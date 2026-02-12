Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί τον επόμενο μήνα και πως πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα, καθώς σε αντίθετο ενδεχόμενο το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ τραυματικό για το Ιράν και πως πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα. Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και για το αν έχει αλλάξει η οπτική του, δήλωσε πως το Ιράν πρέπει να κινηθεί πολύ γρήγορα.

«Πρέπει να συνάψουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», επανέλαβε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο, πως έπρεπε το Ιράν να συμφωνήσει την προηγούμενη φορά, αναφερόμενος στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησε ο πόλεμος των 12 ημερών στις 13 Ιουνίου, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ χτύπησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης με πιο χαρακτηριστική την επίθεση στο Φορντόου.

Συμπλήρωσε πως αντί για συμφωνία το Ιράν πήρε το Midnight Hammer (σ.σ. Μεταμεσονύκτιο Σφυρί, το όνομα της επιχείρησης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις). Ο Τραμπ ανέφερε πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε είναι μια διαφορετική ιστορία, αναφέροντας πως «είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος καταλαβαίνει πως η τελική απόφαση είναι δική μου».

Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν και πιστεύει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί τον επόμενο μήνα.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου έγινε επίσης γνωστό ότι η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε κρυφά χιλιάδες τερματικά Starlink στο Ιράν μετά τη καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς τον περασμένο μήνα σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τους αντιφρονούντες συνδεδεμένους στο διαδίκτυο μετά την απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο από την Τεχεράνη, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στην Wall Street Journal.

Αφού οι ιρανικές αρχές κατέστειλαν τις αυξανόμενες αναταραχές τον Ιανουάριο περιορίζοντας τη σύνδεση στο διαδίκτυο, οι ΗΠΑ έστειλαν λαθραία περίπου 6.000 δορυφορικά κιτ διαδικτύου στη χώρα, η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ έστειλαν απευθείας Starlink στο Ιράν.