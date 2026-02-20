newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 10:01

Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Πλαισιωμένος από παγκόσμιους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε ένα διθυραμβικό λόγο για τον ίδιο και τις «ειρηνευτικές του προσπάθειες» στην τελετή για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, την ώρα που ετοιμάζεται να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν.

Χωρίς να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει η εκεχειρία στη Γάζα – κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 600 Παλαιστίνιοι- και αφήνοντας πολλά κρίσιμα ζητήματα εκτός κάδρου, ο Τραμπ αφού αναφέρθηκε σε μία σειρά άσχετα ζητήματα, απείλησε το Ιράν ότι εάν δεν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του θα δεχτεί επίθεση.

«Ίσως να κάνουμε μια συμφωνία (σ.σ. με το Ιράν). Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος την ώρα που όλο και περισσότερες δυνάμεις του αμερικανικού στρατού συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου.

Την προθεσμία των 10-15 ημερών επανέλαβε στη συνέχεια σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, αν και αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο Τραμπ αρέσκεται να χρησιμοποιεί διορίες χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτές.

Οι πληροφορίες από τον αμερικανικό στρατό και αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι μία επίθεση στο Ιράν θεωρείται εξαιρετικά πιθανή. Ο διεθνής Τύπος είναι γεμάτος με ρεπορτάζ για το πότε θα γίνει αυτή η επίθεση, ποιοι θα είναι οι στόχοι της και ποια η διάρκειά της.

Με το μαύρα σημεία απεικονίζονται τα αμερικανικά πλοία, με τα πράσινα οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή

Η πιθανότητα παρατεταμένης επίθεσης φέρνει την περιοχή στο χείλος του γκρεμού

Το CNN σημειώνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να εξαπολύσει χτύπημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Άλλα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι μία επίθεση μπορεί να γίνει προς το τέλος του μήνα.

Σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios «ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε δράση τις επόμενες εβδομάδες».

Η ανησυχία εντείνεται καθώς υπάρχουν διαρροές ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης και εμπλοκής της Ουάσιγκτον σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο, παρά τη διακηρυγμένη θέση του Τραμπ ότι αυτή η στρατηγική είναι καταστροφική για τους Αμερικανούς.

«Μια εκτεταμένη σύγκρουση θα είναι αιματηρή και θα μπορούσε να φέρει περισσότερες χώρες, είτε σκόπιμα είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού, στον πόλεμο», ανέφερε ένας ευρωπαίος διπλωμάτης στη Washington Post.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συναντήθηκαν την Τετάρτη για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν και πληροφορήθηκαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα βρίσκονται όλες στη θέση τους μέχρι τα μέσα Μαρτίου, δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του θέματος στην αμερικανική εφημερίδα.

Ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να μην έχει καταλήξει στο πώς ακριβώς θα δράσει και με τι στόχους. Πρόσφατα επανάφερε το ζήτημα της ανατροπής καθεστώτος στο Ιράν αλλά ελάχιστοι εκτιμούν ότι υπάρχει ρεαλισμός σε αυτό το σενάριο.

Σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ενός αρχικού περιορισμένου πλήγματος στο Ιράν για να αναγκάσει την Τεχεράνη να τερματίσει ολοκληρωτικά τον εμπλουτισμό ουρανίου, και εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα κλιμακώσει με ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

Η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων

Οι νέες απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν ξεκίνησαν τον Ιανουάριο με φόντο τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Έκτοτε ο Τραμπ έχει αναβάλει τη στρατιωτική επίθεση, εν μέρει επειδή αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας προειδοποίησαν ότι θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι αντεπιθέσεις του Ιράν, δεδομένου ότι ο αριθμός των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ήταν σχετικά περιορισμένος.

Πλέον οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή ενώ έχουν σταματήσει ακόμα και να αναφέρουν το αφήγημα περί «προάσπισης των δικαιωμάτων των διαδηλωτών» που θα δικαιολογούσε υποτίθεται μία επίθεση.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει ήδη αναπτυχθεί εδώ και εβδομάδες κοντά στον Κόλπο μαζί με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά του Ναυτικού, πολεμικά αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων προηγμένων F-35 με δυνατότητα αποφυγής ραντάρ.

Μια ανασκόπηση των δεδομένων παρακολούθησης πτήσεων τις τελευταίες ημέρες έδειξε έναν στόλο αεροσκαφών ανεφοδιασμού που μετεγκαθίστανται επίσης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και πολλά μαχητικά αεροσκάφη φαίνεται να βρίσκονται στην αεροπορική βάση Muwaffaq Al Salti στην Ιορδανία.

Άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ φαίνεται να έχουν μετεγκατασταθεί ή να έχουν διέλθει από την αεροπορική βάση Vrazhdebna στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που ξεκίνησε από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί και στη συνέχεια θα χρειαστεί μία ημέρα για να φτάσει στο Ισραήλ.

Ιράν

Μία εκδοχή της τοποθεσίας των αμερικανικών δυνάμεων.
Με μαύρο τα αμερικανικά πλοία, με πράσινο οι αμερικανικές βάσεις που διαθέτουν μαχητικά αεροσκάφη

Το Ιράν θα αντεπιτεθεί

Το Ιράν από τη μεριά του διαμηνύει ότι θα απαντήσει αποφασιστικά σε κάθε στρατιωτική επίθεση. Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν κατήγγειλε τις κινήσεις της αμερικανικής επιθετικότητας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο, αλλά εάν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει αποφασιστικά και αναλογικά, καθιστώντας «όλες τις βάσεις, εγκαταστάσεις και τα μέσα της εχθρικής δύναμης στην περιοχή» νόμιμους στόχους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να φέρουν «πλήρη και άμεση ευθύνη» για τις συνέπειες.

Στη φαρέτρα του Ιράν υπάρχει και η απειλή να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία κίνηση που θα εμπόδιζε τις εξαγωγές του ενός πέμπτου των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Η έλλειψη απωλειών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αμερικανικών επιχειρήσεων έχει διευκολύνει την παράβλεψη των πιθανών παγίδων μελλοντικών αποστολών, δήλωσε ο Τζέισον Ντέμπσεϊ, ένας συνταξιούχος αξιωματικός του στρατού που μελετά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για το «Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια».

Αυτές περιλαμβάνουν θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων, συγκρούσεις αεροσκαφών ή πιλότους των ΗΠΑ που αναγκάζονται να συντριβούν πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνονται γρήγορες και εύκολες — μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο», είπε ο Ντέμπσι. «Αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα ήταν μια μοναδική επιχείρηση, μια μεμονωμένη περίπτωση. Και ακόμα και αυτό — δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει καλή κατάληξη».

Με πληροφορίες από The Washington Post και CNN

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό
Ελλάδα 20.02.26

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό

Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα

Σύνταξη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε
«Μητρώο 11» 20.02.26

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε

Πρόσφατα το Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11»

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
Ελλάδα 20.02.26

Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές - Τι είπε για την οσμή

«Για όλα όσα μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους», φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου

Οι σύλλογοι της Serie A συζήτησαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις και εξέφρασαν ομόφωνα τις αντιρρήσεις τους για τους φορείς λαϊκής συμμετοχής φιλάθλων. Οι πέντε λόγοι που διαφωνούν

Βάιος Μπαλάφας
Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Εξετάζεται η γνησιότητα 20.02.26

Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ - Τα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών της Καισαριανής

Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, θα έχουν στελέχη του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
