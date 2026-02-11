Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μιλώντας στο Russia Today και τον Ρικ Σάντσεθ, δήλωσε έτοιμος για την καλύτερη συμφωνία για τα πυρηνικά που έχει υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών έως τώρα.

Ερωτώμενος σχετικά ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης, δήλωσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για συμφωνία μόνο για τα πυρηνικά, εμμένοντας στην θέση της Τεχεράνης πως οι παρούσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν αφορούν τους βαλλιστικούς πυραύλους ή τις περιφερειακές συμμαχίες των «Περσών».

Είπε πως πιστεύει ότι μπορούν να καταλήξουμε σε μια καλύτερη συμφωνία από την JCPOA από την οποία αποχώρησαν οι ΗΠΑ μονομερώς επί Τραμπ ή την συμφωνία για τα πυρηνικά με την κυβέρνηση Ομπάμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ασχολείται «με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις τα τελευταία 20 χρόνια» και γνωρίζει πως μια τέτοια συμφωνία είναι εφικτή.

Τόνισε ότι ΗΠΑ και Ιράν «μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη συμφωνία από την προηγούμενη και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα όσων ανησυχούν: τα πυρηνικά όπλα. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα» πρόσθεσε με βεβαιότητα.

Το Ιράν εργάζεται προς μια συμφωνία που αποτρέπει την ανάπτυξη όπλων

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε πως έχει ήδη δώσει εντολή στην ομάδα του να εργαστεί πάνω σε ένα εφικτό σχέδιο ή πρόταση που θα μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα και, ταυτόχρονα, θα μπορεί να εγγυηθεί το δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας. Για την ηλεκτρική ενέργεια, για την παραγωγή φαρμάκων, για τη γεωργία, για τα πάντα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

«Εξακολουθούμε να μην έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς, επειδή την τελευταία φορά που διαπραγματευτήκαμε, τον περασμένο Ιούνιο, ήμασταν στη μέση των διαπραγματεύσεων όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σενάριο δεν θα επαναληφθεί, και αυτό εξαρτάται κυρίως από τους Αμερικανούς» ξεκαθάρισε.

Χρειαζόμαστε εγγυήση από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν

Ορμώμενος από την απάντηση του Αμπάς Αραγκτσί, ο Ρικ Σάντσεθ ρώτησε αν το Ιράν χρειάζεται εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν, με τον Ιρανό διπλωμάτη να αποκρίνεται θετικά πως το Ιράν χρειάζεται εγγύηση. «Χρειαζόμαστε μια αντικειμενική εγγύηση ότι το ίδιο σενάριο δεν θα επαναληφθεί» συνέχισε.

Το προσπάθησαν μία φορά πέρυσι και απέτυχαν, όπως τόνισε. «Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπορεί να βομβαρδιστεί και να καταστραφεί, επειδή είναι μια τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο μια διπλωματική λύση» ξεκαθάρισε.

Η απάντηση αυτή του Αραγκτσί είναι γραμμή της πολιτικής της Τεχεράνης η οποία υποστηρίζει το αυτονόητο πως «η γνώση και η τεχνολογία δεν βομβαρδίζονται». Πως δηλαδή οι ΗΠΑ πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση με το Ιράν.

Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις αλλά και για να αμυνθούμε

Ο παρουσιαστής ρώτησε αν το Ιράν είναι πρόθυμο να αναθεωρήσει τα ζητήματα που αφορούν τις περιφερειακές συμμαχίες που «ανταγωνίζονται το Ισραήλ» και να μειώσει τις δυνατότητες (ισχύς, εμβέλεια) των βαλλιστικών του πυραύλων, κάτι που αποτελεί πάγια απαίτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Διαπραγματευόμαστε μόνο για το πυρηνικό μας πρόγραμμα με τις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης» είπε ο Αραγκτσί.

Συνέχισε απαντώντας στην ερώτηση αν τα ανωτέρω ζητήματα είναι εκτός συζήτησης πως το Ιράν είναι έτοιμο για μια διπλωματική λύση, «όπως είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε ενάντια σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια». Τόνισε πως το Ιράν έχει μάθει μάθει πολλά από τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, όταν τους επιτέθηκε πρώτα το Ισραήλ και μετά οι ΗΠΑ.

Υπογράμμισε πως είναι πιο προετοιμασμένοι «για τον πόλεμο και τη διπλωματία» πως έχουν μάθει τα μαθήματά τους και πως «τώρα είμαστε έτοιμοι και για τα δύο».

Δεν είμαι άνθρωπος του πολέμου, είμαι άνθρωπος της διπλωματίας

Με τον Ρικ Σάντσεθ να ρωτά μέχρι πιο σημείο είναι διατεθειμένο το Ιράν να φτάσει σε περίπτωση επίθεσης, ο Αραγκτσί απάντησε πως «θα επιτεθούμε στις αμερικανικές βάσεις, στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, σε όλα όσα έχουμε στη γειτονιά μας». Με τον Σάντσεθ να ρωτά αν νιώθει άβολα σε αυτό το σενάριο. Ο Αραγκτσί απάντησε πως δεν νιώθει άβολα, αλλά πως ο πόλεμος είναι κάτι που δεν θα του άρεσε να συμβεί.

«Δεν μου αρέσει να συμβαίνει αυτό. Είμαι άνθρωπος της διπλωματίας. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου. Είμαι άνθρωπος των διαπραγματεύσεων. Όλοι με γνωρίζουν. Το έχω κάνει στο παρελθόν και μπορώ να το ξανακάνω. Δεν είμαι άνθρωπος του πολέμου. Είμαι βετεράνος του πολέμου και εγώ. Η χώρα μου, οι ένοπλες δυνάμεις μας μπορούν να το χειριστούν. Όμως η προτίμησή μου είναι η διπλωματία», ξεκαθάρισε ο Αμπάς Αραγκτσί.

Έκλεισε την συνέντευξη λέγοντας πως το Ιράν και οι ίδιοι οι Ιράνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά με τις πολιτικές των αμερικανικών κυβερνήσεων από την Ισλαμική Επανάσταση έως σήμερα, κάτι το οποίο απέδωσε σε ελλιπή πληροφόρηση.