήσει μια νέα πυρηνική εγκατάσταση μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. «Σκεφτόντουσαν να ξεκινήσουν μια νέα εγκατάσταση σε ένα διαφορετικό μέρος της χώρας», είπε ο Τραμπ στο NBC. «Το μάθαμε, τους είπα, αν το κάνετε, θα σας κάνουμε πολύ άσχημα πράγματα».

Στο Ομάν μετακινούνται οι συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ με έγκριση Τραμπ

Αρχικά οι συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή παρουσία τρίτων χωρών, όμως την Τρίτη το Ιράν ζήτησε την μεταφορά τους στο Ομάν, μια από τις χώρες η οποία λειτουργούσε ως ενδιάμεσος της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, μεταφέροντας εκατέρωθεν μηνύματα και το οποίο αποδεδειγμένα έχει βοηθήσει στην αποκλιμάκωση συγκρούσεων, όπως με τον πόλεμο των 12 Ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Πλέον οι συζητήσεις θα είναι διμερείς και σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν θα αφορούν μονάχα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει την αλλαγή τοποθεσίας, με τις συνομιλίες να αναμένεται να εκκινήσουν στις 10 το πρωί τοπική ώρα, δηλαδή στις 12 το πρωί ώρα Ελλάδας.