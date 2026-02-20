Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ότι εξετάζει περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει αν και πότε θα χτυπήσει το Ιράν, ωστόσο οι ΗΠΑ ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή

Όπως αναφέρει το Reuters, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για αυτό το ενδεχόμενο, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says he’s considering a limited strike on Iran. pic.twitter.com/Zbtma9aVKV — BRICS News (@BRICSinfo) February 20, 2026

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν μηδενικό εμπλουτισμού ουρανίου στις συνομιλίες»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν την πλήρη κατάργηση του εμπλουτισμού ουρανίου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για τα πυρηνικά στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, ενώ το Ιράν δεν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν έχουμε προτείνει καμία αναστολή και η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε σε συνέντευξή του στο MS NOW.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», σημείωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι θα ληφθούν τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει ειρηνικό, σε αντάλλαγμα για κάποια μέτρα σχετικά με τις κυρώσεις, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🚨 Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, in a televised interview on MS Now, said indirect talks with the U.S. in Geneva produced “very good” progress and stressed on uranium enrichment: “We have not offered any suspension, and the U.S. side has not asked for zero enrichment.”… pic.twitter.com/EMFgSdUc3k — Drop Site (@DropSiteNews) February 20, 2026

Ενισχύεται η αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία – Το USS Gerald R. Ford στη Μεσόγειο

Ημέρα με την ημέρα ενισχύεται η αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία γύρω από το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έφτασε στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Το BBC Verify επαλήθευσε σήμερα τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Χ από τον Ντέιβιντ Πάροντι.

Ο φωτογράφος είπε ότι αυτές τραβήχτηκαν σήμερα από το Γιβραλτάρ.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Arleigh Burke escort to USS Ford in the Strait of Gibraltar pic.twitter.com/xt8Lq97kdN — David Parody 🇬🇮 (@dparody) February 20, 2026

Το αεροπλανοφόρο συνοδεύει και το αντιτορπιλικό της αεροναυτικής ομάδας του, USS Mahan.

Το BBC σε γράφημά του εξηγεί τις δυνατότητες του συγκεκριμένου πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου:

Οι ΗΠΑ δεν ενισχύουν μόνο τη ναυτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, αλλά έχουν μεταφέρει και πάνω από 120 πολεμικά αεροσκάφη, τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη που έχουν κινητοποιήσει στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003.

Δείτε time lapse από το Flightradar24:

US military flights have dominated our most tracked flights list this week. See a time lapse of flights since Monday and how you can access the most tracked flights panel in the Flightradar24 app. pic.twitter.com/SZWL3igaLE — Flightradar24 (@flightradar24) February 19, 2026

Τις προηγούμενες ημέρες αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, όπως το CBS News και το CNN, ανέφεραν ότι ο αμερικάνικος στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για πλήγμα στο Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης», ο Τραμπ δήλωσε ότι στις επόμενες δέκα ημέρες θα μάθουμε αν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και αν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν, στέλνοντας ένα άτυπο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη.