# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 09:52

Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Spotlight

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται μεν σε συνομιλίες αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει, όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, την αποτροπή στρατιωτικών ενεργειών από τον Τραμπ με κίνδυνο να προκληθεί ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σταματήσει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τις προθέσεις του ενώ ισχυρή αμερικανική στρατιωτική δύναμη βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του σε σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε χθες, Τρίτη. Ενώ είπε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, απείλησε εκ νέου ότι θα κάνει «κάτι πολύ σκληρό», αν η Τεχεράνη αρνηθεί.

«Θα προτιμούσα να καταλήξω σε συμφωνία. Θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία, όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο», είπε στο Fox News.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι Ιρανοί θα ήταν «ηλίθιοι», αν αρνηθούν, ενώ μιλώντας στον ιστότοπο Axios σημείωσε ότι «σκέφτεται» να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του Κόλπου για να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία εκεί.

Ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης που έκανε λόγο για κίνηση που δυναμιτίζει τις συνομιλίες.

Τι ζητά ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ να επιμείνει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του απέναντι στην Τεχεράνη. Εκτός δηλαδή από τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος να μην καταλήξει σε συμφωνία εάν το Ιράν δεν περιορίσει και το πυραυλικό του οπλοστάσιο και εάν δεν σταματήσει να στηρίζει τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, κάτι που ευρέως θεωρείται απίθανο να κάνει η Τεχεράνη.

Η συνάντηση αυτή θα είναι η έβδομη από τη στιγμή που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα πριν από 13 μήνες.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας για τις αρχές της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Νετανιάχου προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

«Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους και πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», πρόσθεσε.

Από την Αυστραλία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι ελπίζει η συνάντηση των δύο ηγετών να επιτρέψει να αντιμετωπιστεί «η αυτοκρατορία του κακού», χαρακτηρισμός που το Τελ Αβίβι χρησιμοποιεί για το Ιράν.

Τραμπ και Νετανιάχου ενδέχεται επίσης να συζητήσουν την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η διπλωματία δεν αποφέρει αποτελέσματα, σημείωσε μία πηγή.

Αφού έφτασε στην Ουάσιγκτον χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. «Συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα και για τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων με το Ιράν την προηγούμενη Παρασκευή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Νετανιάχου.

Η Γάζα στην ατζέντα

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα είναι και η Λωρίδα της Γάζας, με τον Τραμπ να επιδιώκει να προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας για την οποία μεσολάβησε.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με τον σύμμαχό μας, το Ισραήλ, αναφορικά με την εφαρμογή της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε η Άνα Κέλι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Αν και Τραμπ και Νετανιάχου συμφωνούν στα περισσότερα ζητήματα και οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού του Ισραήλ, στις σημερινές συνομιλίες ενδέχεται να προκύψουν και διαφωνίες.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα περιέχει την πρόβλεψη για τη δημιουργία κάποια στιγμή ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που ο Νετανιάχου και ο κυβερνητικός του συνασπισμός απορρίπτουν.

Εξάλλου το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή σειρά μέτρων με τα οποία επεκτείνει τον έλεγχό του επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

«Είμαι κατά της προσάρτησης» της Δυτικής Όχθης, δήλωσε χθες ο Τραμπ στο Axios, επαναλαμβάνοντας τη θέση του. «Έχουμε αρκετά πράγματα να σκεφτούμε τώρα».

Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Κόσμος 11.02.26

Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Σύνταξη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
