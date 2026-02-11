newspaper
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μιλώντας στο Russia Today και τον Ρικ Σάντσεθ, δήλωσε έτοιμος για την καλύτερη συμφωνία για τα πυρηνικά που έχει υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών έως τώρα.

Ερωτώμενος σχετικά ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης, δήλωσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για συμφωνία μόνο για τα πυρηνικά, εμμένοντας στην θέση της Τεχεράνης πως οι παρούσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν αφορούν τους βαλλιστικούς πυραύλους ή τις περιφερειακές συμμαχίες των «Περσών».


Είπε πως πιστεύει ότι μπορούν να καταλήξουμε σε μια καλύτερη συμφωνία από την JCPOA από την οποία αποχώρησαν οι ΗΠΑ μονομερώς επί Τραμπ ή την συμφωνία για τα πυρηνικά με την κυβέρνηση Ομπάμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ασχολείται «με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις τα τελευταία 20 χρόνια» και γνωρίζει πως μια τέτοια συμφωνία είναι εφικτή.

Τόνισε ότι ΗΠΑ και Ιράν «μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη συμφωνία από την προηγούμενη και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα όσων ανησυχούν: τα πυρηνικά όπλα. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα» πρόσθεσε με βεβαιότητα.

Το Ιράν εργάζεται προς μια συμφωνία που αποτρέπει την ανάπτυξη όπλων

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε πως έχει ήδη δώσει εντολή στην ομάδα του να εργαστεί πάνω σε ένα εφικτό σχέδιο ή πρόταση που θα μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα και, ταυτόχρονα, θα μπορεί να εγγυηθεί το δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας. Για την ηλεκτρική ενέργεια, για την παραγωγή φαρμάκων, για τη γεωργία, για τα πάντα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

«Εξακολουθούμε να μην έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς, επειδή την τελευταία φορά που διαπραγματευτήκαμε, τον περασμένο Ιούνιο, ήμασταν στη μέση των διαπραγματεύσεων όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σενάριο δεν θα επαναληφθεί, και αυτό εξαρτάται κυρίως από τους Αμερικανούς» ξεκαθάρισε.

Χρειαζόμαστε εγγυήση από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν

Ορμώμενος από την απάντηση του Αμπάς Αραγκτσί, ο Ρικ Σάντσεθ ρώτησε αν το Ιράν χρειάζεται εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν, με τον Ιρανό διπλωμάτη να αποκρίνεται θετικά πως το Ιράν χρειάζεται εγγύηση. «Χρειαζόμαστε μια αντικειμενική εγγύηση ότι το ίδιο σενάριο δεν θα επαναληφθεί» συνέχισε.

Το προσπάθησαν μία φορά πέρυσι και απέτυχαν, όπως τόνισε. «Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπορεί να βομβαρδιστεί και να καταστραφεί, επειδή είναι μια τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο μια διπλωματική λύση» ξεκαθάρισε.


Η απάντηση αυτή του Αραγκτσί είναι γραμμή της πολιτικής της Τεχεράνης η οποία υποστηρίζει το αυτονόητο πως «η γνώση και η τεχνολογία δεν βομβαρδίζονται». Πως δηλαδή οι ΗΠΑ πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση με το Ιράν.

Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις αλλά και για να αμυνθούμε

Ο παρουσιαστής ρώτησε αν το Ιράν είναι πρόθυμο να αναθεωρήσει τα ζητήματα που αφορούν τις περιφερειακές συμμαχίες που «ανταγωνίζονται το Ισραήλ» και να μειώσει τις δυνατότητες (ισχύς, εμβέλεια) των βαλλιστικών του πυραύλων, κάτι που αποτελεί πάγια απαίτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Διαπραγματευόμαστε μόνο για το πυρηνικό μας πρόγραμμα με τις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης» είπε ο Αραγκτσί.


Συνέχισε απαντώντας στην ερώτηση αν τα ανωτέρω ζητήματα είναι εκτός συζήτησης πως το Ιράν είναι έτοιμο για μια διπλωματική λύση, «όπως είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε ενάντια σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια». Τόνισε πως το Ιράν έχει μάθει μάθει πολλά από τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, όταν τους επιτέθηκε πρώτα το Ισραήλ και μετά οι ΗΠΑ.

Υπογράμμισε πως είναι πιο προετοιμασμένοι «για τον πόλεμο και τη διπλωματία» πως έχουν μάθει τα μαθήματά τους και πως «τώρα είμαστε έτοιμοι και για τα δύο».

Δεν είμαι άνθρωπος του πολέμου, είμαι άνθρωπος της διπλωματίας

Με τον Ρικ Σάντσεθ να ρωτά μέχρι πιο σημείο είναι διατεθειμένο το Ιράν να φτάσει σε περίπτωση επίθεσης, ο Αραγκτσί απάντησε πως «θα επιτεθούμε στις αμερικανικές βάσεις, στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, σε όλα όσα έχουμε στη γειτονιά μας». Με τον Σάντσεθ να ρωτά αν νιώθει άβολα σε αυτό το σενάριο. Ο Αραγκτσί απάντησε πως δεν νιώθει άβολα, αλλά πως ο πόλεμος είναι κάτι που δεν θα του άρεσε να συμβεί.

«Δεν μου αρέσει να συμβαίνει αυτό. Είμαι άνθρωπος της διπλωματίας. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου. Είμαι άνθρωπος των διαπραγματεύσεων. Όλοι με γνωρίζουν. Το έχω κάνει στο παρελθόν και μπορώ να το ξανακάνω. Δεν είμαι άνθρωπος του πολέμου. Είμαι βετεράνος του πολέμου και εγώ. Η χώρα μου, οι ένοπλες δυνάμεις μας μπορούν να το χειριστούν. Όμως η προτίμησή μου είναι η διπλωματία», ξεκαθάρισε ο Αμπάς Αραγκτσί.

Έκλεισε την συνέντευξη λέγοντας πως το Ιράν και οι ίδιοι οι Ιράνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά με τις πολιτικές των αμερικανικών κυβερνήσεων από την Ισλαμική Επανάσταση έως σήμερα, κάτι το οποίο απέδωσε σε ελλιπή πληροφόρηση.

Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για τη μετανάστευση στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
Κόσμος 10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία
Καταγγέλλουν διαφθορά 10.02.26

Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην Αλβανια ήταν: «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα κυβερνητικά κτίρια.

Σύνταξη
Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10.02.26

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
