Βίντεο: Η Σούδα στο επίκεντρο της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν – Γεμάτη F-35 και F-22 η αμερικανική βάση [βίντεο]
Η βάση της Σούδας στην Κρήτη έχει μετατραπεί σε ένα «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» της Δύσης.
Εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αμερικανική πολεμική μηχανή λαμβάνει θέση μάχης, με την Κρήτη να αναδεικνύεται στο απόλυτο γεωστρατηγικό προπύργιο της Δύσης.
Καθώς δεκάδες stealth μαχητικά F-22 κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή μέσω Βρετανίας, η αμερικανική βάση της Σούδας έχει ήδη μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο, πάνοπλο αεροπορικό ορμητήριο:
Οι αναφορές και οι εικόνες των τελευταίων ημερών αποκαλύπτουν μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση δύναμης πυρός στο νησί.
Στη Σούδα έχει σταθμεύσει ένας τεράστιος στόλος που περιλαμβάνει υπερσύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς F-35 για πλήγματα ακριβείας, θρυλικά αεροσκάφη A-10 Warthog για καταστροφή επίγειων στόχων, ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, καθώς και μεταγωγικά και αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων:
Αυτή η θανατηφόρα σύνθεση αεροπορικών μέσων μαρτυρά τον σχεδιασμό του Πενταγώνου: τα ιπτάμενα τάνκερ εξασφαλίζουν την εμβέλεια ώστε τα μαχητικά να μπορούν να επιχειρήσουν βαθιά στη Μέση Ανατολή απευθείας από τη Μεσόγειο.
Η Σούδα δεν αποτελεί πλέον έναν απλό σταθμό διέλευσης, αλλά την αιχμή του αμερικανικού δόρατος. Ο κλοιός γύρω από την Τεχεράνη σφίγγει, και η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της τεράστιας στρατιωτικής σκακιέρας.
