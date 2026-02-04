Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ διεμήνυσαν στο Ιράν την Τετάρτη ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης για αλλαγή της τοποθεσίας και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η αντιπαράθεση απειλεί να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να ενισχύσει τα σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, το Ιράν ζήτησε την Τρίτη τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε διμερές πλαίσιο, προκειμένου να περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και να μην τεθούν ζητήματα όπως το πυραυλικό οπλοστάσιο, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

«Το Ιράν επέλεξε το τίποτα»

Η Ουάσιγκτον εξέτασε το αίτημα, αλλά αποφάσισε να το απορρίψει. «Τους ξεκαθαρίσαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα. Και επέλεξαν το τίποτα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, εφόσον η Τεχεράνη επιστρέψει στην αρχική συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών.

«Θέλουμε μια ουσιαστική συμφωνία γρήγορα. Διαφορετικά, θα εξεταστούν άλλες επιλογές», είπε, παραπέμποντας στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Ντ. Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ για επαφές με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν.

Στη συνέχεια, προγραμματίζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι, χωρίς -προς το παρόν- να προβλέπεται συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους.