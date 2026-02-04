newspaper
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 22:46

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Spotlight

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, θα διεξαχθούν κανονικά, με ώρα εκκίνησης τις 10 το πρωί την Παρασκευής. Ο υπουργός ευχαρίστησε τους «αδερφούς στο Ομάν» για όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες.

Το Ιράν σχολίασε τα δυτικά δημοσιεύματα περί μη πραγματοποίησης των συνομιλιών, λέγοντας πως πρόκειται «περισσότερο για ψυχολογικές επιχειρήσεις για να επηρεαστεί η αγορά και η κοινή γνώμη παρά πραγματικές ειδήσεις». Ο Αμπάς Αραγκτσί έβγαλε ακόμα μια είδηση, πως εν τέλει οι συζητήσεις θα αφορούν μονάχα τα πυρηνικά, καθώς αποκαλεί την συνάντηση ως «nuclear talks».

Την δήλωση Αραγκτσί επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος στο NewsNation και το πρακτορείο Αναντολού.

Συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης μονάχα για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν

Η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει τις θέσεις της Τεχεράνης πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, θα αφορούν μονάχα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και… τα ανταλλάγματα. Το Ιράν έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της εξωτερικής του πολιτικής την άρση των κυρώσεων από ΗΠΑ και ΕΕ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί.

Ο Αλί Μπαγκερί δήλωσε ότι «οι ισχυρισμοί ότι οι συνομιλίες έχουν μετατοπιστεί από την άρση των κυρώσεων στην απλή πρόληψη του πολέμου είναι ανακριβείς». Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «η άρση των κυρώσεων παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Ιράν, η οποία συνδέεται άμεσα με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και τον τερματισμό της άδικης οικονομικής πίεσης στον ιρανικό λαό».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσδοκούσαν πως οι συνομιλίες θα αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων το οποίο το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως «υπαρξιακή απειλή» και την σχέση της Τεχεράνης με την Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης, την Χαμάς της Γάζας και την Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει την συνάντηση στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, αλλά ακόμα δεν έχουν αναφερθεί στην ανάρτηση του Αμπάς Αραγκτσί ότι οι συνομιλίες αφορούν μονάχα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για την Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στην συνομιλίες θα συμμετείχε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, στην προηγούμενη συμφωνηθείσα σύσταση για τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 04.02.26

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη και αργότερα του ανατέθηκε δικηγόρος από το δικαστήριο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Ουκρανία: Διπλωματία υπό πίεση – Το χάσμα των διαπραγματεύσεων και οι νέες ισορροπίες ισχύος
Κόσμος 04.02.26

Ουκρανία: Διπλωματία υπό πίεση – Το χάσμα των διαπραγματεύσεων και οι νέες ισορροπίες ισχύος

Σε περιβάλλον έντονης στρατιωτικής πίεσης οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει μια σύνθετη διαδικασία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ
Μπλόκαραν 04.02.26 Upd: 22:02

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η αντιπαράθεση απειλεί να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να ενισχύσει τα σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Ποινή έως 20 έτη για τον Ιμάμογλου ζητεί η εισαγγελία – «Πολιτική κατασκοπεία» το κατηγορητήριο
Τουρκία 04.02.26

Ποινή έως 20 έτη για τον Ιμάμογλου ζητεί η εισαγγελία - «Πολιτική κατασκοπεία» το κατηγορητήριο

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα εναντίον του Ε. Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες περί κατασκοπείας

Σύνταξη
Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων μέσα σε τρένο
Τι συνέβη 04.02.26

Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων μέσα σε τρένο

Η είδηση του θανάτου του άτυχου εργαζόμενου, ο οποίος πάλεψε για μέρες στην εντατική, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία

Σύνταξη
Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων
Πακέτο περικοπών 04.02.26

Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων

Εκτός του αθλητικού τμήματος καταργείται το ένθετο βιβλίου, διακόπτεται το καθημερινό podcast Post Reports και περιορίζεται η διεθνής κάλυψη - Η ανακοίνωση των εργαζομένων της Washington Post

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε
Θεσμική αποτυχία 04.02.26

Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Περθ στην Αυστραλία, καθώς δύο γονείς σκοτώνουν τους σοβαρά αυτιστικούς γιους τους πριν τερματίσουν τη δική τους ζωή

Σύνταξη
Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Διεξάγονται έρευνες 04.02.26

Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου

Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.

Σύνταξη
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
uncategorized 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Επιδείνωση του καιρού 04.02.26

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Ελλάδα 04.02.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύνταξη
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!
Αντιδράσεις 04.02.26

Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης - «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 04.02.26

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη και αργότερα του ανατέθηκε δικηγόρος από το δικαστήριο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα
Μεταναστευτικό 04.02.26

Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα

«Με βάση το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες», όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. «Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Σύνταξη
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
«Ασφυκτικός καπνός» 04.02.26

Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα

Η Ελευθερία Δρίγκα αναφέρθηκε ευθέως στον τότε υπουργό Μεταφορών, λέγοντας ότι «δικαίωση δεν θα έρθει αν δεν μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή»

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)

Ο Ολυμπιακός έδωσε «πανηγυρικό» τόνο στην επικράτησή του στην Τρίπολη επί του Αστέρα, καθώς στο 59ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 3-0 για τους ερυθρόλευκους. Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
