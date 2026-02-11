ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται μεν σε συνομιλίες αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει, όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, την αποτροπή στρατιωτικών ενεργειών από τον Τραμπ με κίνδυνο να προκληθεί ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σταματήσει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τις προθέσεις του ενώ ισχυρή αμερικανική στρατιωτική δύναμη βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του σε σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε χθες, Τρίτη. Ενώ είπε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, απείλησε εκ νέου ότι θα κάνει «κάτι πολύ σκληρό», αν η Τεχεράνη αρνηθεί.

«Θα προτιμούσα να καταλήξω σε συμφωνία. Θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία, όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο», είπε στο Fox News.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι Ιρανοί θα ήταν «ηλίθιοι», αν αρνηθούν, ενώ μιλώντας στον ιστότοπο Axios σημείωσε ότι «σκέφτεται» να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του Κόλπου για να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία εκεί.

Ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης που έκανε λόγο για κίνηση που δυναμιτίζει τις συνομιλίες.

Τι ζητά ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ να επιμείνει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του απέναντι στην Τεχεράνη. Εκτός δηλαδή από τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος να μην καταλήξει σε συμφωνία εάν το Ιράν δεν περιορίσει και το πυραυλικό του οπλοστάσιο και εάν δεν σταματήσει να στηρίζει τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, κάτι που ευρέως θεωρείται απίθανο να κάνει η Τεχεράνη.

Η συνάντηση αυτή θα είναι η έβδομη από τη στιγμή που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα πριν από 13 μήνες.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας για τις αρχές της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Νετανιάχου προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

«Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους και πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», πρόσθεσε.

Από την Αυστραλία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι ελπίζει η συνάντηση των δύο ηγετών να επιτρέψει να αντιμετωπιστεί «η αυτοκρατορία του κακού», χαρακτηρισμός που το Τελ Αβίβι χρησιμοποιεί για το Ιράν.

Τραμπ και Νετανιάχου ενδέχεται επίσης να συζητήσουν την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η διπλωματία δεν αποφέρει αποτελέσματα, σημείωσε μία πηγή.

Αφού έφτασε στην Ουάσιγκτον χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. «Συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα και για τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων με το Ιράν την προηγούμενη Παρασκευή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Νετανιάχου.

Η Γάζα στην ατζέντα

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα είναι και η Λωρίδα της Γάζας, με τον Τραμπ να επιδιώκει να προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας για την οποία μεσολάβησε.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με τον σύμμαχό μας, το Ισραήλ, αναφορικά με την εφαρμογή της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε η Άνα Κέλι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Αν και Τραμπ και Νετανιάχου συμφωνούν στα περισσότερα ζητήματα και οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού του Ισραήλ, στις σημερινές συνομιλίες ενδέχεται να προκύψουν και διαφωνίες.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα περιέχει την πρόβλεψη για τη δημιουργία κάποια στιγμή ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που ο Νετανιάχου και ο κυβερνητικός του συνασπισμός απορρίπτουν.

Εξάλλου το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή σειρά μέτρων με τα οποία επεκτείνει τον έλεγχό του επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

«Είμαι κατά της προσάρτησης» της Δυτικής Όχθης, δήλωσε χθες ο Τραμπ στο Axios, επαναλαμβάνοντας τη θέση του. «Έχουμε αρκετά πράγματα να σκεφτούμε τώρα».