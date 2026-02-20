Πλαισιωμένος από παγκόσμιους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε ένα διθυραμβικό λόγο για τον ίδιο και τις «ειρηνευτικές του προσπάθειες» στην τελετή για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, την ώρα που ετοιμάζεται να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν.

Χωρίς να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει η εκεχειρία στη Γάζα – κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 600 Παλαιστίνιοι- και αφήνοντας πολλά κρίσιμα ζητήματα εκτός κάδρου, ο Τραμπ αφού αναφέρθηκε σε μία σειρά άσχετα ζητήματα, απείλησε το Ιράν ότι εάν δεν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του θα δεχτεί επίθεση.

«Ίσως να κάνουμε μια συμφωνία (σ.σ. με το Ιράν). Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος την ώρα που όλο και περισσότερες δυνάμεις του αμερικανικού στρατού συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου.

Την προθεσμία των 10-15 ημερών επανέλαβε στη συνέχεια σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, αν και αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο Τραμπ αρέσκεται να χρησιμοποιεί διορίες χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτές.

Οι πληροφορίες από τον αμερικανικό στρατό και αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι μία επίθεση στο Ιράν θεωρείται εξαιρετικά πιθανή. Ο διεθνής Τύπος είναι γεμάτος με ρεπορτάζ για το πότε θα γίνει αυτή η επίθεση, ποιοι θα είναι οι στόχοι της και ποια η διάρκειά της.

Η πιθανότητα παρατεταμένης επίθεσης φέρνει την περιοχή στο χείλος του γκρεμού

Το CNN σημειώνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να εξαπολύσει χτύπημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Άλλα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι μία επίθεση μπορεί να γίνει προς το τέλος του μήνα.

Σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios «ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε δράση τις επόμενες εβδομάδες».

Η ανησυχία εντείνεται καθώς υπάρχουν διαρροές ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης και εμπλοκής της Ουάσιγκτον σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο, παρά τη διακηρυγμένη θέση του Τραμπ ότι αυτή η στρατηγική είναι καταστροφική για τους Αμερικανούς.

«Μια εκτεταμένη σύγκρουση θα είναι αιματηρή και θα μπορούσε να φέρει περισσότερες χώρες, είτε σκόπιμα είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού, στον πόλεμο», ανέφερε ένας ευρωπαίος διπλωμάτης στη Washington Post.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συναντήθηκαν την Τετάρτη για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν και πληροφορήθηκαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα βρίσκονται όλες στη θέση τους μέχρι τα μέσα Μαρτίου, δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του θέματος στην αμερικανική εφημερίδα.

Ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να μην έχει καταλήξει στο πώς ακριβώς θα δράσει και με τι στόχους. Πρόσφατα επανάφερε το ζήτημα της ανατροπής καθεστώτος στο Ιράν αλλά ελάχιστοι εκτιμούν ότι υπάρχει ρεαλισμός σε αυτό το σενάριο.

Σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ενός αρχικού περιορισμένου πλήγματος στο Ιράν για να αναγκάσει την Τεχεράνη να τερματίσει ολοκληρωτικά τον εμπλουτισμό ουρανίου, και εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα κλιμακώσει με ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

Η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων

Οι νέες απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν ξεκίνησαν τον Ιανουάριο με φόντο τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Έκτοτε ο Τραμπ έχει αναβάλει τη στρατιωτική επίθεση, εν μέρει επειδή αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας προειδοποίησαν ότι θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι αντεπιθέσεις του Ιράν, δεδομένου ότι ο αριθμός των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ήταν σχετικά περιορισμένος.

Πλέον οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή ενώ έχουν σταματήσει ακόμα και να αναφέρουν το αφήγημα περί «προάσπισης των δικαιωμάτων των διαδηλωτών» που θα δικαιολογούσε υποτίθεται μία επίθεση.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει ήδη αναπτυχθεί εδώ και εβδομάδες κοντά στον Κόλπο μαζί με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά του Ναυτικού, πολεμικά αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων προηγμένων F-35 με δυνατότητα αποφυγής ραντάρ.

Μια ανασκόπηση των δεδομένων παρακολούθησης πτήσεων τις τελευταίες ημέρες έδειξε έναν στόλο αεροσκαφών ανεφοδιασμού που μετεγκαθίστανται επίσης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και πολλά μαχητικά αεροσκάφη φαίνεται να βρίσκονται στην αεροπορική βάση Muwaffaq Al Salti στην Ιορδανία.

Άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ φαίνεται να έχουν μετεγκατασταθεί ή να έχουν διέλθει από την αεροπορική βάση Vrazhdebna στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που ξεκίνησε από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί και στη συνέχεια θα χρειαστεί μία ημέρα για να φτάσει στο Ισραήλ.

Το Ιράν θα αντεπιτεθεί

Το Ιράν από τη μεριά του διαμηνύει ότι θα απαντήσει αποφασιστικά σε κάθε στρατιωτική επίθεση. Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν κατήγγειλε τις κινήσεις της αμερικανικής επιθετικότητας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο, αλλά εάν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει αποφασιστικά και αναλογικά, καθιστώντας «όλες τις βάσεις, εγκαταστάσεις και τα μέσα της εχθρικής δύναμης στην περιοχή» νόμιμους στόχους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να φέρουν «πλήρη και άμεση ευθύνη» για τις συνέπειες.

Στη φαρέτρα του Ιράν υπάρχει και η απειλή να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία κίνηση που θα εμπόδιζε τις εξαγωγές του ενός πέμπτου των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Η έλλειψη απωλειών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αμερικανικών επιχειρήσεων έχει διευκολύνει την παράβλεψη των πιθανών παγίδων μελλοντικών αποστολών, δήλωσε ο Τζέισον Ντέμπσεϊ, ένας συνταξιούχος αξιωματικός του στρατού που μελετά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για το «Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια».

Αυτές περιλαμβάνουν θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων, συγκρούσεις αεροσκαφών ή πιλότους των ΗΠΑ που αναγκάζονται να συντριβούν πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνονται γρήγορες και εύκολες — μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο», είπε ο Ντέμπσι. «Αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα ήταν μια μοναδική επιχείρηση, μια μεμονωμένη περίπτωση. Και ακόμα και αυτό — δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει καλή κατάληξη».

Με πληροφορίες από The Washington Post και CNN