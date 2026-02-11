Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί χθες Τρίτη από το αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, καθώς οι πράκτορες ασφαλείας ήθελαν να ελέγξουν «τις επαφές του», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο (στη φωτογραφία από ynetnews.com, επάνω, ο δημοσιογράφος Νικ Κολιόχιν με φόντο το πρωθυπουργικό αεροσκάφος).

Ο Νικ Κολιόχιν, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, 42 ετών, επρόκειτο να καλύψει για τρία ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο.

«Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα»

Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες επισκέψεις του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, σε αυτήν επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Ομως αφού επιβιβάστηκε ο Κολιόχιν, μαζί με καμιά δεκαριά συναδέλφους του και αφού τακτοποίησαν τις αποσκευές τους, πράκτορες της Σιν Μπέτ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, του ζήτησαν να αποβιβαστεί, λίγα λεπτά πριν την απογείωση.

Το πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαίωσε ότι ο Κολιόχιν αποκλείστηκε από την πτήση, χωρίς να αποκαλύψει τους «λόγους ασφαλείας» που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εστάλη στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Η Σιν Μπετ είπε στην ίδια εφημερίδα ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και «στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι».

«Δεν έχει νόημα»

«Το να συμπεριφέρεστε έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχετε προσκαλέσει (…) να τον εξευτελίζετε μπροστά σε όλον τον κόσμο και να τον πετάτε έξω, δεν έχει νόημα» είπε ο Κολιόχιν στο AFP. «Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα».

Οι πράκτορες ασφαλείας του είπαν επίσης ότι όφειλαν να επαληθεύσουν «τις επαφές του», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Σήμερα έχει μόνο την ισραηλινή υπηκοότητα και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε εργαστεί και για μια κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού μεταξύ 2011-12, σε προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου.

