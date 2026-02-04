Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, θα διεξαχθούν κανονικά, με ώρα εκκίνησης τις 10 το πρωί την Παρασκευής. Ο υπουργός ευχαρίστησε τους «αδερφούς στο Ομάν» για όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες.

Το Ιράν σχολίασε τα δυτικά δημοσιεύματα περί μη πραγματοποίησης των συνομιλιών, λέγοντας πως πρόκειται «περισσότερο για ψυχολογικές επιχειρήσεις για να επηρεαστεί η αγορά και η κοινή γνώμη παρά πραγματικές ειδήσεις». Ο Αμπάς Αραγκτσί έβγαλε ακόμα μια είδηση, πως εν τέλει οι συζητήσεις θα αφορούν μονάχα τα πυρηνικά, καθώς αποκαλεί την συνάντηση ως «nuclear talks».

Την δήλωση Αραγκτσί επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος στο NewsNation και το πρακτορείο Αναντολού.

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday. I’m grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026

Συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης μονάχα για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν

Η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει τις θέσεις της Τεχεράνης πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, θα αφορούν μονάχα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και… τα ανταλλάγματα. Το Ιράν έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της εξωτερικής του πολιτικής την άρση των κυρώσεων από ΗΠΑ και ΕΕ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί.

Ο Αλί Μπαγκερί δήλωσε ότι «οι ισχυρισμοί ότι οι συνομιλίες έχουν μετατοπιστεί από την άρση των κυρώσεων στην απλή πρόληψη του πολέμου είναι ανακριβείς». Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «η άρση των κυρώσεων παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Ιράν, η οποία συνδέεται άμεσα με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και τον τερματισμό της άδικης οικονομικής πίεσης στον ιρανικό λαό».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσδοκούσαν πως οι συνομιλίες θα αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων το οποίο το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως «υπαρξιακή απειλή» και την σχέση της Τεχεράνης με την Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης, την Χαμάς της Γάζας και την Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει την συνάντηση στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, αλλά ακόμα δεν έχουν αναφερθεί στην ανάρτηση του Αμπάς Αραγκτσί ότι οι συνομιλίες αφορούν μονάχα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για την Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στην συνομιλίες θα συμμετείχε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, στην προηγούμενη συμφωνηθείσα σύσταση για τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.